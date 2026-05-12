  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Муравьева попросила отчислить ее из сборной России. Решение связывают с ее желанием сменить спортивное гражданство (РИА Новости)
394

Муравьева попросила отчислить ее из сборной России. Решение связывают с ее желанием сменить спортивное гражданство (РИА Новости)

Фигуристка Муравьева попросила отчислить ее из сборной России.

Фигуристка Софья Муравьева попросила исключить ее из сборной России.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Отмечается, что фигуристка уже могла отправить соответствующее официальное письмо. Данное решение связывают с желанием спортсменки сменить спортивное гражданство в ближайшее время.

Муравьевой 19 лет, она является двукратным призером чемпионатов России (2023, 2024). В прошлом сезоне заняла на ЧР пятое место. 

6 мая стало известно, что она покинула группу Алексея Мишина по инициативе тренера.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
logoсборная России
logoСофья Муравьева
logoженское катание
РИА Новости
переходы
394 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
А Сих пусть и дальше всем рассказывает, как у нас все хорошо
Вот уже сборники бегут от понимания безисходности
Ответ ina.merzliakova@yandex.ru
А Сих пусть и дальше всем рассказывает, как у нас все хорошо Вот уже сборники бегут от понимания безисходности
Комментарий скрыт
Ответ ina.merzliakova@yandex.ru
А Сих пусть и дальше всем рассказывает, как у нас все хорошо Вот уже сборники бегут от понимания безисходности
Комментарий скрыт
Ничего себе! Не могу ее в этом винить. Талантливая спортсменка сидит и смотрит, как Алиса Лиу берет олимпийское золото, а Самоделкиной дарят квартиру за десятое или какое там место. Зато наши чинуши сидят и не чешутся даже за своих спортсменов. Другие федерации бьются и добиваются возвращения, только ФК не у дел.
Ответ Sportsfan
Ничего себе! Не могу ее в этом винить. Талантливая спортсменка сидит и смотрит, как Алиса Лиу берет олимпийское золото, а Самоделкиной дарят квартиру за десятое или какое там место. Зато наши чинуши сидят и не чешутся даже за своих спортсменов. Другие федерации бьются и добиваются возвращения, только ФК не у дел.
Причем тут чинуши - корень проблемы в СВО и пока она не завершится ничего не будет.
Ответ Ad notam
Причем тут чинуши - корень проблемы в СВО и пока она не завершится ничего не будет.
Не будет СВО - еще что-нибудь придумают. Израилю вон даже пальчиком никто не погрозил.
Что имеем. Нас на сегодня никуда не допустили. Если допустят - еще года два надо завоевывать квоты, и поедут 1-2 номера. Она сейчас 5-6 номер сборной. Перспектив поехать куда-то от России очень мало. А если сейчас в начале нового цикла начать переход, то возможна и Олимпиада в 2030. Соню понимаю и не осуждаю. Самые сочные годы с трикселями просидела на Кубках Первого канала, а могла быть призером Европы и мира
Я думаю, если в этом году не будет подвижек с допуском - побегут и остальные. И правильно сделают: одно дело, когда федерация за тебя костьми ляжет, и совсем другое, когда они сидят на попе ровно, едят мандарины и кормят спортсменов завтраками. Так нельзя.
Ответ U-hoho
Я думаю, если в этом году не будет подвижек с допуском - побегут и остальные. И правильно сделают: одно дело, когда федерация за тебя костьми ляжет, и совсем другое, когда они сидят на попе ровно, едят мандарины и кормят спортсменов завтраками. Так нельзя.
И первый кандидат на переход (в Грузию) - некая Александра.
Ответ U-hoho
