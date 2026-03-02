179

Навка о переходе Валиевой к Соколовской: «Я узнала об этом от самой Камилы. Была шокирована ее решением»

Навка о переходе Валиевой к Соколовской: была шокирована решением Камилы.

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка рассказала об обстоятельствах перехода Камилы Валиевой к тренеру Светлане Соколовской.

«О том, что Камила переходит к Светлане Соколовской, я узнала от самой Камилы. Честно говоря, была очень удивлена, больше того, наверное, шокирована ее решением. Мы с ней долго говорили, правильное ли это решение, так как Камила с детства привыкла к одной системе тренировок, скажем так, к управлению ее и психикой, и контроля тренировок.

Я все это пыталась объяснить Камиле, что это достаточно серьезный шаг, готова ли она к этому. Потому что у Светланы совершенно, диаметрально противоположный подход к тренировочному процессу. На что абсолютно здравый, взрослый был ответ от Камилы: «Я готова, я все это понимаю, я это проанализировала, и я хочу пойти к Светлане». Это абсолютно было ее решение.

То, что Светлана Владимировна Соколовская перешла к нам на арену и так это все совпало, вместе с Камилой, – это, наверное, какой-то знак свыше. Я этому безумно рада. Безусловно, это привлекает внимание.

Мы к Камиле относимся с огромной любовью. Я все делаю для того, чтобы она чувствовала себя как дома. У нее есть своя раздевалка, ее все любят, и детишки все, конечно, рады, для них это огромная мотивация – быть рядом, видеть каждый день Камилу Валиеву. Они все, конечно, смотрят за ней и хотят быть такой же, как она», – сказала Навка в интервью «ДоброFON».

