Евгений Плющенко: «Дай бог сейчас мы выйдем на международную арену. Со следующего сезона юниоры выходят с флагом и гимном»
Плющенко: фигуристы-юниоры из РФ будут выступать с флагом в следующем сезоне.
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко считает, что российские фигуристы-юниоры будут выступать с флагом и гимном в следующем сезоне.
«Дай бог сейчас мы выйдем на международную арену. А со следующего [сезона] юниоры выходят с флагом и гимном, я думаю, что и взрослые тоже. И мы покажем кто мы», – сказал Плющенко.
Сихарулидзе о допуске фигуристов: «По юниорам вопрос, думаю, будет решаться до лета. Но делать однозначные выводы преждевременно»
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
Мне кажется, все эти планы на выход юниоров в следующем сезоне оторваны от реальности. :)
Ну Плющенко можно понять. Пока Костылева скачет, у него есть возможность покозырять тренерством.
Это ему кум нашептал ? А потом будет новость "ИСУ на своем конгрессе не затрагивал тему допуска российских юниоров", как не раз уже было.
Точно в Горках своя Олимпиада будет ,со своим гимном и флагом )
Горки - это при Ленине, а сейчас Геленджик.
Почему тогда Петросян даже в нейтральном статусе не может поехать на ЧМ? это прежде всего к федре вопрос.
Нашей федерации и так хватает плюшек в виде коммерческих турниров мне кажется им этот недопуск выгоден, вот и поют нам в уши что мол они общаются с ИСУ и всё будет хорошо, а когда ? Вопрос..
Это сказки Плющенко, глава 10. Из неизданного.
Интреп
ISU просто в очередной раз проигнорирует рекомендации МОК - и еще минус сезон. Это же не те рекомендации, в которых о необходимости бана говорилось - те были выполнены мгновенно, даже без созыва конгресса.
Как же хочется Плющенко посидеть с Костылевой на МС, погордится за её счёт своим тренерством.
Кто ж его пустит на соревнования. Да, детей-спортсменов возможно допустят до соревнований, но тренеров будут наверняка проверять на нейтральность. И вот тут Плю и поплывет со своей поддержкой, патриотизмом и доверенным лицом🫠
Это вполне возможно.
Если нас допустят, я считаю доля помощи от иностранных болельщиков в этом будет, сколько они настрочили в социальных сетях МОК и ИСУ по поводу отстранения России, там не перечитать за неделю.
И вот там я развернусь, подумал плю. Закаточная машинка в помощь.
Сразу вспоминаю гениальную Раневскую в Золушке... "Жаль королевство маловато...Разгуляться негде"
