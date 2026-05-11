  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Агенауэр о распаде дуэта Лажуа – Лага: «Они очень разные и не были на одной волне – в художественном плане, в своем видении. Не было настоящего коннекта»
27

Агенауэр о распаде дуэта Лажуа – Лага: «Они очень разные и не были на одной волне – в художественном плане, в своем видении. Не было настоящего коннекта»

Агенауэр о распаде дуэта Лажуа – Лага: они очень разные, не на одной волне.

Тренер Ромэн Агенауэр рассказал подробности распада канадского танцевального дуэта Марджори ЛажуаЗакари Лага

Лажуа и Лага выступали в дуэте на протяжении 15 лет. Они – чемпионы мира среди юниоров 2019 года, на взрослом уровне дважды становились бронзовыми призерами чемпионата четырех континентов (2023, 2025), брали медали на этапах Гран-при. Их лучший результат на ЧМ – 5-е место (2024). 

«Они очень, очень разные. Иногда это хорошо, но в какой-то момент нужно найти себя как пару, особенно когда взрослеешь. Мы как тренеры и хореографы можем многое, но в какой-то момент все упирается в контакт внутри дуэта.

Нужно направление для общей работы, единое художественное видение. И эта связь между ними всегда была непростой. Хотя между ними лично не было вообще никаких проблем.

Помню, когда они были юниорами, иногда на разминке перед соревнованиями между ними всегда был как будто километр. Они были очень самостоятельными, что хорошо, но иногда это было слишком заметно.

В прошлом сезоне мы много работали над тем, чтобы их сблизить – на льду и вне льда тоже, но это было непросто из-за их характера. Зак самостоятельный, Марджори тоже – работа была больше параллельной. Объем проделанной работы, конечно, вырос. Но последние два сезона нам было сложно выбрать музыку, найти идеи, что-то новое, что устроило бы всех. Двигаться в одном направлении им всегда было трудно.

Я думаю, сейчас они взрослеют и осознают это. Еще по прошлому сезону я видел, что для меня все работает не так, как должно, чтобы достичь целей, которые они перед собой ставили. Я больше не мог помочь им найти себя – я занимался этим десять лет.

Это не значит, что я их оттолкнул, но в работу больше включилась Мари-Франс (Дюбрей). У нас в академии большая тренерская команда, и это было абсолютно нормально. Но в конечном счете и Зак, и Марджори были совершенно недовольны тем, как они провели олимпийский сезон.

Думаю, они оба поняли, что не были на одной волне – в художественном плане, в том, как они соединяются, в своем видении. Они хорошие друзья, но между ними не было настоящего коннекта.

На льду, с художественной точки зрения, у Зака одно представление о том, какими они должны быть, у Марджори — другое. Они немного выросли в разные стороны. У них очень разные характеры, и это работало, но в какой-то момент нужно найти себя в своих различиях, но с общей целью. И я думаю, осознать это было тяжело.

Они пробуются с новыми партнерами, наверное, скоро сами объявят о результатах этих проб. Кстати, обсуждалась и смена тренерской команды, потому что иногда это может дать перезагрузку карьеры.

Они рассматривали такой вариант, и мы, конечно, всегда готовы работать на благо каждого спортсмена. Но потом они поняли, что проблема была не в школе. Они приняли совместное решение рассмотреть варианты других партнеров.

Конечно, это немного грустно, потому что они были вместе 15 лет. Они могли бы продолжать, тем более после этого цикла – многие пары, которые были впереди, завершают карьеру. Может, я и не был лично согласен с их решением, но не могу не признать, что что-то шло не так в динамике их развития.

Подчеркну: не было никаких проблем с их отношениями внутри пары или к работе – они всегда относились друг к другу с уважением и большой любовью. Дело именно в разнице видения, как они хотят себя выразить в творчестве. Они взрослеют, но так и не смогли показать это на льду. Мы не нашли решения, как этого достичь.

Они, конечно, осознают риск – что новые союзы могут получиться не такими успешными или даже вовсе не сложиться. Но я думаю, они готовы пойти на этот риск. Они столько сделали вместе, что хотят попробовать пойти по отдельности. Это их право, и я могу это понять.

Немного грустно, что все закончилось распадом, но это может быть к лучшему. В какой-то момент между ними все стало очень... на автомате. Может, я говорю за них, но мне кажется, они не давали друг другу огня, чтобы идти дальше, пробовать новое. Все действительно шло на автомате, и лично мне это не очень нравилось.

Думаю, все к лучшему. Каждый из них стоит перед своим выбором, своей карьерой. У них были отличные программы, они много добились как пара. Но на этом все остановилось. Сейчас перед ними обоими новый вызов.

