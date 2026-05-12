Илья Авербух: «Понятно, что Муравьевой попасть в состав нашей национальной команды сложно. Я не удивлюсь, если она сменит сборную»

Авербух: Муравьевой попасть в состав нашей национальной команды сложно.

Хореограф Илья Авербух прокомментировал информацию о возможно смене спортивного гражданства Софьей Муравьевой.

Ранее РИА Новости сообщил, что фигуристка попросила исключить ее из сборной России. Решение связывают с ее желанием сменить спортивное гражданство.

«Даже не знаю, что говорить. Я не удивлюсь, если это произойдет. Очень много наших спортсменов, которые понимают, что шансы пробиться в состав сборной России минимальные, поэтому принимают решение выступать за другие страны.

Понятно, что Софье попасть в состав нашей национальной команды сложно. Такие рассуждения вполне реальны», — сказал Авербух.