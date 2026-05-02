Дмитрий Алиев: «Давно я не чувствовал такой поддержки. Этот путь пройден, теперь время восстанавливать себя»
Алиев поблагодарил болельщиков за поддержку после новости о туберкулезе.
Чемпион Европы Дмитрий Алиев поблагодарил болельщиков за поддержку, которую ему оказали после новости о перенесенном туберкулезе.
«Друзья, я хочу поблагодарить вас за то, что вы так тепло отнеслись к интервью и ситуации, которая произошла со мной! Давно я не чувствовал такой поддержки 🙏
Просто хочу сказать, что этот путь пройден, теперь время восстанавливать себя! Со мной моя семья, тренеры, друзья, мои ученики и конечно же вы. Буду двигаться и вставать!
Благодарю вас за теплые слова. Обнимаю каждого ❤️🫂», – написал Алиев.
«Туберкулезом часто болеют лирики, писатели. Я тоже «избранный». Рассказ Алиева о болезни
Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Алиева
Люди выздоравливают и живут абсолютно полноценной жизнью
Не понимаю устроенной Алиевым драмы