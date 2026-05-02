Миура и Кихара объявили о создании собственного ледового шоу

Олимпийские чемпионы в парном катании Рику Миура и Рюичи Кихара анонсировали запуск собственного ледового проекта под названием «The Destiny».
Программа шоу будет сосредоточена на выступлениях спортивных и танцевальных дуэтов. К участию в постановке спортсмены также пригласили своих друзей и коллег.
Представления пройдут на токийской арене «Тацуми» с 31 июля по 2 августа.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Skate Japan
Кого они пригласили, интересно.
Огромное множество парников и танцоров из Японии ))
Интересно было бы узнать, есть ли приглашённые из других стран.
В Японии парников и танцоров мало для шоу, поэтому будут приглашать коллег из-за рубежа.
Козловского точно пригласят)
Козловского не забыли позвать, надеюсь? А то будет локти кусaть, что лишнего наговорил.
Валиевой за честь будет получить от Миуры и Кихары приглашение в шоу!
Почему это?
Да уж, название то в тему. Судьба, что выиграли ОИ в отсутствии сильнейших, нм дать ни взять, нужно срочно монетизировать свою победу.
