«Меня так воспитали, что я не мог проигнорировать ситуацию». Кондратюк рассказал, как поддерживал Валиеву после новости о допинге
Российский фигурист Марк Кондратюк рассказал, как поддерживал Камилу Валиеву после новости о допинге на Олимпиаде-2022 в Пекине.
«Все обстоятельства сложились так, что это мог сделать либо я, либо никто. И наверное, меня так воспитали, что я не могу проигнорировать такую ситуацию. Мне потом даже жить будет сложнее, зная, что я мог помочь человеку, хотя бы просто быть рядом, и не сделал этого.
На территории Олимпийской деревни был небольшой магазин. Условно продуктовый, но там были какие-то сторонние товары. В том числе там были наборы LEGO китайские, местные. Они были с фигурками с китайской эстетикой – пагоды, драконы, китайские фонарики. И мы с Камилой пару наборов забрали с собой в номер и сидели их собирали.
Это было просто убивание времени, чтобы ни о чем не думать и отвлекаться от обстоятельств и ситуации», — рассказал Кондратюк в интервью «ДоброFON».
С несовершеннолетней, которая там из-за пандемии без матери, мог находиться только фигурист, которому предстояло самому ещё выступать в личных.