Сихарулидзе о возможном допуске фигуристов: «У взрослых шансы 50 на 50 – настоящие 50 на 50, не «бла-бла-бла». У юниоров, думаю, 70 на 30»
Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе оценил на 50% шансы российских спортсменов вернуться на международную арену.
Об этом Сихарулидзе рассказал в выпуске шоу «Каток».
– На ваш взгляд, объективно есть шансы вернуться в следующем сезоне?
– 50 на 50. У юниоров, я думаю, 70 на 30, а у взрослых 50 на 50. Но только настоящие 50 на 50, не «бла-бла-бла», они есть.
Прошлым летом был конгресс ISU (Международного союза конькобежцев). И раньше все вопросы, касающиеся жизнедеятельности международной федерации, проходили через конференцию. То есть десятки стран, их представители, президенты федераций голосовали по всем вопросам.
А теперь ситуация чуть-чуть изменилась, причем в нашу сторону. Многие вопросы, и в том числе вопрос отстранения наших спортсменов от международных соревнований, входят теперь в компетенцию совета федерации. А это уже совсем небольшой круг людей, 15 человек. И само собой, решить какой-либо вопрос и убедить 15 человек, а точнее, 8 из них, намного легче, – сказал Сихарулидзе.
В 2022 году ISU отстранил российских фигуристов от международных соревнований. Только Аделия Петросян и Петр Гуменник получили допуск для отбора на Олимпиаду-2026 в Милан в нейтральном статусе.
