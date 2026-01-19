Трусова сможет выступить на двух этапах Гран-при ISU в случае допуска
Лакерник: у Трусовой будет право на Гран-при в случае допуска от ISU.
Фигуристка Александра Трусова сможет принять участие в серии Гран-при, если получит допуск от Международного союза конькобежцев (ISU).
Об этом рассказал почетный вице-президент ISU Александр Лакерник.
Спортсмены, вошедшие в топ-6 на своем последнем чемпионате мира, при возобновлении карьеры в течение 10 лет могут рассчитывать на участие в двух этапах серии Гран-при ISU. Трусова является бронзовым призером ЧМ-2021.
«Есть правило для возвращения: люди, которые были на высоких местах, имеют право так вернуться. И оно применяется», – сказал Лакерник.
Ранее стало известно, что Трусова намерена возобновить спортивную карьеру со следующего сезона под руководством Этери Тутберидзе.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости Спорт
