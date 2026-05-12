  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Илья Авербух: «Понятно, что Муравьевой попасть в состав нашей национальной команды сложно. Я не удивлюсь, если она сменит сборную»
16

Илья Авербух: «Понятно, что Муравьевой попасть в состав нашей национальной команды сложно. Я не удивлюсь, если она сменит сборную»

Авербух: Муравьевой попасть в состав нашей национальной команды сложно.

Хореограф Илья Авербух прокомментировал информацию о возможно смене спортивного гражданства Софьей Муравьевой.

Ранее РИА Новости сообщил, что фигуристка попросила исключить ее из сборной России. Решение связывают с ее желанием сменить спортивное гражданство. 

«Даже не знаю, что говорить. Я не удивлюсь, если это произойдет. Очень много наших спортсменов, которые понимают, что шансы пробиться в состав сборной России минимальные, поэтому принимают решение выступать за другие страны.

Понятно, что Софье попасть в состав нашей национальной команды сложно. Такие рассуждения вполне реальны», — сказал Авербух.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
logoСофья Муравьева
переходы
logoженское катание
logoсборная России
logoСпорт-Экспресс
logoИлья Авербух
16 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Авер, она вообще-то в составе сборной😀
Ответ Orange carrot
Авер, она вообще-то в составе сборной😀
Сейчас да, а вы прикиньте конкуренцию на следующий сезон. Там в топ-6 ей попасть будет затруднительно, если все будут здоровы.
После интервью Сихарулидзе с "а зачем судиться?" , сборной по художественной гимнастике, которая уже в конце этого месяца едет на Чемпионат Европы и сборной по плаванию, которая выступает несколько лет на международной арене, а сейчас это будет делать под российским флагом и гимном, всем топовым фигуристам стоит сменить федерацию. Очень не хватает Горшкова.
Так она в сборной. Опять Авербух фигню несет
Что он несёт вообще, а ничего, что только она и Аделия в составе сборной 5 сезонов и в этом сезоне попала в сборную, лишь бы набросить
если ситуация не сдвинется с мертвой точки этим летом,таких сбежавших сборников будет уже значительно больше и это прекрасно🥰
Кто то забыл выпить таблетки.
Во первых Соня в сборной.
Во вторых пока вы слюни пускаете на Валиеву и Трусову, реальные спортсменки бегут.
Ответ Простой любитель ФК
Кто то забыл выпить таблетки. Во первых Соня в сборной. Во вторых пока вы слюни пускаете на Валиеву и Трусову, реальные спортсменки бегут.
где она реальная? Получила сборную с помощью дружбы мишина с мандариновым придурошным, обокрав при этом Нелюбову. Вся арена кричала ПОЗОР. Мура там сидела, бедная, сглатывала
Ответ Простой любитель ФК
Кто то забыл выпить таблетки. Во первых Соня в сборной. Во вторых пока вы слюни пускаете на Валиеву и Трусову, реальные спортсменки бегут.
Её без Трусовой и Валиевой, упаковывали под спорсменок, которых она на международке обходила...
А разве Соня не была в составе сборной?Не 1,но в 6 входила в последние годы
Она уже в сборной, Авербух не умный
"Я не тормоз, я медленный газ"...
Явно что-то произошло, чего мы не знаем. Уже очень давно никто так прекрасно не катал программы Авербуха, как Соня катала Кармен в этом сезоне, но он уже второй раз по ней проходится.
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Татьяна Тарасова: «Вопрос в том, отпустит ли Муравьеву федерация, тут уже решать им. Она заметная фигуристка, сильный спортсмен»
12 мая, 09:14
Муравьева попросила отчислить ее из сборной России. Решение связывают с ее желанием сменить спортивное гражданство (РИА Новости)
12 мая, 08:29
«Не опасаюсь, что скандалы вокруг Лены и ее мамы могут меня задеть». Авербух подтвердил, что поставит программу Костылевой
11 мая, 10:11
Рекомендуем
Главные новости
Татьяна Тарасова: «У Трусовой всегда был свой стиль и направление. Может, Ришо предложит ей что-то другое»
52 минуты назад
«Шоу затянуло: вроде ничего особенного не делаешь, но деньги неплохие платят». Слюсаренко о периоде в Бразилии и США
сегодня, 08:23
Слюсаренко о преимуществах Перми над Москвой: «Спокойный ритм жизни, нет пробок. В Москве выходишь на улицу – и тебя сразу куда-то несут, все бегут, торопятся, куда-то опаздывают»
сегодня, 07:57
Павел Слюсаренко: «Я смотрю на подростков и понимаю, что спорт нужен – они будут при деле, а не болтаться по ТЦ и делать непонятно что. Для своих детей я выбираю жизнь в спорте, до какого-то периода точно»
сегодня, 07:53
Павел Слюсаренко: «Я очень многому научился у Тутберидзе, она невероятно сильная личность. Я максимум брал всегда от всех аксакалов, гуру фигурного катания»
сегодня, 07:25
Календарь соревнований по фигурному катанию на сезон-2026/27: юниорский Гран-при стартует в Китае в августе, взрослый Гран-при – в октябре во Франции
сегодня, 07:10
Софья Федченко: «Восстановление Горбачевой идет по плану, возможно, уже на следующей неделе она вернется на лед»
вчера, 17:50
Петр Гуменник: «Не могу назвать изменения в правилах радикальными. Все уберут самый легкий каскад, расклады от этого не поменяются»
вчера, 17:35
Петр Гуменник: «Правообладатели музыки могут преподнести неприятный сюрприз в любой момент. Теперь знаю: нужно всегда иметь запасной вариант»
вчера, 17:28
Петр Гуменник: «Драматические образы мне даются легче, но нельзя на них зацикливаться»
вчера, 17:10
Ко всем новостям
Последние новости
Маргарита Базылюк: «До сих пор не могу пересмотреть прокат на первенстве России-2025 – не помню, сколько раз упала. Даже свои хорошие прокаты не могу пересмотреть»
12 мая, 14:47
Ирина Роднина: «Не считаю, что Москва грабит регионы. Деньги, которые в нее приходят, потом распределяются по разным направлениям»
9 мая, 11:17
Мама Гуменника: «У Петра были очень сильные способности к математике. Я решила, что нужно сделать акцент на спорте — знания никуда не денутся»
4 мая, 17:36
Медведева будет ведущей балетного гала-концерта в Японии
8 апреля, 09:01
Роднина о том, за какими видами спорта ей интересно следить: «Наверное, ни за какими»
7 апреля, 14:43
Туктамышева выступила на «Русском вызове» с номером на тему токсичных отношений
4 апреля, 16:58Видео
Наталья Бестемьянова: «Было бы очень интересно увидеть соревнование между Россией и США. Это важно для развития наших спортсменов»
1 апреля, 20:48
Леонова о победе Сакамото: «Я плакала, была очень рада за нее. Это действительно прокат жизни»
28 марта, 12:11
Александр Энберт: «Сакамото – великая спортсменка. Вчерашний прокат получился особенным, эмоционально это было очень сильно»
28 марта, 11:09
Александра Трусова: «Не знаю, что меня радует сегодня больше: весеннее солнце или то, как под ним выглядит мое новое окрашивание»
25 марта, 10:49Фото
Рекомендуем