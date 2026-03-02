60

Трусова выступит во всех шоу команды Тутберидзе этой весной

Трусова выступит в шоу Тутберидзе этой весной.

Серебряный призер Игр-2022 Александра Трусова примет участие во всех шоу команды Тутберидзе этой весной. 

Первое шоу тура пройдет 7 апреля в Перми, последнее – 1 мая в Астане.

В январе Трусова объявила о возвращении в спорт. Она вернулась в группу Этери Тутберидзе. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм команды Тутберидзе
ледовые шоу
logoАлександра Игнатова (Трусова)
женское катание
logoЭтери Тутберидзе
logoсборная России
60 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Молодчина , именно у Тутберидзе Саша смотрится как русская ракета. , а то посмотрела фильм на ютуб о Камиле , там Кондратюк главный в карьере Камилы (Интересно , на соревнованиях тоже вместе будут выступать ?) ни слова о ТШТ. В общем, зажигайте ТШТ и Трусова.
Ответ Lapo Elkann
Молодчина , именно у Тутберидзе Саша смотрится как русская ракета. , а то посмотрела фильм на ютуб о Камиле , там Кондратюк главный в карьере Камилы (Интересно , на соревнованиях тоже вместе будут выступать ?) ни слова о ТШТ. В общем, зажигайте ТШТ и Трусова.
Да, я офигела от этого заявления. Он и на ОИ, и у Соколовской всегда рядом, т.к. никого больше не было, с таким скорбно-пафосным лицом еще вещает.
Ответ Lapo Elkann
Молодчина , именно у Тутберидзе Саша смотрится как русская ракета. , а то посмотрела фильм на ютуб о Камиле , там Кондратюк главный в карьере Камилы (Интересно , на соревнованиях тоже вместе будут выступать ?) ни слова о ТШТ. В общем, зажигайте ТШТ и Трусова.
Я, если честно, вообще от Навки такого не ожидала. Надеюсь, у Камилы есть шанс вернуться.
Молодец. Саша - сначала у Плющенко откаталась по полной программе на шоу, теперь - по полной программе у Тутберидзе. Это тот случай. когда в народе говорят; "Ласковое теля двух маток сосёт".
Не удивительно , скорее даже ожидаемо , из всех действующих спортсменок ТШТ на данный момент Саша самая титулованная , работает , восстанавливает квады .Жаль только , что как- то Аделию тихонько убрали из инфо поля , и она не заявлена в шоу , но будем надеяться , что она просто захотела побыть в тишине .
Ответ Mari Gams
Не удивительно , скорее даже ожидаемо , из всех действующих спортсменок ТШТ на данный момент Саша самая титулованная , работает , восстанавливает квады .Жаль только , что как- то Аделию тихонько убрали из инфо поля , и она не заявлена в шоу , но будем надеяться , что она просто захотела побыть в тишине .
Дайте Адели вздохнуть и переосмыслить, как ни будь обойдется без шоу и инфо поля, если планирует идти дальше
Ответ Mari Gams
Не удивительно , скорее даже ожидаемо , из всех действующих спортсменок ТШТ на данный момент Саша самая титулованная , работает , восстанавливает квады .Жаль только , что как- то Аделию тихонько убрали из инфо поля , и она не заявлена в шоу , но будем надеяться , что она просто захотела побыть в тишине .
Адель не принесла амбициозной Этери победу, если бы не квады попала бы в призы. И КП и ПП у нее шикарные. Жаль..
Саша снова в обойме! С нетерпением жду в новом сезоне,!
Так вот зачем 4Л тренирует
Настроение поднимается от такой приятной новости))) Люблю Сашу.
На этих шоу Саша сможет исполнять вдосталь свой восстановленный прыжковый контент, поддерживать спортивную форму и функционал. Ну и само собой хорошо пополнить семейный бюджет. Удачи !
Ответ Док Аксель
На этих шоу Саша сможет исполнять вдосталь свой восстановленный прыжковый контент, поддерживать спортивную форму и функционал. Ну и само собой хорошо пополнить семейный бюджет. Удачи !
Саше надо возвращать и другие элементы и скорость катания, вращения, дороги и вообще нарабатывать выносливость дел у неё на одно лето вагон с телегой.
Ответ tanya_1111
