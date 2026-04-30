В Ленинградской области возбудили дело о развратных действиях тренера Лоскутова в отношении несовершеннолетнего фигуриста
В отношении тренера и судьи из Санкт-Петербурга Валентина Лоскутова возбудили дело по статье 135 Уголовного кодекса РФ «Развратные действия».
Об этом сообщила исполнительный директор Федерации фигурного катания Ленинградской области Анна Старкова.
По ее словам, 23-летний специалист проявлял нездоровый интерес к фигуристу 2011 года рождения. Подозреваемый работал до последнего времени в школе Всеволожска, также он тренирует в петербургской школе «Северное сияние».
«Моему ребенку оказывал странные знаки внимания молодой тренер и судья Валентин Лоскутов. Судя по всему, у него есть какой-то интимный интерес к детям. Я не буду уточнять, но ребенок показывал мне сообщения, рассказывал, так что я в этом не сомневаюсь.
По-видимому, есть определенные основания для таких подозрений и у следователей, поскольку в отношении Лоскутова возбуждено дело по статье 135.1 Уголовного кодекса РФ «Развратные действия», судом принято решение о мере пересечения в виде запрета определенных действий. По первой части статьи ему грозит до трех лет лишения свободы.
Сейчас важно найти других потерпевших, поскольку тема серьезная. Предполагаю, что таковые могут быть. Если у кого-то есть об этом информация, она очень пригодится. Идет и внутреннее расследование в Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга, Ленинградской области и межрегиональной федерации Северо-Западного федерального округа», – сказала Старкова.
«Вчера Всеволожским городским судом отказано в удовлетворении ходатайство о заключении его под стражу, поскольку ходатайство немотивированно. Обвиняемому избран запрет определенных действий», – сообщили в пресс-службе судов Ленинградской области.
Если сейчас ребёнок признаётся, что это была шутка, то тренер отсидит всего года два.
И она говорит: Моему ребенку оказывал странные знаки внимания
Получается, речь идет о ребенке главы федерации ЛенОбласти?
Какой большой простор для конфликта интересов, особенно, учитывая нарочито публичное заявление.
Надеюсь, что правоохранительные органы обратят на это внимание и устроят полноценное расследование.