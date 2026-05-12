Илья Авербух: «Понятно, что Муравьевой попасть в состав нашей национальной команды сложно. Я не удивлюсь, если она сменит сборную»
Хореограф Илья Авербух прокомментировал информацию о возможно смене спортивного гражданства Софьей Муравьевой.
Ранее РИА Новости сообщил, что фигуристка попросила исключить ее из сборной России. Решение связывают с ее желанием сменить спортивное гражданство.
«Даже не знаю, что говорить. Я не удивлюсь, если это произойдет. Очень много наших спортсменов, которые понимают, что шансы пробиться в состав сборной России минимальные, поэтому принимают решение выступать за другие страны.
Понятно, что Софье попасть в состав нашей национальной команды сложно. Такие рассуждения вполне реальны», — сказал Авербух.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
Во первых Соня в сборной.
Во вторых пока вы слюни пускаете на Валиеву и Трусову, реальные спортсменки бегут.