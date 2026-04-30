Мария Захарова: «Могу провести в торговом центре хоть целый день. Зайти утром и выйти уже под закрытие. Для меня это работает как терапия»

Захарова: шопинг работает для меня как терапия.

Бронзовый призер ЧР-2026 Мария Захарова рассказала о любви к шопингу.

— Если вернуться на 10 лет назад, что бы ты в детстве подумала о себе сегодняшней?

— Маленькая я, глядя на меня сейчас, сказала бы: «Я думала, ты будешь носить платья». В детстве я их так любила! Думала, что вырасту и буду ходить в платьях и на каблуках. Но после выпускного поняла, что это не мое.

— А что твое?

— Стиль из «Дрянных девчонок». Образы а-ля Juicy Couture мне близки. А вообще мне по душе и женственность, и спортивный, и городской стиль. В моем гардеробе уживаются и корсеты (у меня два любимых, причем один я ношу, а на другой смотрю — так, чтобы глаз радовался), и джинсы.

Кстати, с одной парой джинсов связана забавная история: я надела их после выпускного, а потом поехала на дачу. Там пришлось перелезать через забор — и я немного их порвала. Теперь считаю это своеобразным авторским дизайном. И, если честно, так они даже интереснее.

— Звучит как минималистичный набор!

— Это как посмотреть. Я люблю довольно базовые вещи в однотонных оттенках: белый, бежевый, черный. Но при этом могу провести в торговом центре хоть целый день. Без шуток: зайти утром и выйти уже под закрытие магазина. Причем проделать этот трюк могу в одиночку. Мама и подруги слишком быстро сдаются.

Для меня это, скорее, работает как терапия: чем дольше шопинг, тем лучше. Мне нравится сам процесс: смотреть, сочетать, пробовать. Примеряя на себя разные образы, я будто по-разному себя ощущаю и лучше понимаю, что мне действительно близко. И, наверное, самый точный ответ на вопрос «что мое» — это то, что я могу быть разной и все еще нахожусь в поиске своего стиля.

— Покупками ты награждаешь себя за спортивные победы?

— Нет, это вообще не связано с победами. Я могу купить что‑то и в хорошем, и в плохом настроении. Мне кажется, что в любом случае я молодец: за сезон, за работу, за путь — и могу просто себя порадовать, — сказала Захарова.