Муравьева планировала поработать с Арутюняном в США еще до ухода от Плющенко (РИА Новости)
Российская фигуристка Софья Муравьева рассматривала вариант работы с американским тренером Рафаэлем Арутюняном еще до завершения сотрудничества с академией «Ангелы Плющенко».
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Муравьева тренировалась у Евгения Плющенко с 2020-го по 2025 год, после чего перешла к Алексею Мишину. Однако их совместная работа продлилась лишь один сезон: в мае 2026 года стало известно, что Мишин по своей инициативе прекратил работу со спортсменкой.
Отмечается, что фигуристка рассчитывала направиться к Арутюняну в США на сборы, однако на тот момент не удалось достигнуть окончательной договоренности. Существует вероятность, что теперь Муравьева вернется к идее сотрудничества с американским специалистом.
Муравьева попросила отчислить ее из сборной России. Решение связывают с ее желанием сменить спортивное гражданство
Мне кажется эта проблема, которую увидели когда-то давно в ТШТ, и есть основная причина того, что Соня вечно четвертая. И я не думаю, что Арутюнян поможет ее преодолеть.
Ну потусуется она на международке. Год, два. А что потом? А потом останется Соня где -то между. Там не примут, здесь не простят.
Да и не ждут там наших. В любом качестве. Их там уже слишком много.
Плющенко не задело, он в нормальных отношениях с Арутюняном, уж на стажировку бы послал. Думаю, тут вторая сторона не сильно заинтересована.
Там, кстати и про Петросян, Валиеву.
кто захочет, тот посмотрит.