Татьяна Тарасова: «Уверена, что со следующего сезона наших фигуристов допустят к участию в международных соревнованиях»

Тарасова: уверена, что наших фигуристов допустят со следующего сезона.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что российских фигуристов допустят к международным соревнованиям в следующем сезоне.

«Я уверена в том, что со следующего сезона наших фигуристов обязательно допустят к участию в международных соревнованиях.

А как нас могут не допустить, ведь прошло уже четыре года», – сказала Тарасова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: РИА Новости
logoсборная России
logoТатьяна Тарасова
отстранение и возвращение России
logoISU
Если не ошибаюсь, уже три года "ТАТ уверена"... Да только ИСУ ещё даже начинать ОБСУЖДАТЬ этот вопрос не собирается, не то что возвращать.
И даже после обсуждения и принятия решения сколько ещё будет строиться препятствий с визами, статусами и проч....
Я думаю, что самый реальный год нашего возвращения,--не ранее 2029, за год до ОИ (чтобы не успели полных квот заработать)
Это уже не смешно, ну реально. Журналисты, хватит уже ей звонить и поднимать стареющего человека на посмешище
Она уже четвёртый год подряд говорит, что в следующем сезоне допустят и что просто не могут не допустить)
Хорошо хоть наконец все перестали говорить, что будут уговаривать нас вернуться, а то, помнится, в начале и такие прогнозы были.
Она это каждый год говорит...
Где 4 года, там и 10 пройдёт.
Татьяна Анатольевна, дорогая, отдыхайте...
В конце концов вы же Вольф Мессинг...
Говорящие головы расточают "уверенности", чтобы люди продолжали сидеть, сложа руки, думая, что за них кто-то что-то делает. Спортсмены должны были грызть чинушей эти годы. Это все так позорно, слов нет.
Очень ждём все этого. Без наших спортсменов смотреть и следить за ФК как-то грустно и без драйва.
в этот раз она не назвала ИСУ "бессердечными" и "П_одлецами", как в предыдущих интервью. Уже прогресс
Зачем журналисты опять ТАТ об этом спрашивают в который раз? Не тревожили бы женщину преклонных лет такими вопросами.
