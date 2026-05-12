«Эти вопросы надо адресовать Софье». Мать Муравьевой отказалась отвечать на вопрос, планирует ли дочь уходить из сборной России

Мать фигуристки Софьи Муравьевой отказалась отвечать на вопрос, планирует ли дочь уходить из сборной России.

«Я не вправе отвечать на такие вопросы, потому что эти вопросы надо адресовать Софье», – сказала Ольга Муравьева.

Ранее РИА Новости сообщило, что Муравьева попросила отчислить ее из сборной России. Решение может быть связано с ее желанием сменить спортивное гражданство.