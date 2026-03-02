Трусова выступит во всех шоу команды Тутберидзе этой весной
Трусова выступит в шоу Тутберидзе этой весной.
Серебряный призер Игр-2022 Александра Трусова примет участие во всех шоу команды Тутберидзе этой весной.
Первое шоу тура пройдет 7 апреля в Перми, последнее – 1 мая в Астане.
В январе Трусова объявила о возвращении в спорт. Она вернулась в группу Этери Тутберидзе.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм команды Тутберидзе
60 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Молодчина , именно у Тутберидзе Саша смотрится как русская ракета. , а то посмотрела фильм на ютуб о Камиле , там Кондратюк главный в карьере Камилы (Интересно , на соревнованиях тоже вместе будут выступать ?) ни слова о ТШТ. В общем, зажигайте ТШТ и Трусова.
Молодчина , именно у Тутберидзе Саша смотрится как русская ракета. , а то посмотрела фильм на ютуб о Камиле , там Кондратюк главный в карьере Камилы (Интересно , на соревнованиях тоже вместе будут выступать ?) ни слова о ТШТ. В общем, зажигайте ТШТ и Трусова.
Да, я офигела от этого заявления. Он и на ОИ, и у Соколовской всегда рядом, т.к. никого больше не было, с таким скорбно-пафосным лицом еще вещает.
Молодчина , именно у Тутберидзе Саша смотрится как русская ракета. , а то посмотрела фильм на ютуб о Камиле , там Кондратюк главный в карьере Камилы (Интересно , на соревнованиях тоже вместе будут выступать ?) ни слова о ТШТ. В общем, зажигайте ТШТ и Трусова.
Я, если честно, вообще от Навки такого не ожидала. Надеюсь, у Камилы есть шанс вернуться.
Молодец. Саша - сначала у Плющенко откаталась по полной программе на шоу, теперь - по полной программе у Тутберидзе. Это тот случай. когда в народе говорят; "Ласковое теля двух маток сосёт".
Не удивительно , скорее даже ожидаемо , из всех действующих спортсменок ТШТ на данный момент Саша самая титулованная , работает , восстанавливает квады .Жаль только , что как- то Аделию тихонько убрали из инфо поля , и она не заявлена в шоу , но будем надеяться , что она просто захотела побыть в тишине .
Не удивительно , скорее даже ожидаемо , из всех действующих спортсменок ТШТ на данный момент Саша самая титулованная , работает , восстанавливает квады .Жаль только , что как- то Аделию тихонько убрали из инфо поля , и она не заявлена в шоу , но будем надеяться , что она просто захотела побыть в тишине .
Дайте Адели вздохнуть и переосмыслить, как ни будь обойдется без шоу и инфо поля, если планирует идти дальше
Не удивительно , скорее даже ожидаемо , из всех действующих спортсменок ТШТ на данный момент Саша самая титулованная , работает , восстанавливает квады .Жаль только , что как- то Аделию тихонько убрали из инфо поля , и она не заявлена в шоу , но будем надеяться , что она просто захотела побыть в тишине .
Адель не принесла амбициозной Этери победу, если бы не квады попала бы в призы. И КП и ПП у нее шикарные. Жаль..
Саша снова в обойме! С нетерпением жду в новом сезоне,!
Так вот зачем 4Л тренирует
Настроение поднимается от такой приятной новости))) Люблю Сашу.
На этих шоу Саша сможет исполнять вдосталь свой восстановленный прыжковый контент, поддерживать спортивную форму и функционал. Ну и само собой хорошо пополнить семейный бюджет. Удачи !
На этих шоу Саша сможет исполнять вдосталь свой восстановленный прыжковый контент, поддерживать спортивную форму и функционал. Ну и само собой хорошо пополнить семейный бюджет. Удачи !
Саше надо возвращать и другие элементы и скорость катания, вращения, дороги и вообще нарабатывать выносливость дел у неё на одно лето вагон с телегой.
Саше надо возвращать и другие элементы и скорость катания, вращения, дороги и вообще нарабатывать выносливость дел у неё на одно лето вагон с телегой.
Будет и это делать на шоу, катая былые КП и ПП, надеюсь, или просто отдельно элементы делать, чередуя с прыжками. А если всё-таки решится соревноваться в следующем сезоне, то после шоу отдохнёт и будут ставить новые проги и вкатывать их. Время на всё есть было бы здоровье и обошлось без травм.
Нашей Сашке удачи и новых свершений!
Саша всегда была целеустремленная и трудолюбивая. Так держать русская ракета.
Ну так это правильно. И денег заработает, и форму наберёт. Не для соревнований, так для следующих шоу в любом случае пригодится. Хотя, с таким подходом и на соревнования выйдет.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем