Илья Авербух: «Если Малинин поставит карьеру на паузу, значит, упустит свой шанс»

Ранее трехкратный чемпион мира заявил, что хотел бы немного отдохнуть от фигурного катания.

«Его слова — это рассуждения 18-летнего мальчика. Он издевается над всеми, привлекает к себе внимание, а мы должны ухать и ахать этому?

Если поставит карьеру на паузу, значит, упустит свой шанс. Если же не сделает этого, будем дальше за ним смотреть», — сказал Авербух.

Илья Малинин может взять паузу в карьере: «Мне бы хотелось немного отдохнуть от фигурного катания»

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
Он насмотрелся на Лью и Сизерона, которые спокойно пропускают по несколько сезонов и берут золото. «А я почему должен впахивать?»
Упустит шанс на что? Получить очередное золото ФГП и ЧМ? У нас же прям толпа спортсменов уровня Малинина.
Уже много, если вы не следите
Шайдоров уже делает каскады 4-4, Рио Наката очень сильный соперник, возраст в его пользу и он тренирует 4А, наши выйдут на МО, тоже есть сильные соперники, Джейкоб Санчез, да и еще могут вполне появиться за 4 года
Малинин без всяких Авербухов определится
Какой шанс он упустит? Он уже трехкратный чемпион мира. Победитель ФГП. И даже медаль игр у него есть. До следующих игр 3,5 года. Может отдохнуть сезон, здоровье поправить, как физическое, так и ментальное. Тренироваться в лайт-режиме. Переосмыслить для себя что-то. И вернуться с новыми силами.
Ведь наверняка травмы накопились. Все таки долбить 7 квадов об планету - это колоссальная нагрузка на организм, а он не робот, кто бы там что ни думал.
Дело не в медали
Нужно было на шоу катать простой контент, а не убиваться там о квады и сальто, особенно 4 сальто подряд
Организм скорее всего сдал. Не робот, в том то и дело, нужно было поберечь себя и Рафаэль Владимирович об этом говорил. И Нейтан
На шоу от него все ждут квады и сальто. Вряд ли народу интересно, как он прыгает тройные. Он это и сам прекрасно понимает. К слову, Петя тоже на шоу прыгает четверные, хотя мог бы этого и не делать, но он знает, что зрители ждут...А Илья как раз пропустит половину сезона-сезон, вылечит травмы и с новыми силами, плюс с более трезвой головой начнет подготовку к ОИ 2030. Сейчас понятное дело он перегорел.
До олимпиады отдохнуть успеет..
полезен ли будет этот отдых?
В случае с Ильей очень может быть, что да.
Скажите это Алисе Лью. С его уникальностью вполне может позволить себе вздохнуть , пересмотреть приоритеты и провести психологическую "чистку".
Как можно сравнивать ситуацию лью в ЖО и Малинина и того что сейчас происходит в МО?
он себе уже позволил расслабиться со своей уникальностью: результат - на олимпиаде
Не думаю, что в отсутствие Ильи кто-то начнёт прыгать 6-7 квадов или в сборной США кто-то его потеснит. По текущему раскладу в мо Илья может вернуться в любой момент в ближайшие 4 года. Ещё за год до ОИ-2026 ванговала, что в начале нового олицикла Илья возьмёт перерыв независимо от результата, а если бы выиграл личку ОИ, то велика вероятность, что уже завершил бы и жил свою лучшую жизнь сейчас. Теперь будем смотреть, не придёт ли Илья ещё через какое-то время к мысли, что и командного золота Милана ему достаточно.
в сборной США - никто, а в мире обойдут, посмотрите на юниоров и на тех, кто выходит из юниоров в наступающем сезоне
Всё логично, чтобы выйти на ОИ30 нужно пахать и как бы не больше чем до этого и завязать себя в узел, держась подальше от развлечений, шоу и прочего. А ведь хочется, ведь ждал и рассчитывал. А для такого характер нужен. А его, судя по вселенскому плачу, нет. Вот и щупает почву, не решаясь уйти и не желая оставаться.
Тем , кто является поклонником Ильи Малинина , известно , что сейчас у него идет изнурительный шоу-тур , 2 месяца почти ежедневных выступлений с дальними переездами в том числе . Там вся команда -чемпионов , конечно же. После такого тяжелейшего сезона , еще этот тур !!! Я , например, не понимаю , как спортсмены вообще выдерживают такую нагрузку. ОНи ведь с Чемпионата мира ( конец марта ) еще дома не были даже . В то время , как у наших фигуристов уже готовы программы на следующий сезон и некоторые уже по несколько раз отдохнуть успели. Человек ( Илья Малинин имею ввиду ) настолько видимо вымотан и физически и морально .. что принял такое решение пока на сегодняшний день. А как они все выкладываются на шоу !!!! Как тепло их везде встречают , билеты все распроданы . Только у наших "бывших фигуристов" вечно зудит в одном месте и мало того, что они наших действующих спортсменов гнобят , так еще и до зарубежных дотянулись ... Бессовестное и совершенно никому не интересное мнение уже многие высказали по этому поводу. Слава Богу, что Малинин не у нас . Ему бы свои вот такие "помощники" ходу бы не дали.
да. тем более что шанс с возрастом будет снижаться
