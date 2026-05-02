Евгений Плющенко: «Проходят наши сборы для спортсменов из разных стран мира. Я всегда говорил и повторюсь, что спорт вне политики»
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил, что на их с Алексеем Мишиным сборах в Москве присутствуют фигуристы из девяти стран.
«Вот так проходят наши сборы для спортсменов из разных стран мира.
Я всегда говорил и повторюсь, что спорт вне политики. Спорт объединяет, мотивирует и стирает границы.
Рад приветствовать на наших сборах с Алексеем Николаевичем Мишиным на нашей тренировочной базе «Ангелы Плющенко» в Подмосковье спортсменов из Нидерландов, Китая, Швейцарии, Азербайджана, Казахстана, Армении, Беларуси, Болгарии и России.
На второй тренировочный сбор с 17-31 мая мы открыли набор дополнительной одной группы, ждем всех на наш прыжковый интенсив», – написал Плющенко.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Плющенко
А Плющенко вне спорта...
Гном Гномыч бы без денег остался, фигурист он обьективно ниже среднего, природа на нем отдохнула, но он не в чем не виноват, вы с Яной его на лед потащили.
И Михайлов Дима тоже ушел от Плющенко, вернее попросили, со слов мамы Иры
Многие боготворят Мишина , приводят его в пример , как эталон тренера . Но хороший тренер ведь ещё и педагог . Как же он сумел взрастить Плющенко , не заложив нравственную основу ?
Скоро начнет говорить, что это были вообще его сборы, а Мишин так, рядом постоял