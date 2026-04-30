Роднина о Малинине: «То, что он русский, никак не влияет на его умения»

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила, что национальная принадлежность американского фигуриста Ильи Малинина не влияет на его умения.

Ранее заслуженный тренер России Александр Жулин заявил, что Малинин на сто процентов русский.

«Слова Жулина про то, что Малинин русский на сто процентов? А какое это имеет отношение к фигурному катанию? От того, что он русский, американец или итальянец, ничего не меняется. Конечно, это никак не влияет на его умения!

Да, вот гены родителей всегда сказываются. Невозможно отрицать, что Малинин – человек со способностями. Мне кажется, то, что он русский, никак не влияет на его умения», – сказала Роднина.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Metaratings
Это сейчас американское гражданство в Родниной заговорило?
Опять Родниной позвонили.... Ну дайте бабушке спокойно отдыхать, выходные же.
Влияние национальности на способности к фигурному катанию пока недостаточно изучено. А то, что Илюшины тренеры - специалисты русской школы, влияет на его умения непосредственно.
Во-первых, он американец. А во-вторых, почему его национальная принадлежность должна влиять на его умения? Что-то тетя совсем ку-ку.
Единственные реальные американцы это индейцы. Все остальные в Америке имеют корни с разных концов света и генетически являются французами, англичанами, евреями, русскими и много кем еще. Генетически Малинин русский и этот факт ничто не изменит. Ментально, естественно , не русский. Ей задали вопрос про комментарий Жулина, она ответила, что по ее мнению национальная принадлежность что генетическая, что ментальная в спорте не влияет на результат. Видимо, у Жулина мнение другое, раз он так подчёркивает нац принадлежность спортсменов. В чем она не права и что не так?
Зная что Илью часто просят улыбаться для фото можно сказать что ментально он русский 🤣
Зачем что-то вообще обсуждать? Пост же опубликовала Анна Лаптева .
А час назад она там и про Лоскутова что-то накалякала....
Спортс , позор тебе за таких журналистов!!!
А чем провинилась Анна Лаптева?
Ни в чём не провинилась. Я лично с ней не знаком.
Он такой же русский, как я певица оперная.
Вроде и прикормлена рос бюджетом на деньги россиян, а тут подмахнуть не захотела). Израиль в сердце). Америка в голове). Надеюсь, эту бабулю снова по спискам в Думу не протащат. Пусть уже идёт на грядки).
сама-то поняла, что сказала?
