  • Научрук Загитовой: «Алина – занятой человек. Даже когда приходит в институт, идут какие-то звонки, занимается своими делами»
Научрук Загитовой: «Алина – занятой человек. Даже когда приходит в институт, идут какие-то звонки, занимается своими делами»

Научный руководитель Алины Загитовой в ГЦОЛИФК Юрий Разинов, рассказал, как олимпийская чемпионка защищала диплом в университете.

Разинов — заведующий кафедрой «Теории и методики конькобежного спорта, фигурного катания на коньках и керлинга». 

— Как проходила защита диплома у Алины? Успешно со всем справилась?

— Я работал с ней на начальном этапе, а заканчивала Шевченко Екатерина Изосимовна. Как заведующий кафедрой я всегда должен присутствовать на защите. К качеству ее работы у меня претензий нет. На вопросы отвечала достаточно уверенно, но волновалась девушка достаточно. Это было зримо, хотя это была ее вторая защита. В РАНХиГС, наверное, еще сложнее. Здесь-то она в теме, разбирается в этих вопросах.

— Алине, учитывая ее плотный график, удавалось уделять достаточное количество времени учебе?

— У Алины это второе образование, поэтому опыт в обучении у нее есть: выполняет задания, приходит на экзамен, сдает на таких же правах, как все остальные студенты. Здесь никаких хитростей нет. У нее был индивидуальный график: можно было сдавать не только в рамках сессии. Поэтому было немного проще.

— Каким специалистом она теперь является?

— Работа Алины была связана с психологической подготовкой спортсменов высокого класса к ответственным соревнованиям. Поэтому она имеет право работать тренером.

— Можете выделить конкретные качества или достижения Алины за время учебы?

— Алина — девочка достаточно скрытная. Не желает пускать посторонних в свои намерения. Но она занятой человек, все время в движении. Даже когда приходит в институт, идут какие-то звонки, занимается своими делами. Мое дело — учить, а ее — учебный процесс. Взрослая девочка, прошла через очень многое. Житейского опыта у нее тоже хватает, — сказал Разинов.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
===Даже когда приходит в институт, идут какие-то звонки, занимается своими делами.=== Правильно, зачем ещё в институт приходить, если не своими делами заниматься? А диплом защищать ей завкафедры поможет, помощника для написания наймёт и слова несложные на защиту подберёт - чтоб не случилось безызбежного позора.
Ответ Marya Y
И похлопает
Ответ Marya Y
"слова несложные на защиту подберёт"
речь готовится заранее и продаётся вместе с ВКР и презентацией к защите.
всё подобрано - осталось выучить как стишок наизусть - это "пять". хотя нет - можно и с листка читать - это "четыре".
"три" - это когда на защиту не явился или на поляну не скинулся.

надеюсь, только у нас на заочке такой бордель был
Тут рилсик выложить, там сторис запилить, мы с понимаем относимся что репутация нашего института была опущена ниже плинтуса - заявил профессор
Ответ Александр Кузнецов
Уверена, что рилсики и сторис она не сама монтирует. Вообще большой вопрос, что она реально сама делает
Сдал с потрохами
Ответ i-l
Сдала с.....
Ответ i-l
"хотя это была ее вторая защита. В РАНХиГС, наверное, еще сложнее. Здесь-то она В ТЕМЕ, разбирается в этих вопросах."

мега палево. В РАНХиГС она 4-5 лет отучилась и ко времени защиты была всё ещё "не в теме".
теперь наша очередь аплодировать стоя. это вышка
На вопросы отвечала достаточно уверенно, но волновалась девушка достаточно (с).
Какой слог, однако. И эти люди еще кого-то учат?
Ответ Флер де Лис
Журналист
-- А Алина может досчитать до двухсот?

Разин
-- Не уверен.Но ,
до ста -- точно
Ответ Ллб
Точно нет
Какой позор. Это не ВУЗы, а ширма на ларьке (
Ответ Pelerin
Главное, чтоб денежные переводы за "обучение" поступали вовремя)
Ответ Флер де Лис
Комментарий скрыт
А стоя аплодировали?
Без этого нещитова))) Вы же не хуже РАНХИГС...
Клиенты звонят - надо отвечать 🤷🏻‍♂️
она так и кандидатскую с докторской защитит))
Ответ bezsugar
Докторскую не надо защищать,докторскую надо есть
Ответ bezsugar
Можно и спросить, отличит?
«Научрук Алины Загитовой»

Уже с этого угорел, честно говоря 😀😀😀
Безумно звучит
"Не желает пускать посторонних в свои намерения." Замечательно. Перевод: появлялась там раз в год, отсылала работу тогда когда хотела, взаимодействовала с преподами тогда же. Тема работы не менее замечательная...Наверное рассказывала аплодирующим, как её саму готовили психологически к ответственным соревнованиям...путём отлавливания в полях и посредством мигалок...Интересно, она сама бы так смогла возиться со своими учениками, как Этери, потратившая кучу нервов за этот многострадальный шлем? Есть сомнения...
Ответ Тайга86
все всё понимают)
другой вопрос зачем ей этот диплом? кому до него есть дело-то?
Ответ Тайга86
А я вот уверен, что это всё - грандиозная мистификация. Уровня Калиостро.
И, на самом деле, у Алиночки - бомбический интеллект, круче, чем у академика-дона.
Может, у неё в голове, серого вещества - больше, чем у Вассермана и Хокинга, вместе взятых)
