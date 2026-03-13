  • Сихарулидзе о возможном допуске фигуристов: «У взрослых шансы 50 на 50 – настоящие 50 на 50, не «бла-бла-бла». У юниоров, думаю, 70 на 30»
47

Сихарулидзе о возможном допуске фигуристов: «У взрослых шансы 50 на 50 – настоящие 50 на 50, не «бла-бла-бла». У юниоров, думаю, 70 на 30»

Сихарулидзе оценил шансы допуска российских фигуристов на 50%.

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе оценил на 50% шансы российских спортсменов вернуться на международную арену.

Об этом Сихарулидзе рассказал в выпуске шоу «Каток».

– На ваш взгляд, объективно есть шансы вернуться в следующем сезоне?

– 50 на 50. У юниоров, я думаю, 70 на 30, а у взрослых 50 на 50. Но только настоящие 50 на 50, не «бла-бла-бла», они есть.

Прошлым летом был конгресс ISU (Международного союза конькобежцев). И раньше все вопросы, касающиеся жизнедеятельности международной федерации, проходили через конференцию. То есть десятки стран, их представители, президенты федераций голосовали по всем вопросам.

А теперь ситуация чуть-чуть изменилась, причем в нашу сторону. Многие вопросы, и в том числе вопрос отстранения наших спортсменов от международных соревнований, входят теперь в компетенцию совета федерации. А это уже совсем небольшой круг людей, 15 человек. И само собой, решить какой-либо вопрос и убедить 15 человек, а точнее, 8 из них, намного легче, – сказал Сихарулидзе.

В 2022 году ISU отстранил российских фигуристов от международных соревнований. Только Аделия Петросян и Петр Гуменник получили допуск для отбора на Олимпиаду-2026 в Милан в нейтральном статусе.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
47 комментариев
Какая вероятность, что я встречу динозавра на улице? 50 на 50, или встречу, или не встречу.
50 на 50 и есть бла-бла
50 на 50 и есть бла-бла
Когда я отправляла, не было ни одного коммента ещё. Но убирать не буду, тут сложно не совпасть во мнениях.
Если бы подали иск в CAS, шансы были бы давно 100%.
Если бы подали иск в CAS, шансы были бы давно 100%.
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Ну тогда мы лучше дома посидим, правильно?
А в CAS с иском на необоснованное отстранение обратиться слабо? Проще проценты высчитывать?
50 на 50 это и есть "бла -бла -бла" .
Прямо настоящие "бла-бла-бла" . А не какие-то там ещё.
50 на 50, это могут допустят , а могут и не допустят, а бла-бла-бла это чем занимается ФФКР под руководством Сихарулидзе 😏
Какая точная характеристика деятельности Сиха: бла-бла-бла.
Ну, то есть ещё один сезон в пропасть. Спасибо, "уважаемая" федерация.
Мотивация фигуристов, особенно кто уже выиграл турниры в России, вероятно, зашкаливает...
Вот он наш глава федерации, на тотализаторе играет будто. Нашим фигуристам неповезло по всем фронтам, что isu -подстилки западные, что собственная федерация никакущая.
Сихарулидзе, тебе б прогноз погоды вести, а не Федерацией править.
50/50...
