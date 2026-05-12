Татьяна Тарасова: «Вопрос в том, отпустит ли Муравьеву федерация, тут уже решать им. Она заметная фигуристка, сильный спортсмен»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о возможном переходе в другую сборную Софьи Муравьевой.

Ранее РИА Новости сообщило, что фигуристка попросила исключить ее из сборной России. Решение связывают с ее желанием сменить спортивное гражданство.

«Мы с ней общались, все было прекрасно. Вероятно, Софья думает о выступлении за другую страну, иной причины я не вижу. Они очень хорошо работали с Мишиным.

Конечно, со своим мастерством и с тем, что умеет сейчас, хочет выступать на чемпионатах Европы, мира и на Олимпийских играх. Если она сейчас перейдет в какую-то другую страну, то она успеет это сделать. По-другому я даже не понимаю, зачем.



Любого члена сборной возьмите, если мы его потеряем, то это потеря для нас, мы теряем какое-то направление, которое пара или одиночник представляли у нас. У нас очень сильная сборная команда, все работают очень заметно. Каждый понимает, что он может сделать, на каком месте он может быть.

Со мной Софья не разговаривала, хотя мы с ней в приличных отношениях. Она у меня ничего не спрашивала. Мы виделись с ней на чемпионате России.

Вопрос в том, отпустит ли ее федерация, тут уже решать им. Я не могу сказать этого. Мне нравилось, как она катается. Мне кажется, что она заметная фигуристка, сильный спортсмен. Она еще не сформировавшаяся, но сильная», – сказала Тарасова.