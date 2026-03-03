🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: тренды в фигурном катании – от Сочи-2014 до Милана-2026. В гостях – Игорь Порошин

В 2014-м Игорь Порошин выпустил серию ярких текстов о фигурном катании на Олимпиаде в Сочи, но потом его многолетняя любовь к этому спорту постепенно утихла. Снова говорить о нем заставил камбэк Гийома Сизерона – танцора, который, по словам Игоря, мог бы выиграть даже с поленом

Мы обсудили, как изменилось фигурное катание за 12 лет, что поразило Порошина в Гуменнике и Малинине, и почему Плющенко все еще не способен конкурировать с Тутберидзе.

ТАЙМКОДЫ

0:00 наш гость – Игорь Порошин. Человек, на которого накричала Татьяна Тарасова

3:19 «Сизерон мог бы выиграть золотую медаль, двигаясь с поленом»

13:03 завышенные компоненты Малинина – это стереотип?

20:29 Малинин – новый Ягудин? В чем канадцы почти всегда круче американцев?

25:55 спорим о том, как изменилась аудитория фигурного катания

30:00 Игоря раздражает то, что фигурное катание становится попсовым

36:34 кто главный соперник Малинина? Нет, не Кагияма или Сато

41:31 «Гуменник – мой кумир, я дежурю в его подъезде»

49:13 «Урманов создал ремейк своей олимпийской победы» – о золоте Шайдорова

57:03 Игорь видит сходство между Лью и Гуменником и объясняет, почему она победила

1:01:56 Сизерон или Моир – кто более великий? Почему у Чок и Бейтса не было шансов?

1:08:25 способен ли Плющенко конкурировать с Тутберидзе?

1:16:20 почему выбор Плющенко вместо Ковтуна в 2014-м настолько поразил Порошина?

1:23:07 итальянская красота Косторной, «Белый ворон» Коляды и другие феномены десятилетия

Слушайте на других платформах:

🎧Яндекс Музыка: https://music.yandex.ru/album/9703400

🎧YouTube: https://youtu.be/AYtAetAjbfw

🎧Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/ru/podcast/%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9-%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82/id1495540489

🎧ВК: https://vk.com/club221198667

🎧Звук: https://zvuk.com/podcast/12391390

🎧Castbox: https://castbox.fm/channel/5596688?country=ru