Малинин о неудаче в Милане-2026: «Я не смог поехать туда ради себя. Мне нужно было отодвинуть чужие ожидания на задний план»

Американский фигурист Илья Малинин рассказал, почему неудачно выступил на Олимпиаде-2026 в Милане (8-е место).

«Хотел бы, чтобы та произвольная программу случилась где угодно, только не на Олимпиаде. Это было очень неприятно... но, думаю, все происходит не просто так. То, что случилось, действительно застало меня врасплох.

Сейчас я действительно стараюсь не возлагать на себя слишком больших ожиданий. Просто пытаюсь почувствовать, понять, что работает лучше всего.

Я не смог поехать в Милан ради себя. Мне нужно было отодвинуть чужие ожидания на задний план. Именно это и привело к тому, что все пошло не так.

Оглядываясь на весь этот опыт, я понимаю, какое огромное давление было на меня, столько ожиданий, столько людей многого от меня хотели. И все просто сложилось воедино, все мелочи в итоге привели к результату.

Но все происходит так, как и должно», – рассказал Малинин.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: сайт МОК
Извини, Илья, но сочувствия нет. Третий месяц мусолишь чужую вину. Вон Петя даже в его ситуации никого не обвинял и уже у Арутюняна без отпуска с запредельной мотивацией. А он скорее всего даже никуда не поедет, не пустят. А тебе были созданы все условия, выбор был твой. Натан тогда быстро сделал выводы, а ты их делать не хочешь.
Натанчик реальные выводы сделал только после Skate America 2021.
Мальчик, на льду был ты, облажался ты, а не все те, на которых ты пытаешься переложить ответственность за свое фиаско уже 3тий месяц, начиная с КиКа, где ты начал обвинять всех подряд.
Вот уж истинно "чем больше шкаф, тем громче падает".
в КиКе он обвинял кого-то?
Да, он только сел и начал на кого-то кричать, что если бы его послали на ОИ 2022, то такого проката сейчас бы не было. В моменте виноватых нашел.
Кто-нибудь, скажите ему, как он выглядел со стороны не только на ОИ, а последние два сезона: с удовольствием купался во внимании и славе, выходил на старты как на шоу, с помпой и чуть ли не фанфарами, фотосессии, личный мерч, видосики с сальто и прочим с подписями в духе «да просто развлекаюсь, мне это ничего не стоит», пафосные и самоуверенные заявления в интервью. Это не ожидания и давление со стороны, это в первую очередь он сам преподносил себя, как непобедимого и непогрешимого бога. И я даже рада, что жизнь так щёлкнула по задранному носу. Жаль только, что пока он урок не усвоил
Ответ An.
Кто-нибудь, скажите ему, как он выглядел со стороны не только на ОИ, а последние два сезона: с удовольствием купался во внимании и славе, выходил на старты как на шоу, с помпой и чуть ли не фанфарами, фотосессии, личный мерч, видосики с сальто и прочим с подписями в духе «да просто развлекаюсь, мне это ничего не стоит», пафосные и самоуверенные заявления в интервью. Это не ожидания и давление со стороны, это в первую очередь он сам преподносил себя, как непобедимого и непогрешимого бога. И я даже рада, что жизнь так щёлкнула по задранному носу. Жаль только, что пока он урок не усвоил
В точку. Гордыня и чсв у него зашкаливают
Пока не перестанет винить кого-то, а не себя, то ничего не поймёт и не смирится с ситуацией. Сам с удовольствием купался в этой славе и восхищении, "спасибо" судьям, что командное золото отобрали у Японии.
Илья Романович ну никак не хочет усмирять гордыню
Хоть бы кто-нибудь дал ему уже русских песдюлей, чтобы сбросился до заводских настроек
Ты ехал, думая, что золото в кармане. А надо было залезть в карман - там его нет
Всё время говорит о падениях и сложностях в карьере. Какие у тебя сложности? Всё шло как по маслу - такие способности, сильнейшая федра, Арутюнян в любое время в доступе
Из-за гордыни разожрался, затусил, отказался от психолога и нормального тренера перед Олимпиадой - ты же сам всё лучше всех знаешь, зачем тебе помощь?
Посмотри на русских парней, как они впахивают без какой-либо ближайшей перспективы на международные старты. А у твоих ног весь мир, ты же выбрал жалеть себя и обвинять других.
Не чемпионское поведение, раньше выигрывал за счёт таланта, дальше этого будет мало, пора взрослеть.
Какие ожидания ,ты мог откатать программу с чуть ослабленным контентом ? Ребята может я ошибаюсь поправьте меня если путаю , это он сам поставил себе цель прыгнуть семь четверных это он сам поставил себе цель прыгнуть на ОИ 4А вроде ни кто от него именно этого не требовал но когда он анонсировать стал такой контент естественно от него его ждали и пресса и болельщики но пиарился он сам разве нет ?
да не собирался он прыгать 4А, это бред - прыжок сложный и при этом дешёвый, он его для истории уже приземлил и буде. Заявки просто старые выкатывает ради понтов и устрашения соперников, то же самое было и на ЧМ.
Так на ОИ никто не приземлял, а славы так хотелось. Но после бабочки с 4А почему не смог доехать тo нормально?
не отпустила ситуация, а жаль
то что по менталке все серьезно, было понятно еще после речи Арутяна.

