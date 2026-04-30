Илья Авербух: «Удивлен, что про Тарасову до сих пор нет фильма. У меня самого были мысли снять фильм про нее, но у меня нет таких больших возможностей»

Хореограф Илья Авербух считает, что о заслуженном тренере СССР по фигурному катанию Татьяне Тарасовой нужно снять фильм.

«Татьяна Анатольевна Тарасова – выдающаяся личность. Семья Тарасовых в целом выдающаяся. Они достойны большой киноленты. История жизни Татьяны Анатольевны многогранна, с большим количеством побед, учеников и преодолений.

Татьяна Анатольевна – одна из редких людей, подходящих для сценария. Удивлен, что про Тарасову до сих пор нет фильма. У меня самого были мысли снять фильм про нее, но у меня нет таких больших возможностей. Безусловно, Татьяна Анатольевна – одна из самых ярких людей для реализации фильма.

Какой должен быть фильм про Тарасову? В основном все фильмы о спорте страдают тем, что спорт показывается достаточно слабо, а акцент делается на мелодраматическую часть. Очень хочется профессионального фильма о спорте, в котором, конечно, была бы и история, интересная обывателю: кто с кем дружил и не дружил. Хочется, чтобы спорт показывался не как вторичность на 25-м кадре, а брал всю драматургию. Это достаточно сложная задача.

Единственный фильм о фигурном катании, которому это удалось, – «Тоня против всех», но это не российская картина. Во всех остальных картинах, в том числе и наших, спорт является вторичным, к сожалению», – сказал Авербух.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
Сказал бы проще да по чесноку: у меня есть идейка - вы только дайте мне денежку...
Про Роднину сняли... 450 млн. Бюджетных денег, около 200 млн. коммерческих и фильм провалился... Выручили меньше и трети от вложенного... Кто будет это смотреть?
Так потому и не хочет свои вкладывать, потому что знает, что всё это убыточно.
Мало Изяславовичу Грантов на ФК шоу, решил Фонд Кина подоить, бизнесмен казенный 😏
Кто интересуется фигурным катанием по жизни , живёт в нём ,тот знает историю жизни Татьяны Анатольевны её семьи , её успешного пути в фигурном катании , а так же всё о ней, о её воспитанниках есть подробно в интернете ! А ,кому не интересно фигурное катание он и в кино не пойдёт ,так как уж если снимать ,то не для "галочки " , а что бы с первых кадров зритель открыл рот и его захватил сюжет фильма и игра актёров и так до финала !
Надеюсь, это не выклянчивание гранта.
Не надейтесь, это именно оно
Это оно.
Ах, Илюша, ну уж если у тебя нету таких возможностей.... Ну, тогда ТАТ так и не дождется фильма... А она, безусловно его достойна
Про Тарасову можно снять очень интересное кино, сильное и неоднозначное. Но ведь снимут же опять клюкву какую-нибудь. Так что не надо.
Тарасова замечательно все написала сама в книжке Красавица и чудовище - это лучшее о фигурном катании, что я читал на русском языке
Согласна. Замечательная книга. Правдивая.
Документалку - пожалуйста, а в плане худ. фильма - ничего интересного... Какую-то завязку, только сову на глобус натянув, можно найти...
Скорее, снимут историю жены секретаря с партнером. Это же очевидно. С другой стороны все эти худ. фильмы про спортсменов бездарные, ради галочки, точнее ради освоения бюджета. О спортсменах, тренерах надо снимать документальные фильмы. Впрочем, даже это не получится. Таланты в кино выродились. Один конвейер. Помните, времена когда снимали всего по несколько фильмов в год! В 1951 году, например, вышло всего с десяток фильмов, зато шедевр на шедевре: Пржевальский, Белинский, Тарас Шевченко, Спортивная честь. Вот это я понимаю - сила!
а в чем шедевральность указанных фильмов??? в том, что вы их молодой и красивой смотрели?)))
Нет. Я просто пошутила. Были шедевры, но, уже во второй половине 50-х.
А вот дайте мне под это дело сто миллионов, и это будет уже другой вопрос ...
там не 100 млн. надо... 600 млн. ушло про Роднину