Саше надо возвращать и другие элементы и скорость катания, вращения, дороги и вообще нарабатывать выносливость дел у неё на одно лето вагон с телегой.
Будет и это делать на шоу, катая былые КП и ПП, надеюсь, или просто отдельно элементы делать, чередуя с прыжками. А если всё-таки решится соревноваться в следующем сезоне, то после шоу отдохнёт и будут ставить новые проги и вкатывать их. Время на всё есть было бы здоровье и обошлось без травм.
Нашей Сашке удачи и новых свершений!
Саша всегда была целеустремленная и трудолюбивая. Так держать русская ракета.
Ну так это правильно. И денег заработает, и форму наберёт. Не для соревнований, так для следующих шоу в любом случае пригодится. Хотя, с таким подходом и на соревнования выйдет.
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
«Конечно, я расстроена». Тутберидзе с разбором Олимпиады
28 февраля, 05:10
Этери Тутберидзе: «Огромное мое уважение к характеру Саши Трусовой. Ее надо воспринимать как такую единственную»
27 февраля, 15:52
Каждая Олимпиада – испытание для Тутберидзе, но она «подумает об этом завтра»
24 февраля, 11:19
Рекомендуем
Главные новости
Тарасова о критике в адрес Лью: «Как травлю можно считать адекватной? Не может быть такого, чтобы она не проходила допинг-контроль»
вчера, 20:06
Финал Гран-при России. Степанова и Букин, Кагановская и Некрасов, Пасечник и Чиризано покажут ритм-танцы
вчера, 19:55
⛸️ Чемпионат мира среди юниоров. Кемп и Елизаров победили в парах, Дерошер и Трэшер – 2-е, Эррера и Хобта – 3-и
вчера, 19:38
Финал Гран-при России. Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов, Чикмарева и Янченков представят короткие программы
вчера, 19:36
Финал Гран-при-при России. КМС. Лазарев, Федотов, Лукин, Самбуев, Солодников, Ленков выйдут на лед с произвольными программами
вчера, 19:22
Финал Гран-при-при России. КМС. Дзепка, Стрельцова, Принева, Ореховская, Смагина, Плескачева выступят с произвольными программами
вчера, 19:12
Лев Лазарев: «Не был уверен, что откатаю короткую программу чисто. Утром переезжал из одного отеля в другой»
вчера, 18:24
Тутберидзе на вопрос, ограничивает ли себя в еде: «Конечно, это же мое тело. Если бы это было тело соперницы – обожралась бы сразу»
вчера, 17:03
Этери Тутберидзе: «Когда Липницкая не переносила Медведеву, мы сделали график без выходных, чтобы они не пересекались. Потом была похожая ситуация с Алиной и Женей»
вчера, 16:54
Этери Тутберидзе: «Загитову нужно было выводить предельно серьезно. А с Медведевой наоборот, всегда шутки»
вчера, 16:45
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат мира среди юниоров. Абоян и Веселухин, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман, Подгайная и Коваль покажут ритм-танцы
вчера, 21:17
Чемпионат мира среди юниоров. Наката, Со Мин Гю, Эбихара, Нишино, Санчес выступят с произвольными программами
вчера, 21:05
Тутберидзе о дочери Диане Дэвис: «Она во многом сильнее меня. Хотя в быту до сих пор многое я решаю»
вчера, 19:03
Алдар Самбуев: «Сегодня было тяжело. Прокатом недоволен, не получил того кайфа, который обычно получается»
вчера, 18:33
Марк Лукин: «Этот сезон для меня тяжелый, активно готовлюсь к экзаменам, нужно было попадать в сборную... Очень ответственно ко всему подходил»
вчера, 18:29
Этери Тутберидзе: «Когда я была спортсменкой, конечно, мечтала, что буду олимпийской чемпионкой»
вчера, 16:22
Зоя Ковязина: «Хотим кататься стабильно на каждых соревнованиях и быть на лидирующих позициях»
вчера, 14:55
Губернатор Челябинской области: «Мы готовы достойно принять финал российского сезона и показать, что по праву являемся одним из центров зимних видов спорта в стране»
4 марта, 12:13
Шайдоров станет знаменосцем Казахстана на церемонии закрытия Олимпийских игр-2026
22 февраля, 16:43
«Вы могли видеть, как Валиева исполняет четверной. У Петросян нет такого силового выхода». Чемпион мира Бушков сравнил технику прыжков у фигуристок
22 февраля, 10:17
Рекомендуем