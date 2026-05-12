Муравьева планировала поработать с Арутюняном в США еще до ухода от Плющенко (РИА Новости)

Российская фигуристка Софья Муравьева рассматривала вариант работы с американским тренером Рафаэлем Арутюняном еще до завершения сотрудничества с академией «Ангелы Плющенко».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. 

Муравьева тренировалась у Евгения Плющенко с 2020-го по 2025 год, после чего перешла к Алексею Мишину. Однако их совместная работа продлилась лишь один сезон: в мае 2026 года стало известно, что Мишин по своей инициативе прекратил работу со спортсменкой.

Отмечается, что фигуристка рассчитывала направиться к Арутюняну в США на сборы, однако на тот момент не удалось достигнуть окончательной договоренности. Существует вероятность, что теперь Муравьева вернется к идее сотрудничества с американским специалистом.

Муравьева попросила отчислить ее из сборной России. Решение связывают с ее желанием сменить спортивное гражданство

Источник: РИА Новости
РИА Новости
А что плохого в том,что Софья хотела поработать с Арутюняном? Карьера одна и очень коротка у фигуристок, так что дерзай,Соня
Ответ Призрачный триксель
Любой каприз за свои деньги.
А кто спонсор всего этого феерического шоу?
Ответ Shtirly
Очевидно, родители
Ответ Оксана Иванова
Ой, да ладно. Это мама-швея на заказах так заматерела, что на целого Арутюняна хватит? :) Нет, тут что-то другое...
Если сейчас ещё и Муравьева уедет к Арутюняну, у мамы Иры сорвёт колпак.))
Муравьеву не взяли в ТШТ в свое время после "испытательного срока" по какой-то неозвученной ни Соней, ни ТШТ причине.
Мне кажется эта проблема, которую увидели когда-то давно в ТШТ, и есть основная причина того, что Соня вечно четвертая. И я не думаю, что Арутюнян поможет ее преодолеть.
Ну потусуется она на международке. Год, два. А что потом? А потом останется Соня где -то между. Там не примут, здесь не простят.
Ответ Яна Кул
Потусоваться на международке - тоже вполне себе цель для спортсмена. Медали этапов Гран-При и Челленджеров тоже на дороге не валяются. Ну и пока наших не выпускают - подиум ЧЕ тоже вполне себе достойная цель. Да даже и золото, почему нет? Чемпионки ЧЕ Настя Губанова и Нина Петрыкина вовсе не выглядят абсолютно не проходимыми для Софьи
Ответ Manyasha
Да там никакого подиума на горизонте. Совсем. Вторая десятка максимум. Пока карантин, пока адаптация. Время идёт. И по Соне уже заметно, что время идёт.
Да и не ждут там наших. В любом качестве. Их там уже слишком много.
Как вариант Софья туда и уйдет, в спарринг к Софе Самоделкиной. Обеим на пользу будет. Вполне возможно, что Мишин изначально и рассматривался как промежуточный вариант только лишь потому, что он единствннный, к кому Плющенко был готов Софью отпустить без выплаты конских неустоек. А так: ушла бесплатно и через год - плановая смена штаба и федерации. На международных соревнованиях она Россию не представляла, так что не больше года отсидит карантин. В сложившихся обстоятельствах - вполне разумный план действий. У нее одна спортивная карьера, так что сложно её винить в том, что она не хочет ее провести исключительно на внутренних стартах. С какой федерацией договорилась, интересно?🤔
Арутюняну с самоваром (читать с грузом сборной) никто на постоянной основе не нужен, он давно это обозначил.
Забавно, что наших именно Арутюнян так притягивает. При всём уважении и признании, что тренер отличный, он не единственный в мире такой прекрасный.
Ответ Zhuuuzhik
Он русскоговорящий. Для многих наших это важно.
Ответ Manyasha
Разве что.
Гуменник не один раз в год ездит в США и никому это не мешает, а плющенко с мишиным задело что ли)).
Ответ Элен Карташова
Просто в работе с Гуменником Арутюнян сам заинтересован:) А вот в работе с Соней не уверена.

Плющенко не задело, он в нормальных отношениях с Арутюняном, уж на стажировку бы послал. Думаю, тут вторая сторона не сильно заинтересована.
Ответ Zhuuuzhik
В США другая система работы со спортсменами, если деньги платят, то и занимаются, по вашему Муравьева хуже Самоделкиной что ли
aelivandra выложила в тг пост, совсем непростая девочка Соня.
Там, кстати и про Петросян, Валиеву.
Ответ Понита
Что за аеливандра, что её постами должны интересоваться?
Ответ Arita1
должны? где написано?
кто захочет, тот посмотрит.
Талант Муры сильно преувеличен.. и талант Арутюняна тоже.
