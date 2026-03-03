Татьяна Тарасова: «Уверена, что со следующего сезона наших фигуристов допустят к участию в международных соревнованиях»

Тарасова: уверена, что наших фигуристов допустят со следующего сезона.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что российских фигуристов допустят к международным соревнованиям в следующем сезоне.

«Я уверена в том, что со следующего сезона наших фигуристов обязательно допустят к участию в международных соревнованиях.

А как нас могут не допустить, ведь прошло уже четыре года», – сказала Тарасова.