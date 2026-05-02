Научрук Загитовой: «Алина – занятой человек. Даже когда приходит в институт, идут какие-то звонки, занимается своими делами»
Научный руководитель Алины Загитовой в ГЦОЛИФК Юрий Разинов, рассказал, как олимпийская чемпионка защищала диплом в университете.
Разинов — заведующий кафедрой «Теории и методики конькобежного спорта, фигурного катания на коньках и керлинга».
— Как проходила защита диплома у Алины? Успешно со всем справилась?
— Я работал с ней на начальном этапе, а заканчивала Шевченко Екатерина Изосимовна. Как заведующий кафедрой я всегда должен присутствовать на защите. К качеству ее работы у меня претензий нет. На вопросы отвечала достаточно уверенно, но волновалась девушка достаточно. Это было зримо, хотя это была ее вторая защита. В РАНХиГС, наверное, еще сложнее. Здесь-то она в теме, разбирается в этих вопросах.
— Алине, учитывая ее плотный график, удавалось уделять достаточное количество времени учебе?
— У Алины это второе образование, поэтому опыт в обучении у нее есть: выполняет задания, приходит на экзамен, сдает на таких же правах, как все остальные студенты. Здесь никаких хитростей нет. У нее был индивидуальный график: можно было сдавать не только в рамках сессии. Поэтому было немного проще.
— Каким специалистом она теперь является?
— Работа Алины была связана с психологической подготовкой спортсменов высокого класса к ответственным соревнованиям. Поэтому она имеет право работать тренером.
— Можете выделить конкретные качества или достижения Алины за время учебы?
— Алина — девочка достаточно скрытная. Не желает пускать посторонних в свои намерения. Но она занятой человек, все время в движении. Даже когда приходит в институт, идут какие-то звонки, занимается своими делами. Мое дело — учить, а ее — учебный процесс. Взрослая девочка, прошла через очень многое. Житейского опыта у нее тоже хватает, — сказал Разинов.
