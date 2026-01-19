Рудковская назвала правильным решение Трусовой вернуться к Тутберидзе.

Яна Рудковская считает правильным решение Александры Трусовой возобновить карьеру под руководством Этери Тутберидзе.

— Появились новости, что Александра Игнатова решила возобновить карьеру под руководством Этери Тутберидзе, какова ее нынешняя форма сейчас?

— Саша готовилась к шоу у нас на протяжении четырех лет в академии, к контрольным прокатам два года назад. Форму набрала после родов, восстановила с командой и Евгением [Плющенко] все тройные. Мы в прекрасных отношениях. Саша — большой профессионал и большая молодец. Прыгала тройные на всех наших шоу, не устаю восхищаться ее физикой.

— Как вы реагируете на то, что она может вернуться именно к Тутберидзе?

— Если она действительно решила вернуться в спорт со штабом, с которым стала серебряным призером Олимпийских игр, почему нет?

— Ей будет сложно вернуться после родов?

— Возвращение — это большая ответственность не только Саши, но и команды. Ей придется отказаться от всех шоу в сезоне и активностей, в жизни должен остаться только спорт. Если мы говорим о серьезном возвращении на тот уровень, на котором Саша была.

— Верите, что у Александры получится вернуться успешно?

— Если она это сделает, то будет первой из девушек, у кого это получится с таким огромным перерывом. И это будет уже легендарно.

— Если Саша и правда возобновит карьеру под руководством Тутберидзе, как отнесетесь к этому решению?

— Если Саша решила вернуться в спорт, то возобновить карьеру под руководством штаба Этери Тутберидзе — единственно правильное решение. Наш же штаб сейчас сфокусирован на наших спортсменах, у нас очень много талантливых ребят, которыми надо заниматься: взрослые, юниоры, новички. Мы очень верим в наших юниоров, а также хотим сфокусироваться на паре Косторная/Куница, поддержать ребят в их желании вернуться, — сказала Рудковская.