Они отличные фигуристы, все еще очень молодые, и у них есть возможность найти кого-то, кто подойдет им на новом уровне. Они могут попробовать разные варианты и выстроить другие отношения. Они были как брат и сестра – и немного застряли в этих отношениях.

Когда ты ближе всего к вершине – именно тогда она кажется дальше всего. Последний шаг всегда самый большой. Я знаю, что они открыто обсуждали вопросы совместного будущего и в итоге оба согласились с тем, какое решение принять.

Думаю, они рады двигаться дальше и рады тому, что сделали и чего добились. Они рискуют, чтобы найти себя в фигурном катании – получив при этом удовольствие, новый опыт и новые чувства», – сказал Агенауэр в интервью корреспонденту Спортса’’ Майе Багрянцевой. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
logoМарджори Лажуа
logoсборная Канады
танцы на льду
Ромэн Агенауэр
logoЗакари Лага
Мари-Франс Дюбрей
27 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
С какой эмпатией и уважением к Закари и Марджори высказался тренер в этой непростой и наверное даже драматичной развязке, насколько он тонкий и глубоко чувствующий человек. Так ведь действительно бывает - и все вроде движется навстречу, но не можешь не изменить свою жизнь, нет дыхания нормального во всем этом сложившемся и выверенном, какие бы скорые дивиденды оно бы не обещало🤷‍♀️ Удачи им обоим, на крутом и судя по всему настолько необходимом повороте спортивной карьеры.🙏🏻
Все правильно сказал, застой у них был, скучно им было друг с другом. Вроде и катят хорошо, а ни жарко от этого, ни холодно. Может в новых парах проснутся.
Ответ Galinart
Все правильно сказал, застой у них был, скучно им было друг с другом. Вроде и катят хорошо, а ни жарко от этого, ни холодно. Может в новых парах проснутся.
Буквально вчера пересматривала их юниорские программы и они там буквально "горели", это было так чувственно, но последние два сезона катались будто по привычке. Это как в семейной паре за 15 лет брака настолько всё приедается, что уже нет прежнего огня, а просто всё идёт по накатанной
"Не были на одной волне", но были в паре 15(!!!!) лет. В этом сезоне особенно было видно, что они не пара, каждый катался за себя. Удачи обоим в дальнейшем. Закари очень интересная личность.
Такое впечатление, что вместо Агенауэра ИИ разговаривало. Бесконечный повтор одного и того же. Именно так ИИ и работает. То, что можно за пять минут сказать, размусоливают на час.
В любом случает, посмотрим какой будет результат.
Ответ Ида Минкус-Чабакова
Такое впечатление, что вместо Агенауэра ИИ разговаривало. Бесконечный повтор одного и того же. Именно так ИИ и работает. То, что можно за пять минут сказать, размусоливают на час. В любом случает, посмотрим какой будет результат.
Да в Америках все так разговаривают вы чего)
Если у нас шеф коротко скажет: говно, переделывай, то в СшА так нельзя. Там тебе полчаса расскажут какой ты молодец, какой ценный сотрудник, с прекрасными идеями но вот в этом замечательном проекте вот тут немножечко надо исправить, хотя и так все замечательно.
При этом тренировались 15 лет? Или сколько там
Почему бы нп сменить партнеров раньше?
Ответ ekaterina_)))
При этом тренировались 15 лет? Или сколько там Почему бы нп сменить партнеров раньше?
Уже расходились на раннем этапе, но не смогли Заку найти партнершу, потом решили попробовать вместе снова.
Ответ ekaterina_)))
При этом тренировались 15 лет? Или сколько там Почему бы нп сменить партнеров раньше?
Так а смысл им было менять партнёров раньше, если до позапрошлого сезона карьера шла в гору. Они даже на этапе гран при обыгрывали Гиллес Пуарье, они отбирались в фгп. А последние два сезона результаты упали. Редко кто меняет партнёров, когда карьера идёт в плюс, даже если между собой не супер близкие люди. Вон у нас так Боброва-Соловьёв всю карьеру прокатались. Хотя было понятно что в жизни они не супер близки и после завершения карьеры вместе по сути даже в шоу не катаются. Зато семикратные или сколько там чемпионы России и всех всё устраивало. А тут именно в спаде результатов дело, если бы они со своим этим "выросли в разные стороны" были бы в пятёрке ЧМ, или на пьедестале, никто бы не распадался.
Мне все годы было очевидно, что они не подходят друг другу, даже по экстерьеру. Для меня отдельно партнер был фаворитом. А когда узнала из интервью об увлечениях Закари помимо ФК, то во многом стало понятно, почему. Успехов обоим.