И первый кандидат на переход (в Грузию) - некая Александра.
Никуда она не уйдёт, спуститесь с розовой горки)
Мне кажется, что среди российских фигуристок Соня уже не пробъется на пьедистал и на места тех, кто поедет в случае допуска. Переход возможно единственный способ оказаться на международных соревнованиях, пусть и без медалей.
Ответ Noa Rivera
Мне кажется, что среди российских фигуристок Соня уже не пробъется на пьедистал и на места тех, кто поедет в случае допуска. Переход возможно единственный способ оказаться на международных соревнованиях, пусть и без медалей.
Если выдержит карантин в два года
Ответ Noa Rivera
Мне кажется, что среди российских фигуристок Соня уже не пробъется на пьедистал и на места тех, кто поедет в случае допуска. Переход возможно единственный способ оказаться на международных соревнованиях, пусть и без медалей.
Так и на межнаре ее ждет 8-10 место. Она хронически нестабильна.
Раньше надо было это делать, Плющенко что с ней, что с Жилиной прошляпили возможность мс. У Сони и раньше было мало шансов отобраться на гс в России, а теперь их вообще нет, в следующем сезоне нас ждёт очередная серия - "и мы счастливы, что дышим одним воздухом с валиевой", жалко будет и остальных девочек
Ответ Элен Карташова
Раньше надо было это делать, Плющенко что с ней, что с Жилиной прошляпили возможность мс. У Сони и раньше было мало шансов отобраться на гс в России, а теперь их вообще нет, в следующем сезоне нас ждёт очередная серия - "и мы счастливы, что дышим одним воздухом с валиевой", жалко будет и остальных девочек
Только будет не с Валиевой, а с Гуменником и Петросян
Ответ Анна Крюкова_1116405151
Только будет не с Валиевой, а с Гуменником и Петросян
Петросян так не пиарят как дутую космическую
Теряет Сих спортсменов, уже и сборники в ход пошли.
Ответ tanya_1111
Теряет Сих спортсменов, уже и сборники в ход пошли.
Если олимпийцев Девис/ Смолкин безо всяких отпустили, то и Муравьеву могут отпустить запросто . Коган и Сирг даже помогут . Коган ведь международными делами занимается, утрясет как-нибудь.
Ответ tanya_1111
Теряет Сих спортсменов, уже и сборники в ход пошли.
Ну 4е-5е место на ЧР, окей, на межнаре будет топ-10, в топ-3 ее никто не ждет. Плюс она хронически нестабильна. Деньги в шоу за выступления крутятся в России, у нас более 10 фигуристов зарабатывают 1 млн долларов в год. На межнаре кроме топов такие заработки мало кто имеет.
Соне удачи! Нелюбову возьмут теперь в сборную?
Ответ Raduga
Соне удачи! Нелюбову возьмут теперь в сборную?
Кстати,да! На Муру мне всё равно, а вот за Нелюбову я буду очень рада!
Ответ Алёна Вода
Кстати,да! На Муру мне всё равно, а вот за Нелюбову я буду очень рада!
Вот да:)
Кстати французам перед домашней Олимпиадой ОЧЕНЬ нужна пусть не лучшая, но хотя бы крепкая одиночница.
Ответ qdmn9rmcrv
Кстати французам перед домашней Олимпиадой ОЧЕНЬ нужна пусть не лучшая, но хотя бы крепкая одиночница.
И она у них уже давно есть.
Ответ Max Zdanov
И она у них уже давно есть.
Стефания Гладки очень хорошая фигуристка, но пока не понятно, как она переживет пубертат и как будет кататься во взрослых. А все остальные там просто обнять и плакать
Опачки. Вот и ответ, почему Мишин с ней расстался.

Неужто за Беларусь?
Ответ Zhuuuzhik
Опачки. Вот и ответ, почему Мишин с ней расстался. Неужто за Беларусь?
А если за Францию или Польшу (как Куракова), зачмырите и врагом России теперь ее сделаете?
Ответ Zhuuuzhik
Опачки. Вот и ответ, почему Мишин с ней расстался. Неужто за Беларусь?
ну это будет нечестно по отношению к своим фигуристам, мне кажется Белоруссия на такое не пойдет.

