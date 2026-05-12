Малинин о неудаче в Милане-2026: «Я не смог поехать туда ради себя. Мне нужно было отодвинуть чужие ожидания на задний план»

Американский фигурист Илья Малинин рассказал, почему неудачно выступил на Олимпиаде-2026 в Милане (8-е место).

«Хотел бы, чтобы та произвольная программу случилась где угодно, только не на Олимпиаде. Это было очень неприятно... но, думаю, все происходит не просто так. То, что случилось, действительно застало меня врасплох.

Сейчас я действительно стараюсь не возлагать на себя слишком больших ожиданий. Просто пытаюсь почувствовать, понять, что работает лучше всего.

Я не смог поехать в Милан ради себя. Мне нужно было отодвинуть чужие ожидания на задний план. Именно это и привело к тому, что все пошло не так.

Оглядываясь на весь этот опыт, я понимаю, какое огромное давление было на меня, столько ожиданий, столько людей многого от меня хотели. И все просто сложилось воедино, все мелочи в итоге привели к результату.

Но все происходит так, как и должно», – рассказал Малинин.