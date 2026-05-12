Илья Малинин может взять паузу в карьере: «Мне бы хотелось немного отдохнуть от фигурного катания»
Американский фигурист Илья Малинин может взять паузу в карьере.
«Мне бы хотелось немного отдохнуть от фигурного катания. Последние четыре года перед Олимпийскими играми были очень тяжелыми.
Поэтому я думаю, что хочу взять перерыв, будь то на полсезона или... это действительно зависит от моего самочувствия», – сказал Малинин.
Фигурист отметил, что конкретных сроков у него нет.
«Думаю, сейчас лучше сказать, что я буду присматриваться к паузе, потому что я все еще не совсем уверен... Я двигаюсь шаг за шагом», – сообщил Малинин.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: сайт МОК
Если паузу не возьмет, результаты упадут, кмк.
А если возьмет, то не факт, что вернется
В любом случае здоровья ему и физического, и ментального
Интересно, кто будет лидером, если Юма и Илья уйдут на паузу
Шайдорову зеленый свет взять титул ЧМ
Шун Сато будет первый номер Японии
Может канадская федерация в Гоголева вложится
А еще лучше выпускайте кракенов - ру парней
Неописуемый талант. Невероятная генетика. Лучшие условия: безграничный лед и два личных тренера без лимита по времени. Лучший в своем поколении. Есть куда развиваться и расти. Есть чего еще достигать. А выхолощен и опустошен.
Очень жаль. Надеюсь вернется, заряженный и поумневший.
Как с внезапно закончившими биатлонистами.
Сфоткаться с плакатами #вернитепрыжок.
А лучше всем объявить о паузе в карьере. До возвращения адекватных правил