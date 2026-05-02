Дмитрий Алиев: «Давно я не чувствовал такой поддержки. Этот путь пройден, теперь время восстанавливать себя»

Алиев поблагодарил болельщиков за поддержку после новости о туберкулезе.

Чемпион Европы Дмитрий Алиев поблагодарил болельщиков за поддержку, которую ему оказали после новости о перенесенном туберкулезе. 

«Друзья, я хочу поблагодарить вас за то, что вы так тепло отнеслись к интервью и ситуации, которая произошла со мной! Давно я не чувствовал такой поддержки 🙏

Просто хочу сказать, что этот путь пройден, теперь время восстанавливать себя! Со мной моя семья, тренеры, друзья, мои ученики и конечно же вы. Буду двигаться и вставать!

Благодарю вас за теплые слова. Обнимаю каждого ❤️🫂», – написал Алиев.

«Туберкулезом часто болеют лирики, писатели. Я тоже «избранный». Рассказ Алиева о болезни

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Алиева
Да, слава Богу, все позади. Здоровья тебе наикрепчайшего, Дима! И полного скорейшего восстановления. Мы тебя очень любим и ждем!
Дима, пусть все беды и невзгоды останутся в прошлом! Ты украшение нашего фигурного катания. Крепкого здоровья тебе. Возвращайся на лёд!
Здоровья, здоровья и ещё раз здоровья!!!
Дима полного выздоровления, и пусть всё будет хорошо!
Онегин Димы был великолепен в прошлом сезоне. Так тонко это произведение чувствует только он. И многие другие тоже. Ждем на льду, поэт!
Дмитрию Алиеву здоровья и скорейшего восстановления!
Димы очень не хватало в этом сезоне. Так передавать образы на льду у нас в мо могут единицы. Любые неприятности это как часть жизни, увы. Есть вещи, которые не получится ни понять, ни принять. Их просто нужно пережить. Очень ждём нашего героя-романтика на льду.
Хотелось бы глянуть ещё на Диму на соревнованиях
Пусть болезнь потеряется в прошлом.Дима береги себя.
Дима держись, здоровья! Не сдавайся never ever give up (Грубник Владимир, активист сво, тоже болел туберкулёзом, и как-то смог вылечиться (вроде) , мега волевой человек.) 🙏🙏🙏🙏
Зачем вы так сгущаете краски?) С этой болезнью уже давным-давно успешно справляются, не в 19 веке живём)
Люди выздоравливают и живут абсолютно полноценной жизнью
Не понимаю устроенной Алиевым драмы
Ответ Инга Бор
Да, только таблеток для этого нужно все больше, устойчивость возбудителя растет... Все не просто с этим тубком, не зря лечение называют химотерапией.
