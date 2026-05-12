Олимпийский чемпион по фигурному катанию Илья Малинин может взять паузу в карьере.

«Мне бы хотелось немного отдохнуть от фигурного катания. Последние четыре года перед Олимпийскими играми были очень тяжелыми.

Поэтому я думаю, что хочу взять перерыв, будь то на полсезона или... это действительно зависит от моего самочувствия», – сказал Малинин.

Фигурист отметил, что конкретных сроков у него нет.

«Думаю, сейчас лучше сказать, что я буду присматриваться к паузе, потому что я все еще не совсем уверен... Я двигаюсь шаг за шагом», – сообщил Малинин.