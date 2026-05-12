  • «Эти вопросы надо адресовать Софье». Мать Муравьевой отказалась отвечать на вопрос, планирует ли дочь уходить из сборной России
«Эти вопросы надо адресовать Софье». Мать Муравьевой отказалась отвечать на вопрос, планирует ли дочь уходить из сборной России

«Я не вправе отвечать на такие вопросы, потому что эти вопросы надо адресовать Софье», – сказала Ольга Муравьева.

Ранее РИА Новости сообщило, что Муравьева попросила отчислить ее из сборной России. Решение может быть связано с ее желанием сменить спортивное гражданство.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
РИА Новости
Софья Муравьева
Весьма корректный, но говорящий ответ.
Если мать не отрицает, значит Мура точно собралась забугор
Ответ Мандариновый Кум
А мама будет расплачиваться с Рудковскими
Похоже, после разговоров о возможном допуске юниоров, которые шли в прошлом году, взрослые спортсмены тоже надеялись на какие-то подвижки. А теперь поняли, что надеяться по-прежнему не на что и что можно так и завершить карьеру, не выступив ни на одном серьёзном турнире. А еще было интервью Сихарулидзе, которое ясно дало понять, что бороться за спортсменов никто не станет: все предпочитают просто ждать.

Вот Соня и решила попробовать хоть что-то предпринять. Наверное, это правильное решение.
Ответ Kareglazaya
Мне кажется, у нас и юниоры уже ни на что не надеются, даже несмотря на пресловутые 70 на 30.
Ответ Kareglazaya
> которое ясно дало понять, что бороться за спортсменов никто не станет

чушь бредовая, где вы берете эту бесноватую галиматью? обмениваетесь с такими же как ЗППП?
Как однажды сказала мама Софьи: "Иногда не всё так, как кажется ".
Люди устают в болотце находиться. Цикл постоянных "спартакиад" и никакого прогресса. Их можно понять. Тем более, за участие в богомерзкой Олимпиаде столько плюшек дают тем, кто даже медалей не выиграл. Одним словом - удаче девочке
Ответ NickN
Вы уж там якобы "за пределами болотца" определитесь с линией - "у них вот там спортсмены сами ищут спонсоров, зарабатывают, отвечают сами за себя" или "плюшки за участие собирают"🤣
Ну и "прагрес" щас как попрёт, с Самоделкиной будут пьедесталы делить🤣
Ответ NickN
Здесь конкуренция в женской одиночке выше, а там прогресса ещё меньше. Кто вообще может вспомнить одиночницу, спрогрессировавшую после ухода из сборной РФ? Заработала она на "спартакиадах" тоже тех денег, что в большинстве сборных ей тупо не светит. Никаких особых плюшек не попавшим на подиум ОИ тоже нет, или вы про брендированный смартфон от спонсора?

Другой вопрос, что Мура явно считает, что не сможет попадать в тройку у нас, поэтому хоть туристкой покатает по международке где-то.
Сейчас Соне и бомонду ФК будут названивать. Новостная лента и ФК в частности скучать не даст.
Щас Муре оборвут все айфоны. Но на самом деле можно и федре вопрос задать - почему сборница открепляется по собственному желанию и планируют ли отпустить её под другой флаг. Пусть отвечают. Однако Соня круто взяла, занырнула. Интересно где вынырнет через 2 года? Думаю, что в Грузии.
Ответ garovatat
А я думаю, точно не в Грузии
Ответ garovatat
Уже известно где, в Малайзии, согласно алфавиту.....у грузии - Губанова, всё четко
Могла бы, по традиции - притчу замысловатую рассказать))
Правильный ответ. Не нравилась мне Муравьева как спортсменка и мама ее как дизайнер платьев. Но тут правильно поступают, тут респект
Какая неожиданность!
Муравьева планировала поработать с Арутюняном в США еще до ухода от Плющенко (РИА Новости)
12 мая, 09:45
12 мая, 09:45
Илья Авербух: «Понятно, что Муравьевой попасть в состав нашей национальной команды сложно. Я не удивлюсь, если она сменит сборную»
12 мая, 09:26
12 мая, 09:26
Татьяна Тарасова: «Вопрос в том, отпустит ли Муравьеву федерация, тут уже решать им. Она заметная фигуристка, сильный спортсмен»
12 мая, 09:14
12 мая, 09:14
Татьяна Тарасова: «У Трусовой всегда был свой стиль и направление. Может, Ришо предложит ей что-то другое»
52 минуты назад
«Шоу затянуло: вроде ничего особенного не делаешь, но деньги неплохие платят». Слюсаренко о периоде в Бразилии и США
сегодня, 08:23
Слюсаренко о преимуществах Перми над Москвой: «Спокойный ритм жизни, нет пробок. В Москве выходишь на улицу – и тебя сразу куда-то несут, все бегут, торопятся, куда-то опаздывают»
сегодня, 07:57
Павел Слюсаренко: «Я смотрю на подростков и понимаю, что спорт нужен – они будут при деле, а не болтаться по ТЦ и делать непонятно что. Для своих детей я выбираю жизнь в спорте, до какого-то периода точно»
сегодня, 07:53
Павел Слюсаренко: «Я очень многому научился у Тутберидзе, она невероятно сильная личность. Я максимум брал всегда от всех аксакалов, гуру фигурного катания»
сегодня, 07:25
Календарь соревнований по фигурному катанию на сезон-2026/27: юниорский Гран-при стартует в Китае в августе, взрослый Гран-при – в октябре во Франции
сегодня, 07:10
Софья Федченко: «Восстановление Горбачевой идет по плану, возможно, уже на следующей неделе она вернется на лед»
вчера, 17:50
Петр Гуменник: «Не могу назвать изменения в правилах радикальными. Все уберут самый легкий каскад, расклады от этого не поменяются»
вчера, 17:35
Петр Гуменник: «Правообладатели музыки могут преподнести неприятный сюрприз в любой момент. Теперь знаю: нужно всегда иметь запасной вариант»
вчера, 17:28
Петр Гуменник: «Драматические образы мне даются легче, но нельзя на них зацикливаться»
вчера, 17:10
Маргарита Базылюк: «До сих пор не могу пересмотреть прокат на первенстве России-2025 – не помню, сколько раз упала. Даже свои хорошие прокаты не могу пересмотреть»
12 мая, 14:47
Ирина Роднина: «Не считаю, что Москва грабит регионы. Деньги, которые в нее приходят, потом распределяются по разным направлениям»
9 мая, 11:17
Мама Гуменника: «У Петра были очень сильные способности к математике. Я решила, что нужно сделать акцент на спорте — знания никуда не денутся»
4 мая, 17:36
Медведева будет ведущей балетного гала-концерта в Японии
8 апреля, 09:01
Роднина о том, за какими видами спорта ей интересно следить: «Наверное, ни за какими»
7 апреля, 14:43
Туктамышева выступила на «Русском вызове» с номером на тему токсичных отношений
4 апреля, 16:58Видео
Наталья Бестемьянова: «Было бы очень интересно увидеть соревнование между Россией и США. Это важно для развития наших спортсменов»
1 апреля, 20:48
Леонова о победе Сакамото: «Я плакала, была очень рада за нее. Это действительно прокат жизни»
28 марта, 12:11
Александр Энберт: «Сакамото – великая спортсменка. Вчерашний прокат получился особенным, эмоционально это было очень сильно»
28 марта, 11:09
Александра Трусова: «Не знаю, что меня радует сегодня больше: весеннее солнце или то, как под ним выглядит мое новое окрашивание»
25 марта, 10:49Фото
