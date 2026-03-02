Трусова выступит во всех шоу команды Тутберидзе этой весной

Трусова выступит в шоу Тутберидзе этой весной.

Серебряный призер Игр-2022 Александра Трусова примет участие во всех шоу команды Тутберидзе этой весной.

Первое шоу тура пройдет 7 апреля в Перми, последнее – 1 мая в Астане.

В январе Трусова объявила о возвращении в спорт. Она вернулась в группу Этери Тутберидзе.