Соколовская о работе с Валиевой: «Моя задача – чтобы Камила, возвращаясь в спорт, каталась в понимании, поддержке и любви»

Соколовская о работе с Валиевой: мне бы хотелось, чтобы она была свободной.

Тренер Светлана Соколовская рассказала о работе с фигуристкой Камилой Валиевой.

«Моя задача – чтобы Камила, возвращаясь в спорт, на данном этапе каталась в понимании, поддержке и любви. И просто делала это дело фигурного катания, потому что она это сама хочет и любит. Мне бы хотелось, чтобы она ни от кого не пряталась, ни от кого не защищалась, просто была свободной и жила в своем любимом деле. Если она это дело продолжит делать хорошо и с той любовью и отдачей, которую мы будем стараться ей вернуть, то тогда время поставит все на свои места.

Сейчас очень много ажиотажа ненужного. Я понимаю, что у каждого своя профессия, но это сейчас не надо ни ей, ни тем более мне. Нам еще надо познакомиться ближе в работе, почувствовать друг друга, понять, насколько правильно мы идем.

Потому что Камила – очень красивый человек и внешне, и внутренне. Она очень талантлива. Она желанная для многих. Но за этот маленький срок я увидела: она такой еще ребенок! В свои 19 лет кто-то может быть уже более старше. Она в свои 19 лет – ребенок», – сказала Соколовская в интервью «ДоброFON».

