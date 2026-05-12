Муравьева планировала поработать с Арутюняном в США еще до ухода от Плющенко (РИА Новости)

Муравьева планировала поработать с тренером Арутюняном в США.

Российская фигуристка Софья Муравьева рассматривала вариант работы с американским тренером Рафаэлем Арутюняном еще до завершения сотрудничества с академией «Ангелы Плющенко».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Муравьева тренировалась у Евгения Плющенко с 2020-го по 2025 год, после чего перешла к Алексею Мишину. Однако их совместная работа продлилась лишь один сезон: в мае 2026 года стало известно, что Мишин по своей инициативе прекратил работу со спортсменкой.

Отмечается, что фигуристка рассчитывала направиться к Арутюняну в США на сборы, однако на тот момент не удалось достигнуть окончательной договоренности. Существует вероятность, что теперь Муравьева вернется к идее сотрудничества с американским специалистом.

