Илья Авербух: «Если Малинин поставит карьеру на паузу, значит, упустит свой шанс»

Авербух: если Малинин поставит карьеру на паузу, значит, упустит свой шанс.

Серебряный призер Игр-2002 Илья Авербух высказался о желании Ильи Малинина взять паузу в карьере.

Ранее трехкратный чемпион мира заявил, что хотел бы немного отдохнуть от фигурного катания.

«Его слова — это рассуждения 18-летнего мальчика. Он издевается над всеми, привлекает к себе внимание, а мы должны ухать и ахать этому?

Если поставит карьеру на паузу, значит, упустит свой шанс. Если же не сделает этого, будем дальше за ним смотреть», — сказал Авербух.

Илья Малинин может взять паузу в карьере: «Мне бы хотелось немного отдохнуть от фигурного катания»