Татьяна Тарасова: «Уверена, что со следующего сезона наших фигуристов допустят к участию в международных соревнованиях»
Тарасова: уверена, что наших фигуристов допустят со следующего сезона.
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что российских фигуристов допустят к международным соревнованиям в следующем сезоне.
«Я уверена в том, что со следующего сезона наших фигуристов обязательно допустят к участию в международных соревнованиях.
А как нас могут не допустить, ведь прошло уже четыре года», – сказала Тарасова.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: РИА Новости
23 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
И даже после обсуждения и принятия решения сколько ещё будет строиться препятствий с визами, статусами и проч....
Я думаю, что самый реальный год нашего возвращения,--не ранее 2029, за год до ОИ (чтобы не успели полных квот заработать)
Хорошо хоть наконец все перестали говорить, что будут уговаривать нас вернуться, а то, помнится, в начале и такие прогнозы были.
В конце концов вы же Вольф Мессинг...