Илья Малинин может взять паузу в карьере: «Мне бы хотелось немного отдохнуть от фигурного катания»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Илья Малинин может взять паузу в карьере.

«Мне бы хотелось немного отдохнуть от фигурного катания. Последние четыре года перед Олимпийскими играми были очень тяжелыми.

Поэтому я думаю, что хочу взять перерыв, будь то на полсезона или... это действительно зависит от моего самочувствия», – сказал Малинин.

Фигурист отметил, что конкретных сроков у него нет.

«Думаю, сейчас лучше сказать, что я буду присматриваться к паузе, потому что я все еще не совсем уверен... Я двигаюсь шаг за шагом», – сообщил Малинин.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: сайт МОК
Илья Малинин
И Юма такой: "шта? Нахрена я паузу взял?"
Бог дал - бог взял, как говорится )) Никто ж не запрещает вернуться до начала сезона)) Но Малинин никуда не уйдёт - нужно удерживать хотя бы титулы ЧМ и ФГП, иначе пострадают и рейтинг, и результаты, и интересе к "квадгаду" спадёт. Последнее, может, пошло бы и на пользу, но Малинин не сможет с этим смириться.
Ну серию гран-при он точно может спокойно пропустить, после ОИ лидеры не редко так делают.
Перегорел Илья. Или выгорел.
Если паузу не возьмет, результаты упадут, кмк.
А если возьмет, то не факт, что вернется
В любом случае здоровья ему и физического, и ментального

Интересно, кто будет лидером, если Юма и Илья уйдут на паузу
Шайдорову зеленый свет взять титул ЧМ

Шун Сато будет первый номер Японии

Может канадская федерация в Гоголева вложится

А еще лучше выпускайте кракенов - ру парней
Шайдоров выйдет ли ещё в сезон, тоже вопрос.
На самом деле да, ведь есть еще куда стремиться, жаль, но может вернется через сезон.
Одних не пускают, другие сами не хотят, третьи упрощают правила и ограничивают развитие. Борьба в ФК разворачивается нешуточная прямо!:)
Вот казалось бы да?
Неописуемый талант. Невероятная генетика. Лучшие условия: безграничный лед и два личных тренера без лимита по времени. Лучший в своем поколении. Есть куда развиваться и расти. Есть чего еще достигать. А выхолощен и опустошен.
Очень жаль. Надеюсь вернется, заряженный и поумневший.
список не полный. Смотреть надо на то, что по препаратам. Что перестало работать, что перестало маскироваться.
Как с внезапно закончившими биатлонистами.
Да бросьте, никуда не уйдет он. Банальное заигрывание с фанбазой, поза жертвы, сбор ахов-охов "Илья, ты такой гениальный, не уходи, мы все простим".
шун сато офигел от такого подарка
Шунтик, к сожалению, тоже мастер напортачить в неподходящий момент. Ну и Малинин пока никуда не уходит, больше бла-бла, как обычно. Но при единовременном "отпуске" Малинина и Кагиямы щансы появляются не только у Шуна. Сяо Хим Фа, например, развальщик знатный, но имеет более высокие компоненты, чем Сато. Выползти может и Шайдоров (что вряд ли, но вероятность увеличивается). И не забываем про Гоголева. Ну и про Накату заодно, как многообещающего дебютанта. Учитывая особенности характера Сато, в одиночку ему будет посложнее, чем паровозиком за Юмой.
Так вроде ж новый любимчик японофедры выходит. И не гарант, что в новом сезоне Шун будет первым номером..
У американцев два работающих сценария: 1) я мимо проходил, кайф получил и случайно победил 2) поза жертвы, все пошло вопреки. Илюха решил брать номер два.
Приезжай в Россию посмотри как девочки тренерует и катают Ультраси без международных прокатов как они находят мотивацию на внутренних турнирах , как парни катают с кучей четверных только для внутреннего соревнования , может тогда поймёшь что у тебя всё хорошо .
Такими темпами и вовсе закончит. Не пережил, что всё пошло не по плану в Милане. Ну и плюс прыжок убрали, теперь не побить собственные рекорды.
Надо было организовать акцию протеста.
Сфоткаться с плакатами #вернитепрыжок.
А лучше всем объявить о паузе в карьере. До возвращения адекватных правил
Если развлечения мешают работе, бросай нафиг эту работу))
Пропиарился парень достаточно, теперь может монетизировать без напряга. Победы не дальнейших соревнованиях имиджа не прибавят, а вот неудачи могут его испортить.
У он не стал ОЧ,по-моему,это-Мотивация и надеюсь,что Илья еще вернется..Может,возьмет паузу,но к ОИ будет готов к "новой битве".
Штука в том, что лузеры не слишком интересуют рекламодателей. Вот и на Met Gala не пришлось блеснуть "изысканным" вкусом, и обложек Vanity Fair и других изданий не было после такого эпического провала, всё запланированное под Илью откатили и перековали на Алису. Для монетизации нужны истории преодоления, а у Ильи преодоление только на словах, по факту же - отсутствие любых препятствий и космический отрыв (пусть и мнимый) от соперников при практически любых прокатах. Теперь разве что осознать реальную причину провала, смирять себя, пахать и пахать, надеясь в приличной форме доехать до ОИ-2030, что с каждым годом будет сложнее. И триумфально выиграть там. Вот тогда он снова будет интересен как рекламная площадь и получит славу, которую так желает. Но для Малинина, боюсь, эта задача непосильна.
Вот очень интересно, станет ли он "психотравмированным" к следующей олимпиаде, и будет ли получать особые успокоительные препараты по терапевтическому исключению. 😁
