Дмитрий Алиев: «Давно я не чувствовал такой поддержки. Этот путь пройден, теперь время восстанавливать себя»

Алиев поблагодарил болельщиков за поддержку после новости о туберкулезе.

Чемпион Европы Дмитрий Алиев поблагодарил болельщиков за поддержку, которую ему оказали после новости о перенесенном туберкулезе.

«Друзья, я хочу поблагодарить вас за то, что вы так тепло отнеслись к интервью и ситуации, которая произошла со мной! Давно я не чувствовал такой поддержки 🙏

Просто хочу сказать, что этот путь пройден, теперь время восстанавливать себя! Со мной моя семья, тренеры, друзья, мои ученики и конечно же вы. Буду двигаться и вставать!

Благодарю вас за теплые слова. Обнимаю каждого ❤️🫂», – написал Алиев.

