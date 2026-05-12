  Татьяна Тарасова: «Вопрос в том, отпустит ли Муравьеву федерация, тут уже решать им. Она заметная фигуристка, сильный спортсмен»
Татьяна Тарасова: «Вопрос в том, отпустит ли Муравьеву федерация, тут уже решать им. Она заметная фигуристка, сильный спортсмен»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о возможном переходе в другую сборную Софьи Муравьевой.

Ранее РИА Новости сообщило, что фигуристка попросила исключить ее из сборной России. Решение связывают с ее желанием сменить спортивное гражданство.

«Мы с ней общались, все было прекрасно. Вероятно, Софья думает о выступлении за другую страну, иной причины я не вижу. Они очень хорошо работали с Мишиным.

Конечно, со своим мастерством и с тем, что умеет сейчас, хочет выступать на чемпионатах Европы, мира и на Олимпийских играх. Если она сейчас перейдет в какую-то другую страну, то она успеет это сделать. По-другому я даже не понимаю, зачем.
 
Любого члена сборной возьмите, если мы его потеряем, то это потеря для нас, мы теряем какое-то направление, которое пара или одиночник представляли у нас. У нас очень сильная сборная команда, все работают очень заметно. Каждый понимает, что он может сделать, на каком месте он может быть.

Со мной Софья не разговаривала, хотя мы с ней в приличных отношениях. Она у меня ничего не спрашивала. Мы виделись с ней на чемпионате России.

Вопрос в том, отпустит ли ее федерация, тут уже решать им. Я не могу сказать этого. Мне нравилось, как она катается. Мне кажется, что она заметная фигуристка, сильный спортсмен. Она еще не сформировавшаяся, но сильная», – сказала Тарасова.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
Держать взаперти тоже такое..... Могут, пусть переходят. Просвета нет в допуске наших, да и конкуренция на одно место...
Тут вопросы не к Соне, которую можно понять, а к АТС. Сложно судить спортсменов за то, что они даже на бэшках выступать не могут.
Ответ Zhuuuzhik
А чем бэшка лучше "Мордовских узоров"?!
Ответ Порядка.нет
Тем, что дают международный рейтинг, в отличие от «мордовских узоров»
Они не имеют права не отпустить совсем, но могут сделать карантин 2 года.
Ответ Kareglazaya
Могут не отпустить, Дарио то не отпустили
Ответ SilverSnake
Я так понимаю, что у Дарио был вариант отсидеть два года карантина вместо одного, но это не устраивало его партнершу. Плюс есть еще какая-то процедура, когда переход оформляют через ИСУ в обход Федерации, но я не в курсе юридических тонкостей.
Рано или поздно все равно отпустили бы, спортсмен же не крепостной. Другое дело что годы идут, форма теряется. Чем дольше простой, тем меньше шансов на успех после перехода.
Вот тебе, бабушка, и Юрьев день.
Да как они могут не отпустить? У них нет такого права. К примеру решил завершить карьеру, как они не отпустят?
Ответ Резонно
Два года карантин, а то и больше. Это ведь не дети Тутберидзе.
Ответ Резонно
Отпустить- да запросто. Только при попытке другой федерации заявить ее под свой флаг все равно потребуется релиз от ФФКР.
