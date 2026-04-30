В Ленинградской области возбудили дело о развратных действиях тренера Лоскутова в отношении несовершеннолетнего фигуриста

В Ленобласти расследуют развратные действия тренера в отношении юного фигуриста.

В отношении тренера и судьи из Санкт-Петербурга Валентина Лоскутова возбудили дело по статье 135 Уголовного кодекса РФ «Развратные действия».

Об этом сообщила исполнительный директор Федерации фигурного катания Ленинградской области Анна Старкова.

По ее словам, 23-летний специалист проявлял нездоровый интерес к фигуристу 2011 года рождения. Подозреваемый работал до последнего времени в школе Всеволожска, также он тренирует в петербургской школе «Северное сияние».

«Моему ребенку оказывал странные знаки внимания молодой тренер и судья Валентин Лоскутов. Судя по всему, у него есть какой-то интимный интерес к детям. Я не буду уточнять, но ребенок показывал мне сообщения, рассказывал, так что я в этом не сомневаюсь.

По-видимому, есть определенные основания для таких подозрений и у следователей, поскольку в отношении Лоскутова возбуждено дело по статье 135.1 Уголовного кодекса РФ «Развратные действия», судом принято решение о мере пересечения в виде запрета определенных действий. По первой части статьи ему грозит до трех лет лишения свободы.

Сейчас важно найти других потерпевших, поскольку тема серьезная. Предполагаю, что таковые могут быть. Если у кого-то есть об этом информация, она очень пригодится. Идет и внутреннее расследование в Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга, Ленинградской области и межрегиональной федерации Северо-Западного федерального округа», – сказала Старкова.

«Вчера Всеволожским городским судом отказано в удовлетворении ходатайство о заключении его под стражу, поскольку ходатайство немотивированно. Обвиняемому избран запрет определенных действий», – сообщили в пресс-службе судов Ленинградской области.