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
"Сейчас очень много ажиотажа ненужного"
Ору, и это говорит Соколовская в фильме, посвящённом возвращению Валиевой, которое ещё толком и не состоялось.... Так кто это ажиотаж то создаёт, интересно)
Ответ Viktoria dek
"Сейчас очень много ажиотажа ненужного" Ору, и это говорит Соколовская в фильме, посвящённом возвращению Валиевой, которое ещё толком и не состоялось.... Так кто это ажиотаж то создаёт, интересно)
Так насильно на съемки затащили))
Ответ Viktoria dek
"Сейчас очень много ажиотажа ненужного" Ору, и это говорит Соколовская в фильме, посвящённом возвращению Валиевой, которое ещё толком и не состоялось.... Так кто это ажиотаж то создаёт, интересно)
Ну уж явно не Соколовская.
Не надо ажиотажа, но выкатим фильм про возвращение спортсменки, которая ещё никуда не вернулась
Вы сами и создаете этот ажиотаж, надоели до чертиков со своей семьей и любовью
Ответ MarinaEst
Вы сами и создаете этот ажиотаж, надоели до чертиков со своей семьей и любовью
Комментарий скрыт
Вот они ей мозг, конечно, загадили🫣 "Только мы тебя, Камилочка, понимаем и дюбим, а там - гестапо, там тебя не ждут и не понимают, там тебя морально подавляли и заставляли тренироваться." Огромное разочарование в Навке. Хотя в этом фильм видно, что очень подбирала слова, но так и не смогла подобрать верно. В той ситуации, в которой оказались Камила и ТШТ третья сила сделало свое грязное дело. Мне очень и очень жаль.
Ответ Anisu
Вот они ей мозг, конечно, загадили🫣 "Только мы тебя, Камилочка, понимаем и дюбим, а там - гестапо, там тебя не ждут и не понимают, там тебя морально подавляли и заставляли тренироваться." Огромное разочарование в Навке. Хотя в этом фильм видно, что очень подбирала слова, но так и не смогла подобрать верно. В той ситуации, в которой оказались Камила и ТШТ третья сила сделало свое грязное дело. Мне очень и очень жаль.
До сих пор убеждена, что питерские и помогли
Ответ Karlena
До сих пор убеждена, что питерские и помогли
Не знаю, кто помог, но изначально этот неадекват из Скейтинг Лессон в сезоне 23-24 начал разгонять темуспро сердечные препапараты в ТШТ, никому это почему-то не кажется странным
В самом конце этого противоречивого спича, Соколовская говорит дословно " Камила очень талантливая, но она еще же.. ребёнок. Они там в штабе Навки все такие чудесатые 😏
Ответ Westmoreland
В самом конце этого противоречивого спича, Соколовская говорит дословно " Камила очень талантливая, но она еще же.. ребёнок. Они там в штабе Навки все такие чудесатые 😏
Ага, в 19 лет ребёнок? Ну это тогда к врачу, причём срочно
Ответ Westmoreland
В самом конце этого противоречивого спича, Соколовская говорит дословно " Камила очень талантливая, но она еще же.. ребёнок. Они там в штабе Навки все такие чудесатые 😏
Это всё-таки непрямая её цитата.
Как принимать эти слова СС? Она нам всем прямо говорит, что раньше ничего этого у Камилы не было, ни поддержки, ни понимания, ни любви, ничего. Даа, ну хорошее место себе нашла Камила, что тут скажешь. Удачи в узнавании друг друга.
Ответ olvl
Как принимать эти слова СС? Она нам всем прямо говорит, что раньше ничего этого у Камилы не было, ни поддержки, ни понимания, ни любви, ничего. Даа, ну хорошее место себе нашла Камила, что тут скажешь. Удачи в узнавании друг друга.
Не смотрела фильм, но в тексте не вижу даже намека, что раньше не было любви и понимания. Здесь все же идет речь о поддержке после отстранения, на мой взгляд.
Ответ smoky eyes
Не смотрела фильм, но в тексте не вижу даже намека, что раньше не было любви и понимания. Здесь все же идет речь о поддержке после отстранения, на мой взгляд.
Возможно. Я так поняла почему-то.
В любви и поддержке....
Ага
Кто-то в любви, как Маркуша, а кто-то бежит от них
Карартынян, Колесников, Самоделкина, Куликова
Про Важнову давно не слышно
Ответ Ритт
В любви и поддержке.... Ага Кто-то в любви, как Маркуша, а кто-то бежит от них Карартынян, Колесников, Самоделкина, Куликова Про Важнову давно не слышно
На всех любви не хватает.
Ответ Ритт
В любви и поддержке.... Ага Кто-то в любви, как Маркуша, а кто-то бежит от них Карартынян, Колесников, Самоделкина, Куликова Про Важнову давно не слышно
У Важновой вроде операция, выкладывала видео из больнички
Про ажиотаж уже все сказали). Но касательно выбора тренера? Камила выбрала, где ей в данный момент хорошо. Она не озвучивает ( я пока не видела), что пришла за золотом ОИ и тп. Хорошо человеку? Ну и отлично. Ожидание навешиваем мы, страдаем от них потом тоже мы)). Как же часто вспоминаю Аршавина. Какая же великая это фраза.
Ответ smoky eyes
Про ажиотаж уже все сказали). Но касательно выбора тренера? Камила выбрала, где ей в данный момент хорошо. Она не озвучивает ( я пока не видела), что пришла за золотом ОИ и тп. Хорошо человеку? Ну и отлично. Ожидание навешиваем мы, страдаем от них потом тоже мы)). Как же часто вспоминаю Аршавина. Какая же великая это фраза.
Выбрала ли Камилла сама, если со слов СС "Она в свои 19 лет – ребенок». ЕЕ грамотно направили и кто это сделал, легко читается.
Ответ Флип
Выбрала ли Камилла сама, если со слов СС "Она в свои 19 лет – ребенок». ЕЕ грамотно направили и кто это сделал, легко читается.
Возможно и так. Не понравится, уйдет. Это ее жизнь, ее решения, даже если навязанные. Удивляет, что люди знают лучше нее самой как ей жить, что прилетает Соколовской, хотя никто еще ничего не видел. Лично я люблю катание Камилы, жду ее не ради побед и титулов, а просто буду рада видеть счастливой после всего пережитого. Да, хотелось бы в ТШТ, но посмотрим другой подход, может всё и здесь получится.
Ажиотаж вокруг Валиевой создаёт Навка, ей это выгодно, надо распиарить новую Школу, что бы побольше туда переходили. Ничего этого самой Камиле не надо, ей там спокойно, ну и ладушки, значит сама этого хотела. Соколовская ей в этом поможет от всей души.
Ответ floret
Ажиотаж вокруг Валиевой создаёт Навка, ей это выгодно, надо распиарить новую Школу, что бы побольше туда переходили. Ничего этого самой Камиле не надо, ей там спокойно, ну и ладушки, значит сама этого хотела. Соколовская ей в этом поможет от всей души.
Комментарий скрыт
«Понимание, поддержка и любовь» - это обычно со стороны семьи, друзей и близких. Понятно, что Соколовская как бы намекает, что раньше спортсменка была всего этого лишена. Что, конечно, неправда. Вообще-то со стороны тренера должны быть не сюсюканья, а профессионализм, дисциплина и каждодневный труд.
Тревожно.
Ответ Theodor Dobzhansky
«Понимание, поддержка и любовь» - это обычно со стороны семьи, друзей и близких. Понятно, что Соколовская как бы намекает, что раньше спортсменка была всего этого лишена. Что, конечно, неправда. Вообще-то со стороны тренера должны быть не сюсюканья, а профессионализм, дисциплина и каждодневный труд. Тревожно.
Не намекает, прямо говорит.
