Миура и Кихара объявили о создании собственного ледового шоу

Олимпийские чемпионы в парном катании Рику Миура и Рюичи Кихара анонсировали запуск собственного ледового проекта под названием «The Destiny».

Программа шоу будет сосредоточена на выступлениях спортивных и танцевальных дуэтов. К участию в постановке спортсмены также пригласили своих друзей и коллег.

Представления пройдут на токийской арене «Тацуми» с 31 июля по 2 августа.