Надо ему маму с папой менять на нормального профи, на мой непрофессиональный взгляд.
С мамой оказывается они даже не перезваниваются на соревнованиях, а папа сам не вывозит.

Ну и поставить молодого парня на 2 командника это жестко. Даже Каори с ее опытом перегорела.
Вон Алиса по лайту прокатала короткую, проиграла Каори и пошла готовится к личке, а после провала Эмбер у американцев выбора не было.
А какого парня надо было ставить? Малинин уже в кп командника был никакохонький, так что не 4 программы ушатали, а плохо подготовился к соревнованиям. Каори хотя бы не развалилась и вязла серебро. Гоголев катался 4 раз и выступил лучше Малинина.
поэтому и пишу, что тренер ему нужен опытный, а не папа.

У Гоголева не было такого груза ожиданий. Даже в плохой форме Илья мог побеждать, нервы, не справился с грузом и помощи не откуда не было.
С чего он развалился до сих пор не ясно. Ожиданий никто и не валил, и так было ясно, что победит. В груз ожиданий не верится. Перетусили до, явно.
Карма догнала в самый подходящий момент. Нечего было считать себя лучше Чена.
да он всю предолимпийскую подготовку завалил, на олимпиаде раздавал интервью, на вечеринки ходил, со Снуп Доггом тик-токи снимал. В такой обстановке никто бы нормально не откатал
опять психологические сопли - ты зрелый профессионал, делай свою работу! в том, что ты облажался, виноваты не чьи-то ожидания, а то, что ты просто был не готов к старту на олимпиаде - прежде всего физически и функционально. безусловно, с поправкой на то, что Олимпиаду недаром называют турниром дрожащих коленей, то есть нужно было в техническом наборе сделать шаг, а может быть и два шага назад. как справедливо говорил Мишин, прокат на олимпиаде - это прокат умеренной технической сложности и абсолютной чистоты. судя по всему, пошел вверх вес, из-за чего чуть ушла легкость, может быть, случилась травма, например, перед чемпионатом США, вероятно, были какие-то изъяны в подготовке - например, малое количество целиковых прокатов и непроработанность планов В. но это все не имеет никакого отношения к какой-то там вине окружающих - американская федерация включила мощнейший админресурс, грех жаловаться. ты сам и твой папа, который обязан был видеть, что происходит, виноваты в том феерическом провале, который случился в личных соревнованиях к олимпиаде, вина американской федерации только в том, что она слишком поздно - после расхлябанного проката короткой в команднике - прикрепила санитара в лице Арутюняна. лучший вариант - уйти к Арутюняну, прекращать тренироваться у папы. но судя по всему, история пошла в сторону обвинения всех на свете и капсулирования в родительском тренерском штабе, который и привел к проигрышу
На ФГП случился прокат жизни, и я тогда подумала, что на олимпиаде он завалит все.
Так и случилось
Недавно пересматривала его ПП на ФГП и на Олимпиаде
Даже если убрать прыжки, на ФГП он летал, а на олимпиаде мучился
Тренеры форсировали его, и к олимпиаде парень не выдержал
Да и сам Илья не против был такого внимания к своей персоне, а сейчас оправдывается
Надеюсь сделал выводы
Может серию ФГП пропустит в новом сезоне и вернется к нац чемпионату с новыми силами и сделанными выводами
Те же мысли были во время ФГП.
Слишком там было хорошо, феерично. К ОИ был виден спад формы
Как Вы связываете ФГП и ОИ? Там был легендарный прокат, он опять таки обкатывал эту семиквадку, готовился
У него провал на ОИ из-за другого случился
