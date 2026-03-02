  • Спортс
76

«Меня так воспитали, что я не мог проигнорировать ситуацию». Кондратюк рассказал, как поддерживал Валиеву после новости о допинге

Кондратюк рассказал, как поддерживал Валиеву после новости о допинге.

Российский фигурист Марк Кондратюк рассказал, как поддерживал Камилу Валиеву после новости о допинге на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Все обстоятельства сложились так, что это мог сделать либо я, либо никто. И наверное, меня так воспитали, что я не могу проигнорировать такую ситуацию. Мне потом даже жить будет сложнее, зная, что я мог помочь человеку, хотя бы просто быть рядом, и не сделал этого.

На территории Олимпийской деревни был небольшой магазин. Условно продуктовый, но там были какие-то сторонние товары. В том числе там были наборы LEGO китайские, местные. Они были с фигурками с китайской эстетикой – пагоды, драконы, китайские фонарики. И мы с Камилой пару наборов забрали с собой в номер и сидели их собирали.

Это было просто убивание времени, чтобы ни о чем не думать и отвлекаться от обстоятельств и ситуации», — рассказал Кондратюк в интервью «ДоброFON».

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ДоброFON
женское катание
logoКамила Валиева
logoМарк Кондратюк
logoОлимпиада-2022
logoсборная России
мужское катание
76 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Можно сколько угодно писать про корявые прыжки, грибы и прочее, но Марка люблю именно за его человеческие качества. Люблю и уважаю.
Ответ kverigina
Можно сколько угодно писать про корявые прыжки, грибы и прочее, но Марка люблю именно за его человеческие качества. Люблю и уважаю.
Просто порядочный парень 👍
Ответ kverigina
Можно сколько угодно писать про корявые прыжки, грибы и прочее, но Марка люблю именно за его человеческие качества. Люблю и уважаю.
Комментарий скрыт
Вообще ситуация, конечно, очень странная.
С несовершеннолетней, которая там из-за пандемии без матери, мог находиться только фигурист, которому предстояло самому ещё выступать в личных.
Ответ Katerina Sunny
Вообще ситуация, конечно, очень странная. С несовершеннолетней, которая там из-за пандемии без матери, мог находиться только фигурист, которому предстояло самому ещё выступать в личных.
Комментарий удален модератором
Ответ Столяррр
Комментарий удален модератором
Комментарий скрыт
Марк эмпатичный человек, поддержал девочку в трудное для неё время. Но на спортсе обязательно найдутся пользователи, которые во всём найдут грязь. Не понимаю таких людей.
Ответ Olga.t
Марк эмпатичный человек, поддержал девочку в трудное для неё время. Но на спортсе обязательно найдутся пользователи, которые во всём найдут грязь. Не понимаю таких людей.
Вы впервые открыли для себя такое явление, как интернет?
Ответ Olga.t
Марк эмпатичный человек, поддержал девочку в трудное для неё время. Но на спортсе обязательно найдутся пользователи, которые во всём найдут грязь. Не понимаю таких людей.
Я тоже не понимаю, когда каждое слово человека разбирают на молекулы, и поливают его грязью за каждую оговорку или ошибку.
Марк человечище!! За это его и любим) ну и за способность собраться в важные минуты и выдать максимум 💪
Марк из тех людей, который за друга, за команду, последнюю рубашку отдаст. Классный человек, вызывает уважение.
Марк настоящий друг и к Камиле относится с трепетом
Марк хороший друг. Спасибо ему за поддержку
Дорогой Марк, если ты что-то делаешь хорошее не надо об этом рассказывать. Пусть лучше другие об этом говорят. Мужчину бахвальство не красит совершенно.
Ответ rqbn4gztwf
Дорогой Марк, если ты что-то делаешь хорошее не надо об этом рассказывать. Пусть лучше другие об этом говорят. Мужчину бахвальство не красит совершенно.
Да это даже и не дело, ну посидели, пообщались, лего пособирали. Это теперь событие целое.
Класс - похвалил сам себя, ну очень хорошо воспитан…
Нравится Марк. Что-то в нем есть особенное, хорошее.
Ответ katanie-na-ldu
Нравится Марк. Что-то в нем есть особенное, хорошее.
Вот когда показывают реакцию Марка на выступление его соперников, я ему верю.
Ответ kverigina
Вот когда показывают реакцию Марка на выступление его соперников, я ему верю.
А я нет.