Сафонова вроде не закончила.
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Тот мемный хореограф приехал в Россию – ставит программы Трусовой и другим нашим! Мы поговорили
9 мая, 20:40
Ришо поставит программы Семененко, Кагановской и Некрасову, Фефеловой и Валову
8 мая, 13:55
Муравьева и израильская фигуристка Гринберг показали совместный танец
7 мая, 07:14Видео
Рекомендуем
Главные новости
Татьяна Тарасова: «У Трусовой всегда был свой стиль и направление. Может, Ришо предложит ей что-то другое»
52 минуты назад
«Шоу затянуло: вроде ничего особенного не делаешь, но деньги неплохие платят». Слюсаренко о периоде в Бразилии и США
сегодня, 08:23
Слюсаренко о преимуществах Перми над Москвой: «Спокойный ритм жизни, нет пробок. В Москве выходишь на улицу – и тебя сразу куда-то несут, все бегут, торопятся, куда-то опаздывают»
сегодня, 07:57
Павел Слюсаренко: «Я смотрю на подростков и понимаю, что спорт нужен – они будут при деле, а не болтаться по ТЦ и делать непонятно что. Для своих детей я выбираю жизнь в спорте, до какого-то периода точно»
сегодня, 07:53
Павел Слюсаренко: «Я очень многому научился у Тутберидзе, она невероятно сильная личность. Я максимум брал всегда от всех аксакалов, гуру фигурного катания»
сегодня, 07:25
Календарь соревнований по фигурному катанию на сезон-2026/27: юниорский Гран-при стартует в Китае в августе, взрослый Гран-при – в октябре во Франции
сегодня, 07:10
Софья Федченко: «Восстановление Горбачевой идет по плану, возможно, уже на следующей неделе она вернется на лед»
вчера, 17:50
Петр Гуменник: «Не могу назвать изменения в правилах радикальными. Все уберут самый легкий каскад, расклады от этого не поменяются»
вчера, 17:35
Петр Гуменник: «Правообладатели музыки могут преподнести неприятный сюрприз в любой момент. Теперь знаю: нужно всегда иметь запасной вариант»
вчера, 17:28
Петр Гуменник: «Драматические образы мне даются легче, но нельзя на них зацикливаться»
вчера, 17:10
Ко всем новостям
Последние новости
Маргарита Базылюк: «До сих пор не могу пересмотреть прокат на первенстве России-2025 – не помню, сколько раз упала. Даже свои хорошие прокаты не могу пересмотреть»
12 мая, 14:47
Ирина Роднина: «Не считаю, что Москва грабит регионы. Деньги, которые в нее приходят, потом распределяются по разным направлениям»
9 мая, 11:17
Мама Гуменника: «У Петра были очень сильные способности к математике. Я решила, что нужно сделать акцент на спорте — знания никуда не денутся»
4 мая, 17:36
Медведева будет ведущей балетного гала-концерта в Японии
8 апреля, 09:01
Роднина о том, за какими видами спорта ей интересно следить: «Наверное, ни за какими»
7 апреля, 14:43
Туктамышева выступила на «Русском вызове» с номером на тему токсичных отношений
4 апреля, 16:58Видео
Наталья Бестемьянова: «Было бы очень интересно увидеть соревнование между Россией и США. Это важно для развития наших спортсменов»
1 апреля, 20:48
Леонова о победе Сакамото: «Я плакала, была очень рада за нее. Это действительно прокат жизни»
28 марта, 12:11
Александр Энберт: «Сакамото – великая спортсменка. Вчерашний прокат получился особенным, эмоционально это было очень сильно»
28 марта, 11:09
Александра Трусова: «Не знаю, что меня радует сегодня больше: весеннее солнце или то, как под ним выглядит мое новое окрашивание»
25 марта, 10:49Фото
Рекомендуем