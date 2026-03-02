Евгений Плющенко: «Дай бог сейчас мы выйдем на международную арену. Со следующего сезона юниоры выходят с флагом и гимном»

Плющенко: фигуристы-юниоры из РФ будут выступать с флагом в следующем сезоне.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко считает, что российские фигуристы-юниоры будут выступать с флагом и гимном в следующем сезоне.

«Дай бог сейчас мы выйдем на международную арену. А со следующего [сезона] юниоры выходят с флагом и гимном, я думаю, что и взрослые тоже. И мы покажем кто мы», – сказал Плющенко.

