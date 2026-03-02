Соколовская о работе с Валиевой: «Моя задача – чтобы Камила, возвращаясь в спорт, каталась в понимании, поддержке и любви»

Соколовская о работе с Валиевой: мне бы хотелось, чтобы она была свободной.

Тренер Светлана Соколовская рассказала о работе с фигуристкой Камилой Валиевой .

«Моя задача – чтобы Камила, возвращаясь в спорт, на данном этапе каталась в понимании, поддержке и любви. И просто делала это дело фигурного катания, потому что она это сама хочет и любит. Мне бы хотелось, чтобы она ни от кого не пряталась, ни от кого не защищалась, просто была свободной и жила в своем любимом деле. Если она это дело продолжит делать хорошо и с той любовью и отдачей, которую мы будем стараться ей вернуть, то тогда время поставит все на свои места.

Сейчас очень много ажиотажа ненужного. Я понимаю, что у каждого своя профессия, но это сейчас не надо ни ей, ни тем более мне. Нам еще надо познакомиться ближе в работе, почувствовать друг друга, понять, насколько правильно мы идем.

Потому что Камила – очень красивый человек и внешне, и внутренне. Она очень талантлива. Она желанная для многих. Но за этот маленький срок я увидела: она такой еще ребенок! В свои 19 лет кто-то может быть уже более старше. Она в свои 19 лет – ребенок», – сказала Соколовская в интервью «ДоброFON».