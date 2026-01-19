Бестемьянова: ничего не жду от Трусовой. Интерес к Валиевой намного больше.

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова считает, что интерес к возвращению Камилы Валиевой больше, чем к возвращению Александры Трусовой.

«Трусова — молодая девочка, почему бы ей не вернуться в спорт? Я вообще ничего не жду от нее. Будет интересно посмотреть на ее возвращение. Когда Трусова выйдет на лед, покажет, что может, тогда можно будет что-то говорить.

Саша — не первая девочка, которая после родов возвращается. Не думаю, что для нее это будет проблемой. В любом случае есть няня.

Возвращение Трусовой и Валиевой не надо сравнивать. Они разные девчонки и люди. Для Камилы это возвращение важно и жизненно необходимо, а для Саши — по-другому. Она уже возвращалась. Вышла, не получилось — ушла.

Сейчас интерес к Валиевой намного больше, чем к Трусовой — просто в разы, поэтому не надо их вместе соединять. Но все равно вместе с ними интерес к соревнованиям наших одиночниц повысится», — сказала Бестемьянова.