Илья Авербух: «Удивлен, что про Тарасову до сих пор нет фильма. У меня самого были мысли снять фильм про нее, но у меня нет таких больших возможностей»

Авербух: удивлен, что про Тарасову до сих пор нет фильма.

Хореограф Илья Авербух считает, что о заслуженном тренере СССР по фигурному катанию Татьяне Тарасовой нужно снять фильм.

«Татьяна Анатольевна Тарасова – выдающаяся личность. Семья Тарасовых в целом выдающаяся. Они достойны большой киноленты. История жизни Татьяны Анатольевны многогранна, с большим количеством побед, учеников и преодолений.

Татьяна Анатольевна – одна из редких людей, подходящих для сценария. Удивлен, что про Тарасову до сих пор нет фильма. У меня самого были мысли снять фильм про нее, но у меня нет таких больших возможностей. Безусловно, Татьяна Анатольевна – одна из самых ярких людей для реализации фильма.

Какой должен быть фильм про Тарасову? В основном все фильмы о спорте страдают тем, что спорт показывается достаточно слабо, а акцент делается на мелодраматическую часть. Очень хочется профессионального фильма о спорте, в котором, конечно, была бы и история, интересная обывателю: кто с кем дружил и не дружил. Хочется, чтобы спорт показывался не как вторичность на 25-м кадре, а брал всю драматургию. Это достаточно сложная задача.

Единственный фильм о фигурном катании, которому это удалось, – «Тоня против всех», но это не российская картина. Во всех остальных картинах, в том числе и наших, спорт является вторичным, к сожалению», – сказал Авербух.