Ответ Annelsy
Мне все годы было очевидно, что они не подходят друг другу, даже по экстерьеру. Для меня отдельно партнер был фаворитом. А когда узнала из интервью об увлечениях Закари помимо ФК, то во многом стало понятно, почему. Успехов обоим.
А специалисты в последнее время выделяли ее.
Ответ luisita
А специалисты в последнее время выделяли ее.
Допускаю)) Но вот я его поклонница 😁
Короче, место первого дуэта (если Гиллес- Пуарье закончат) в Канаде вакантно.
И простят меня поклонники Ромена Ле Гака — Мари-Жад Лорьо - но этот дуэт не того масштаба , чтобы застолбить за собой в порядке очереди " свободную" ступеньку пьедестала.
Как же они на разных волнах 15 лет катались вместе?
15 лет катались, конфликтовали и всё-таки распались. Пусть найдут себе партнёров и создадут интересные пары. Удачи !
Это все было видно, увы. Пара, в которой каждый сам по себе прекрасен, а именно пары - нет. Было видно, что они разные. Иногда это добавляет огня, а в их случае наоборот.
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Распался канадский танцевальный дуэт Марджори Лажуа – Закари Лага. Они выступали вместе 15 лет
11 мая, 07:17
«Я несла позор за то, что была жестоко изнасилована». Экс-партнер Фурнье-Бодри снова под ударом
1 мая, 22:31
В Канаде за межсезонье распались четыре спортивные пары и два танцевальных дуэта
30 апреля, 10:43
Рекомендуем
Главные новости
Татьяна Тарасова: «У Трусовой всегда был свой стиль и направление. Может, Ришо предложит ей что-то другое»
51 минуту назад
«Шоу затянуло: вроде ничего особенного не делаешь, но деньги неплохие платят». Слюсаренко о периоде в Бразилии и США
сегодня, 08:23
Слюсаренко о преимуществах Перми над Москвой: «Спокойный ритм жизни, нет пробок. В Москве выходишь на улицу – и тебя сразу куда-то несут, все бегут, торопятся, куда-то опаздывают»
сегодня, 07:57
Павел Слюсаренко: «Я смотрю на подростков и понимаю, что спорт нужен – они будут при деле, а не болтаться по ТЦ и делать непонятно что. Для своих детей я выбираю жизнь в спорте, до какого-то периода точно»
сегодня, 07:53
Павел Слюсаренко: «Я очень многому научился у Тутберидзе, она невероятно сильная личность. Я максимум брал всегда от всех аксакалов, гуру фигурного катания»
сегодня, 07:25
Календарь соревнований по фигурному катанию на сезон-2026/27: юниорский Гран-при стартует в Китае в августе, взрослый Гран-при – в октябре во Франции
сегодня, 07:10
Софья Федченко: «Восстановление Горбачевой идет по плану, возможно, уже на следующей неделе она вернется на лед»
вчера, 17:50
Петр Гуменник: «Не могу назвать изменения в правилах радикальными. Все уберут самый легкий каскад, расклады от этого не поменяются»
вчера, 17:35
Петр Гуменник: «Правообладатели музыки могут преподнести неприятный сюрприз в любой момент. Теперь знаю: нужно всегда иметь запасной вариант»
вчера, 17:28
Петр Гуменник: «Драматические образы мне даются легче, но нельзя на них зацикливаться»
вчера, 17:10
Ко всем новостям
Последние новости
Маргарита Базылюк: «До сих пор не могу пересмотреть прокат на первенстве России-2025 – не помню, сколько раз упала. Даже свои хорошие прокаты не могу пересмотреть»
12 мая, 14:47
Ирина Роднина: «Не считаю, что Москва грабит регионы. Деньги, которые в нее приходят, потом распределяются по разным направлениям»
9 мая, 11:17
Мама Гуменника: «У Петра были очень сильные способности к математике. Я решила, что нужно сделать акцент на спорте — знания никуда не денутся»
4 мая, 17:36
Медведева будет ведущей балетного гала-концерта в Японии
8 апреля, 09:01
Роднина о том, за какими видами спорта ей интересно следить: «Наверное, ни за какими»
7 апреля, 14:43
Туктамышева выступила на «Русском вызове» с номером на тему токсичных отношений
4 апреля, 16:58Видео
Наталья Бестемьянова: «Было бы очень интересно увидеть соревнование между Россией и США. Это важно для развития наших спортсменов»
1 апреля, 20:48
Леонова о победе Сакамото: «Я плакала, была очень рада за нее. Это действительно прокат жизни»
28 марта, 12:11
Александр Энберт: «Сакамото – великая спортсменка. Вчерашний прокат получился особенным, эмоционально это было очень сильно»
28 марта, 11:09
Александра Трусова: «Не знаю, что меня радует сегодня больше: весеннее солнце или то, как под ним выглядит мое новое окрашивание»
25 марта, 10:49Фото
Рекомендуем