Малинин о неудаче в Милане-2026: «Я не смог поехать туда ради себя. Мне нужно было отодвинуть чужие ожидания на задний план»
Американский фигурист Илья Малинин рассказал, почему неудачно выступил на Олимпиаде-2026 в Милане (8-е место).
«Хотел бы, чтобы та произвольная программу случилась где угодно, только не на Олимпиаде. Это было очень неприятно... но, думаю, все происходит не просто так. То, что случилось, действительно застало меня врасплох.
Сейчас я действительно стараюсь не возлагать на себя слишком больших ожиданий. Просто пытаюсь почувствовать, понять, что работает лучше всего.
Я не смог поехать в Милан ради себя. Мне нужно было отодвинуть чужие ожидания на задний план. Именно это и привело к тому, что все пошло не так.
Оглядываясь на весь этот опыт, я понимаю, какое огромное давление было на меня, столько ожиданий, столько людей многого от меня хотели. И все просто сложилось воедино, все мелочи в итоге привели к результату.
Но все происходит так, как и должно», – рассказал Малинин.
Вот уж истинно "чем больше шкаф, тем громче падает".
Хоть бы кто-нибудь дал ему уже русских песдюлей, чтобы сбросился до заводских настроек
Ты ехал, думая, что золото в кармане. А надо было залезть в карман - там его нет
Всё время говорит о падениях и сложностях в карьере. Какие у тебя сложности? Всё шло как по маслу - такие способности, сильнейшая федра, Арутюнян в любое время в доступе
Из-за гордыни разожрался, затусил, отказался от психолога и нормального тренера перед Олимпиадой - ты же сам всё лучше всех знаешь, зачем тебе помощь?
Посмотри на русских парней, как они впахивают без какой-либо ближайшей перспективы на международные старты. А у твоих ног весь мир, ты же выбрал жалеть себя и обвинять других.
Не чемпионское поведение, раньше выигрывал за счёт таланта, дальше этого будет мало, пора взрослеть.
то что по менталке все серьезно, было понятно еще после речи Арутяна.
Надо ему маму с папой менять на нормального профи, на мой непрофессиональный взгляд.
С мамой оказывается они даже не перезваниваются на соревнованиях, а папа сам не вывозит.
Ну и поставить молодого парня на 2 командника это жестко. Даже Каори с ее опытом перегорела.
Вон Алиса по лайту прокатала короткую, проиграла Каори и пошла готовится к личке, а после провала Эмбер у американцев выбора не было.
У Гоголева не было такого груза ожиданий. Даже в плохой форме Илья мог побеждать, нервы, не справился с грузом и помощи не откуда не было.
Так и случилось
Недавно пересматривала его ПП на ФГП и на Олимпиаде
Даже если убрать прыжки, на ФГП он летал, а на олимпиаде мучился
Тренеры форсировали его, и к олимпиаде парень не выдержал
Да и сам Илья не против был такого внимания к своей персоне, а сейчас оправдывается
Надеюсь сделал выводы
Может серию ФГП пропустит в новом сезоне и вернется к нац чемпионату с новыми силами и сделанными выводами
Слишком там было хорошо, феерично. К ОИ был виден спад формы
У него провал на ОИ из-за другого случился