  • В Ленинградской области возбудили дело о развратных действиях тренера Лоскутова в отношении несовершеннолетнего фигуриста
В отношении тренера и судьи из Санкт-Петербурга Валентина Лоскутова возбудили дело по статье 135 Уголовного кодекса РФ «Развратные действия».

Об этом сообщила исполнительный директор Федерации фигурного катания Ленинградской области Анна Старкова.

По ее словам, 23-летний специалист проявлял нездоровый интерес к фигуристу 2011 года рождения. Подозреваемый работал до последнего времени в школе Всеволожска, также он тренирует в петербургской школе «Северное сияние».

«Моему ребенку оказывал странные знаки внимания молодой тренер и судья Валентин Лоскутов. Судя по всему, у него есть какой-то интимный интерес к детям. Я не буду уточнять, но ребенок показывал мне сообщения, рассказывал, так что я в этом не сомневаюсь.

По-видимому, есть определенные основания для таких подозрений и у следователей, поскольку в отношении Лоскутова возбуждено дело по статье 135.1 Уголовного кодекса РФ «Развратные действия», судом принято решение о мере пересечения в виде запрета определенных действий. По первой части статьи ему грозит до трех лет лишения свободы.

Сейчас важно найти других потерпевших, поскольку тема серьезная. Предполагаю, что таковые могут быть. Если у кого-то есть об этом информация, она очень пригодится. Идет и внутреннее расследование в Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга, Ленинградской области и межрегиональной федерации Северо-Западного федерального округа», – сказала Старкова.

«Вчера Всеволожским городским судом отказано в удовлетворении ходатайство о заключении его под стражу, поскольку ходатайство немотивированно. Обвиняемому избран запрет определенных действий», – сообщили в пресс-службе судов Ленинградской области.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
происшествия
Федерация фигурного катания Санкт-Петербурга
Валентин Лоскутов
Анна Старкова
Состоялся суд, доказано, что тренер виновен? А если (ну а вдруг) нет? А личные данные уже на всю страну.
Ответ Ant1pod
Да, да белый пушистый. Только мама уже сказала, что переписка есть, и видимо там не только это раз уже уголовное дело есть. Защищайте дальше этих извращенцев
Ответ Black&White
Тут столько раз было новостей с такими мамами, что, всё же, лучше надо дождаться окончательного решения и заявления.
Ничего непонятно, но уже приговор вынесли.
Если сейчас ребёнок признаётся, что это была шутка, то тренер отсидит всего года два.
Я только не совсем понял один момент. Говорит - исполнительный директор Федерации фигурного катания Ленинградской области Анна Старкова.

И она говорит: Моему ребенку оказывал странные знаки внимания

Получается, речь идет о ребенке главы федерации ЛенОбласти?
Ответ NoThanks
Как будто бы педофила остановит статус родителей. Когда это кого остановило?
Ответ .,
Да не. Не об этом речь. Просто не совсем понятно из текста новости.
Мне кажется нужно более ответственно подходить к допуску до работы с детьми. У нас же, фактически, кто угодно может пойти работать с детьми.
Ответ unbelievable
От этого нельзя застраховаться. Сколько историй с заслуженными тренерами и учителями. Педофилами бывают даже собственные отцы и дедушки, что уж говорить о чужих тренерах и учителях.
Ответ unbelievable
Хотите добавить 1001-ю проверку-аттестацию для педагогов? Тогда точно никто с детьми больше работать не захочет, кроме извращенцев.
Да чего ж Вам не хватает, убогие извращенцы?
Ответ MihuS
Любви, очевидно.
Ответ Delirium
Просто мужики любят распускать руки на более уязвимых, вот и все. К любви это не имеет никакого отношения
В Штатах все случаи с преступлениями сексуального характера против детей - пожизненно без права УДО. Ибо это никак не лечится и не исправляется. У нас в России несколько лет назад был чудовищный случай, мама работала уборщицей в торговом центре, были новогодние праздники, с ней была дочка 5 лет, она уже заканчивала работу, дочку отпустила на улицу к елочке перед этим торговым центром. Утащили прямо оттуда. Схватили и утащили. Двое, недавно освобожденные из колонии, по этой статье. Она кричала, никто из прохожих не обратил внимания. Утащили в свою комнату в общаге, изнасиловали, задушили, завернули в ковер и выкинули на помойку.
Ответ .,
Помню эту историю, видео с камер было, когда они её похищали, жуть вообще. Они уже вышли, у них такие копеечные были сроки? Думала - сдохнут там. Или сходили на СВО, как многие убийцы и за это были отпущены?
Я в этом сезоне смотрела этап юниорского Гран-при, в Красноярске что ли, прифигела, мальчишка вышел с проката, тренер его прямо конкретно тискает, сели в кисс энд край, он его то за плечи трясет, то за коленку щупает, это просто смотреть противно.
Ответ .,
Когда чат есть на юниорских соревнованиях, помыться хочется потом потом от комментариев этих «святых-невиноватых» 🥴
Ответ Black&White
Из твоего коммента можно вывести одну и только одну мораль: ни надо это фигуристическое убожество никогда смотреть. Даже с тяжелого бодуна.
Он из этих,и у него есть покровитель Левкин в федерации спб про которого тоже ходят слухи о развратных действиях
То есть по сути директор обвинил своего подчиненного, причем тренера и судью, который мог потенциально засудить ее сына?

Какой большой простор для конфликта интересов, особенно, учитывая нарочито публичное заявление.

Надеюсь, что правоохранительные органы обратят на это внимание и устроят полноценное расследование.
Ответ Pavel_1116911801
Петицию еще создай чтобы этого подонка защитить
Ответ Black&White
Не слишком ли Вы торопитесь? Какую-то выгоду получите от такого педалирования?
Я не поняла, это что я сейчас прочитала ? Извращенец педофил, оказывал знаки внимания ребенку а наказание три года запрет заниматься с детьми?
Ответ Karlena
Наказание назначается судом. До суда надо провести следствие.
