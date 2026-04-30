Роднина о Малинине: «То, что он русский, никак не влияет на его умения»
Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила, что национальная принадлежность американского фигуриста Ильи Малинина не влияет на его умения.
Ранее заслуженный тренер России Александр Жулин заявил, что Малинин на сто процентов русский.
«Слова Жулина про то, что Малинин русский на сто процентов? А какое это имеет отношение к фигурному катанию? От того, что он русский, американец или итальянец, ничего не меняется. Конечно, это никак не влияет на его умения!
Да, вот гены родителей всегда сказываются. Невозможно отрицать, что Малинин – человек со способностями. Мне кажется, то, что он русский, никак не влияет на его умения», – сказала Роднина.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Metaratings
Это сейчас американское гражданство в Родниной заговорило?
