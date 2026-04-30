  Мария Захарова: «Могу провести в торговом центре хоть целый день. Зайти утром и выйти уже под закрытие. Для меня это работает как терапия»
Мария Захарова: «Могу провести в торговом центре хоть целый день. Зайти утром и выйти уже под закрытие. Для меня это работает как терапия»

Бронзовый призер ЧР-2026 Мария Захарова рассказала о любви к шопингу.

— Если вернуться на 10 лет назад, что бы ты в детстве подумала о себе сегодняшней?

— Маленькая я, глядя на меня сейчас, сказала бы: «Я думала, ты будешь носить платья». В детстве я их так любила! Думала, что вырасту и буду ходить в платьях и на каблуках. Но после выпускного поняла, что это не мое.

— А что твое?

— Стиль из «Дрянных девчонок». Образы а-ля Juicy Couture мне близки. А вообще мне по душе и женственность, и спортивный, и городской стиль. В моем гардеробе уживаются и корсеты (у меня два любимых, причем один я ношу, а на другой смотрю — так, чтобы глаз радовался), и джинсы.

Кстати, с одной парой джинсов связана забавная история: я надела их после выпускного, а потом поехала на дачу. Там пришлось перелезать через забор — и я немного их порвала. Теперь считаю это своеобразным авторским дизайном. И, если честно, так они даже интереснее.

— Звучит как минималистичный набор!

— Это как посмотреть. Я люблю довольно базовые вещи в однотонных оттенках: белый, бежевый, черный. Но при этом могу провести в торговом центре хоть целый день. Без шуток: зайти утром и выйти уже под закрытие магазина. Причем проделать этот трюк могу в одиночку. Мама и подруги слишком быстро сдаются.

Для меня это, скорее, работает как терапия: чем дольше шопинг, тем лучше. Мне нравится сам процесс: смотреть, сочетать, пробовать. Примеряя на себя разные образы, я будто по-разному себя ощущаю и лучше понимаю, что мне действительно близко. И, наверное, самый точный ответ на вопрос «что мое» — это то, что я могу быть разной и все еще нахожусь в поиске своего стиля.

— Покупками ты награждаешь себя за спортивные победы?

— Нет, это вообще не связано с победами. Я могу купить что‑то и в хорошем, и в плохом настроении. Мне кажется, что в любом случае я молодец: за сезон, за работу, за путь — и могу просто себя порадовать, — сказала Захарова.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: The Voice
Жду, когда кто-нибудь из спортсмненов скажет "Могу целый день просидеть с книгой в руках"..
Ответ Perfectooo
Поддерживаю! Совсем не комплимент себе Мария сделала: разочарует какую-то часть болельщиков.
А книгами увлекающиеся есть: Аделия, Пётр, Дмитрий Козловский - точно; девочки из ТШТ в интервью многие очень хороший уровень речевых навыков демонстрируют, а значит начитанны. Среди фигуристов сейчас стало больше интеллектуалов, чем в былые времена.
Ответ Perfectooo
а разве эти две характеристики не могут совмещаться, особенно у девочек? Да легко!)
Какие мы все разные))
Онлайн-шопинг изобрели для меня, я идеально без примерки себе все подбираю. И мужу. И детям. Торговые центры с кучей народа - просто ужас для меня. Все эти пакеты носить на себе. Пока дойдешь до машины или камеры хранения чтоб это все скинуть - уже обратно не хочешь возвращаться. Если магазины масс-маркет - вечные очереди в Zara и H&M. Если условный ДЛТ - тоже таких кадров насмотришься, как раз там я первый раз в жизни видела мужчину различающего белый, кипенно-белый, жемчужный и молочный, а орал он на консультанта потому что в магазине нет рубашки цвета ванильного льда - это цитата:)
Мария в этом сезоне вполне себе по делу ворвалась в топ, как и Камилла Нелюбова. Пусть у обеих следующие сезоны будут только по нарастающей
"Мне кажется, что в любом случае я молодец: за сезон, за работу, за путь — и могу просто себя порадовать", — радуй и дальше себя (а заодно и нас), Машуля, чистыми прокатами и новыми успехами!..
Прикольно, по возрасту Маша вроде бы относится к поколению зумеров, но вайбы от неё стопроцентно миллениальские, как из романтических комедий начала 2000-х))
Ответ Mariaku
Она красивая, и этим все объясняется) никакие оверсайзы ей не нужны
Безусловно молодец.
