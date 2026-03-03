Подкасты
4

🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: тренды в фигурном катании – от Сочи-2014 до Милана-2026. В гостях – Игорь Порошин

В 2014-м Игорь Порошин выпустил серию ярких текстов о фигурном катании на Олимпиаде в Сочи, но потом его многолетняя любовь к этому спорту постепенно утихла. Снова говорить о нем заставил камбэк Гийома Сизерона – танцора, который, по словам Игоря, мог бы выиграть даже с поленом

Мы обсудили, как изменилось фигурное катание за 12 лет, что поразило Порошина в Гуменнике и Малинине, и почему Плющенко все еще не способен конкурировать с Тутберидзе.

ТАЙМКОДЫ

0:00 наш гость – Игорь Порошин. Человек, на которого накричала Татьяна Тарасова
3:19 «Сизерон мог бы выиграть золотую медаль, двигаясь с поленом»
13:03 завышенные компоненты Малинина – это стереотип?
20:29 Малинин – новый Ягудин? В чем канадцы почти всегда круче американцев?
25:55 спорим о том, как изменилась аудитория фигурного катания
30:00 Игоря раздражает то, что фигурное катание становится попсовым
36:34 кто главный соперник Малинина? Нет, не Кагияма или Сато
41:31 «Гуменник – мой кумир, я дежурю в его подъезде»
49:13 «Урманов создал ремейк своей олимпийской победы» – о золоте Шайдорова
57:03 Игорь видит сходство между Лью и Гуменником и объясняет, почему она победила
1:01:56 Сизерон или Моир – кто более великий? Почему у Чок и Бейтса не было шансов?
1:08:25 способен ли Плющенко конкурировать с Тутберидзе?
1:16:20 почему выбор Плющенко вместо Ковтуна в 2014-м настолько поразил Порошина?
1:23:07 итальянская красота Косторной, «Белый ворон» Коляды и другие феномены десятилетия

Слушайте на других платформах:

🎧Яндекс Музыка: https://music.yandex.ru/album/9703400
🎧YouTube: https://youtu.be/AYtAetAjbfw
🎧Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/ru/podcast/%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9-%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82/id1495540489
🎧ВК: https://vk.com/club221198667
🎧Звук: https://zvuk.com/podcast/12391390
🎧Castbox: https://castbox.fm/channel/5596688?country=ru

Опубликовал: Павел Копачев
logoАделия Петросян
logoЧистый хвост – шоу-подкаст
logoПетр Гуменник
logoОлимпиада-2026
logoИлья Малинин
logoПодкасты
logoСочи-2014
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
этот эфир я бы назвала все, кроме фигурного катания. Этакая графомания смыслов, за нагромождение метафор , ушел сам разбор олимпиады.
Гость конечно что то с чем-то, может раньше он и смотрел фигурное катание но сейчас он точно ничего не понимает в фигурном катании и похоже мало что понимал. Одни общие слова.
Это один из самых классных эфиров с харизматичным и большим интеллектуалом гостем. Очень яркие ассоциации, неординарное мышление… настоящий творческий человек. А ведь фигурное катание где-то как-то соприкасается с творческим миром. Кто его не понял- ищите в себе проблемы и работайте над ними😁🤭
Отличный эфир. Без доминирования Кузнецова )).
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Тарасова о критике в адрес Лью: «Как травлю можно считать адекватной? Не может быть такого, чтобы она не проходила допинг-контроль»
вчера, 20:06
Финал Гран-при России. Степанова и Букин, Кагановская и Некрасов, Пасечник и Чиризано покажут ритм-танцы
вчера, 19:55
⛸️ Чемпионат мира среди юниоров. Кемп и Елизаров победили в парах, Дерошер и Трэшер – 2-е, Эррера и Хобта – 3-и
вчера, 19:38
Финал Гран-при России. Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов, Чикмарева и Янченков представят короткие программы
вчера, 19:36
Финал Гран-при-при России. КМС. Лазарев, Федотов, Лукин, Самбуев, Солодников, Ленков выйдут на лед с произвольными программами
вчера, 19:22
Финал Гран-при-при России. КМС. Дзепка, Стрельцова, Принева, Ореховская, Смагина, Плескачева выступят с произвольными программами
вчера, 19:12
Лев Лазарев: «Не был уверен, что откатаю короткую программу чисто. Утром переезжал из одного отеля в другой»
вчера, 18:24
Тутберидзе на вопрос, ограничивает ли себя в еде: «Конечно, это же мое тело. Если бы это было тело соперницы – обожралась бы сразу»
вчера, 17:03
Этери Тутберидзе: «Когда Липницкая не переносила Медведеву, мы сделали график без выходных, чтобы они не пересекались. Потом была похожая ситуация с Алиной и Женей»
вчера, 16:54
Этери Тутберидзе: «Загитову нужно было выводить предельно серьезно. А с Медведевой наоборот, всегда шутки»
вчера, 16:45
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат мира среди юниоров. Абоян и Веселухин, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман, Подгайная и Коваль покажут ритм-танцы
вчера, 21:17
Чемпионат мира среди юниоров. Наката, Со Мин Гю, Эбихара, Нишино, Санчес выступят с произвольными программами
вчера, 21:05
Тутберидзе о дочери Диане Дэвис: «Она во многом сильнее меня. Хотя в быту до сих пор многое я решаю»
вчера, 19:03
Алдар Самбуев: «Сегодня было тяжело. Прокатом недоволен, не получил того кайфа, который обычно получается»
вчера, 18:33
Марк Лукин: «Этот сезон для меня тяжелый, активно готовлюсь к экзаменам, нужно было попадать в сборную... Очень ответственно ко всему подходил»
вчера, 18:29
Этери Тутберидзе: «Когда я была спортсменкой, конечно, мечтала, что буду олимпийской чемпионкой»
вчера, 16:22
Зоя Ковязина: «Хотим кататься стабильно на каждых соревнованиях и быть на лидирующих позициях»
вчера, 14:55
Губернатор Челябинской области: «Мы готовы достойно принять финал российского сезона и показать, что по праву являемся одним из центров зимних видов спорта в стране»
4 марта, 12:13
Шайдоров станет знаменосцем Казахстана на церемонии закрытия Олимпийских игр-2026
22 февраля, 16:43
«Вы могли видеть, как Валиева исполняет четверной. У Петросян нет такого силового выхода». Чемпион мира Бушков сравнил технику прыжков у фигуристок
22 февраля, 10:17
Рекомендуем