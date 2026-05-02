  • Евгений Плющенко: «Проходят наши сборы для спортсменов из разных стран мира. Я всегда говорил и повторюсь, что спорт вне политики»
Плющенко: рад приветствовать на наших сборах спортсменов из 9 стран.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил, что на их с Алексеем Мишиным сборах в Москве присутствуют фигуристы из девяти стран.

«Вот так проходят наши сборы для спортсменов из разных стран мира.

Я всегда говорил и повторюсь, что спорт вне политики. Спорт объединяет, мотивирует и стирает границы.

Рад приветствовать на наших сборах с Алексеем Николаевичем Мишиным на нашей тренировочной базе «Ангелы Плющенко» в Подмосковье спортсменов из Нидерландов, Китая, Швейцарии, Азербайджана, Казахстана, Армении, Беларуси, Болгарии и России.

На второй тренировочный сбор с 17-31 мая мы открыли набор дополнительной одной группы, ждем всех на наш прыжковый интенсив», – написал Плющенко.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Плющенко
Я всегда говорил и повторюсь, что спорт вне политики...
А Плющенко вне спорта...
в точку
Если спорт был бы вне политики вы бы не получали дотации из бюджета.
Гном Гномыч бы без денег остался, фигурист он обьективно ниже среднего, природа на нем отдохнула, но он не в чем не виноват, вы с Яной его на лед потащили.
Однако он стоит на бюджетной ставке. От "сборной Горок", очевидно)
Ему осталось лишь обмотаться флагами девяти стран и исполнить в таком виде сальтуху вне политики - впервые в мире...
Для сальтухи есть Люба.Гений сам не рискнет,позвоночник лечить-не лисьи глазки делать.
Для меня крайне удивительно решение родителей Мирославы Лезиной перевести ее в АП, ей 14 она прямая конкурентка Костылевой, после этой истории, когда Ирен Костылева обратила в бегство аж самих Сарновских и Катюшку Митрофанову, как можно помещать свою дочь в такую токсичную среду?
Что то я пропустила, Митрофанова тоже ушла из АП? Куда? А как же Лена без неё?
пишут что пока она фрилансер, будет ставить программы в разных штабах
И Михайлов Дима тоже ушел от Плющенко, вернее попросили, со слов мамы Иры
Как всегда больше показухи и бахвальства , чем дела .
Многие боготворят Мишина , приводят его в пример , как эталон тренера . Но хороший тренер ведь ещё и педагог . Как же он сумел взрастить Плющенко , не заложив нравственную основу ?
А зачем спорстменам нравственность?
Затем , что тренер Мишин кандидат педагогических наук . 😊
Плющенко примазался к сборам Мишина, на который всегда приезжали иностранные спортсмены, и теперь всем рассказывает, что это его заслуга

Скоро начнет говорить, что это были вообще его сборы, а Мишин так, рядом постоял
Скорее в этих сборах Мишин - главное действующее лицо. У него и раньше(в том числе и заграницей) недостатка внимания от иностранных спортсменов не было.
А где же рекламный ролик, в котором Люба, исполняя сальто через Мишина, срывает в воздухе с головы профессора кепку под восторженные возгласы Плющенко "впервые в мире!", а затем подъезжает к Гномычу, сосущему чупа-чупс, и надевает тому кепку на голову?! - начинающий, непорядок, ибо должный пиар - прежде всего!..
Без России - спортсмены из 8 стран. Из стран СНГ это понятно, а вот из Нидерландов, Швейцарии и Китая кто интересно - дети русских эмигрантов?
Друзья, вы не находите, что рудик вылитый богомол! Я ужаснулась!
