Илья Авербух: «Если Малинин поставит карьеру на паузу, значит, упустит свой шанс»
Серебряный призер Игр-2002 Илья Авербух высказался о желании Ильи Малинина взять паузу в карьере.
Ранее трехкратный чемпион мира заявил, что хотел бы немного отдохнуть от фигурного катания.
«Его слова — это рассуждения 18-летнего мальчика. Он издевается над всеми, привлекает к себе внимание, а мы должны ухать и ахать этому?
Если поставит карьеру на паузу, значит, упустит свой шанс. Если же не сделает этого, будем дальше за ним смотреть», — сказал Авербух.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
Шайдоров уже делает каскады 4-4, Рио Наката очень сильный соперник, возраст в его пользу и он тренирует 4А, наши выйдут на МО, тоже есть сильные соперники, Джейкоб Санчез, да и еще могут вполне появиться за 4 года
Ведь наверняка травмы накопились. Все таки долбить 7 квадов об планету - это колоссальная нагрузка на организм, а он не робот, кто бы там что ни думал.
Нужно было на шоу катать простой контент, а не убиваться там о квады и сальто, особенно 4 сальто подряд
Организм скорее всего сдал. Не робот, в том то и дело, нужно было поберечь себя и Рафаэль Владимирович об этом говорил. И Нейтан