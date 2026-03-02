28

Ирина Роднина: «Считаю правильным запрет критики судей. Этика в нашем деле должна присутствовать»

Роднина: считаю правильным запрет критики судей в фигурном катании.

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о том, что Международный союз конькобежцев (ISU) планирует запретить критику судей со стороны фигуристов и тренеров.

«У нас и раньше был запрет на критику судей, по крайней мере в то время, когда я выступала. Я ни разу, в том числе и в нынешнее время, не высказывалась по поводу судей в фигурном катании, я не обсуждаю оценки. Для меня ничего нового в этом нет. Я считаю правильным запрет критики судей, который ISU хочет ввести официально.

Этика в нашем деле должна присутствовать. При этом в фигурном катании все больше появляется правил по защите судей и судейства, а не по защите спортсменов и тренеров. Хотелось бы, чтобы ISU, решая один вопрос, не забывал о другом», – сказала Роднина.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ВсеПроСпорт
28 комментариев
А может ввести запрет на ангажированное судейство для начала?
Да-да, знаем мы какие там запреты были, канадцы просто так кипиш подняли по поводу второй золотой медали )).
Хотите запрет на критику, тогда вводите аппеляции и возможность оспорить результат в комиссии. А ангажированных судей следует отстранять от работы. Пусть ответственность несут.
Ну может тогда сначала надо сделать судейство прозрачным и понятную систему оценок, а потом уже и критику запрещать
Ответ Tattianna
Ну может тогда сначала надо сделать судейство прозрачным и понятную систему оценок, а потом уже и критику запрещать
Не, ну а как тогда медальки нужным ребятам раздавать? )) Судьям тоже что-то кушать надо ))
Ответ Tattianna
Ну может тогда сначала надо сделать судейство прозрачным и понятную систему оценок, а потом уже и критику запрещать
вам Лакерник уже сделал прозрачную систему, для вовлечённости)))
А они опять недовольны)))
Лучше запретили бы некоторым депутатам комментировать непрофильные дисциплины.
Роднина всегда за всё, что не нравится россиянам, удивительно.
Ответ TennisForever
Роднина всегда за всё, что не нравится россиянам, удивительно.
Эта инициатива и не только россиянам не нравится.
А должна присутствовать судейская этика и профессиональные долг и честь?
Лучше запретить обзвоны записному пулу экспертов на спортсе.
Простите, а когда будет запрет на неэтичное предвзятое судейство?
И вообще, всех, кто критикует, нужно посадить или выслать, а некоторых могут просто разбомбить. Глупости всë это.
Запрет оскорблений, нецензурной брани, обвинений во взяточничестве и прочей неэтичной критики судей и соперников - да, целесообразно. Но подводить под этику запрет на высказывание мнения, не всегда комплиментарного, о результатах соревнований и качестве судейской работы - перебор. И что там с контролем соблюдения этики судьями, на которых даже протест нельзя подать?
Ирина Константиновна, где вопросы в МОК по поводу отстранения американской и израильской сборных от международных соревнований? Слабо? Можете только антинародные законы лоббировать?
