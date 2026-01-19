  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Наталья Бестемьянова: «Интерес к Валиевой намного больше, чем к Трусовой — просто в разы, поэтому не надо их вместе соединять»
216

Наталья Бестемьянова: «Интерес к Валиевой намного больше, чем к Трусовой — просто в разы, поэтому не надо их вместе соединять»

Бестемьянова: ничего не жду от Трусовой. Интерес к Валиевой намного больше.

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова считает, что интерес к возвращению Камилы Валиевой больше, чем к возвращению Александры Трусовой. 

«Трусова — молодая девочка, почему бы ей не вернуться в спорт? Я вообще ничего не жду от нее. Будет интересно посмотреть на ее возвращение. Когда Трусова выйдет на лед, покажет, что может, тогда можно будет что-то говорить.

Саша — не первая девочка, которая после родов возвращается. Не думаю, что для нее это будет проблемой. В любом случае есть няня.

Возвращение Трусовой и Валиевой не надо сравнивать. Они разные девчонки и люди. Для Камилы это возвращение важно и жизненно необходимо, а для Саши — по-другому. Она уже возвращалась. Вышла, не получилось — ушла.

Сейчас интерес к Валиевой намного больше, чем к Трусовой — просто в разы, поэтому не надо их вместе соединять. Но все равно вместе с ними интерес к соревнованиям наших одиночниц повысится», — сказала Бестемьянова.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
logoсборная России
женское катание
logoКамила Валиева
logoНаталья Бестемьянова
logoАлександра Игнатова (Трусова)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Трусова снова у Тутберидзе, Косторная – у Плющенко, Валиева готовит квад: сейчас точно 2026-й?
19 января, 15:40
Роднина о Трусовой и Валиевой: «Девушки пытаются вернуться в спорт, потому что больше ничего делать не умеют»
19 января, 14:07
Илья Авербух: «У нас уровень абсолютно конкурентоспособный и для Трусовой, и для Валиевой. Чем больше конкуренции, тем лучше»
19 января, 14:06
Главные новости
Алина Горбачева: «Восстановление после операции займет от 6 до 10 месяцев. Сейчас каждый день езжу на процедуры, делаю упражнения»
33 минуты назад
Михаил Дегтярев: «Наши спортсмены, наш президент и страна любимы за рубежом. Везде люди к нам относятся прекрасно, и в Европе в том числе»
45 минут назад
Загитова – на вопрос о мамах в «Ледниковом периоде»: «У меня пока такого опыта не было, но думаю, что все совсем скоро случится»
47 минут назад
Чемпионат четырех континентов. Накаи, Чиба, Аоки, Дэйлман, Эверхардт, Хэ Ин Ли, Самоделкина покажут произвольные программы
57 минут назадLive
МОК о визах в Италию для участников Олимпиады: «Обращение в консульство для подачи заявления может потребоваться в отдельных ситуациях»
сегодня, 08:47
Ирина Роднина: «ISU допустил нас пока только на Олимпиаду, но вернет и в другие турниры – куда он денется. Спорт мало что выиграл от ограничений в отношении россиян»
сегодня, 08:38
Ирина Роднина: «Мы, а особенно Фетисов, очень работали над тем, чтобы появилась олимпийская пенсия. Я благодарна стране, что к нам есть такое внимание»
сегодня, 07:39
Татьяна Тарасова: «Не только Петросян претендует на пьедестал Олимпиады. Будут бороться и американки, и японки, но у Аделии тоже есть шанс»
сегодня, 07:26
Мама Костылевой: «Лена талантище, а Плющенко – гений. Восстановить за 10 дней три вида ультра-си и прыгнуть их в программе»
сегодня, 07:18
⛸️ Чемпионат четырех континентов. Зингас и Колесник победили, Грин и Парсонс – 2-е, Уна и Гэйдж Браун – 3-и
сегодня, 06:59
Ко всем новостям
Последние новости
Алина Загитова: «Мне нравится бокс, потому что он заряжает меня энергией и дает чувство внутренней силы»
21 января, 16:38
Авербух о «Ледниковом периоде»: «Мы хотели бы пригласить хоккеистов топового уровня, но нужно обоюдное желание. Ковальчук, Дацюк отказались»
16 января, 18:58
Бейтс и Хагара вошли в комиссию спортсменов ISU
15 января, 08:27
Костылева попросила болельщиков не дарить цветы: «Они дорого стоят, и я не всегда могу их забрать. Дарите мне косметику или что-то другое»
11 января, 08:07
Юрий Лоза: «Правильно и логично будет игнорировать Олимпиаду на российском телевидении»
9 января, 17:05
Трусова подарила машину маме: «Захотелось устроить небольшое новогоднее чудо»
8 января, 19:48Фото
Иван Букин: «Желаю нашим болельщикам, чтобы в них верили так же, как они в нас. И чтобы никогда не сдавались – так же, как не сдаемся мы»
8 января, 17:43
Елена Радионова: «Тарасова сыграла большую роль в моей карьере. Она яркая женщина с очень сильной энергетикой»
6 января, 11:19
Ирина Роднина: «Выход фильма про меня – одно из самых приятных событий в 2025 году. Мне он понравился, не знаю, как остальные оценили»
3 января, 20:56
Александра Трусова: «Сегодняшнее поколение юниоров – они смелые, интересные, все идут вперед. Нравится за ними наблюдать и с ними работать»
30 декабря 2025, 08:57