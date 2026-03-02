75

Евгений Плющенко: «Дай бог сейчас мы выйдем на международную арену. Со следующего сезона юниоры выходят с флагом и гимном»

Плющенко: фигуристы-юниоры из РФ будут выступать с флагом в следующем сезоне.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко считает, что российские фигуристы-юниоры будут выступать с флагом и гимном в следующем сезоне.

«Дай бог сейчас мы выйдем на международную арену. А со следующего [сезона] юниоры выходят с флагом и гимном, я думаю, что и взрослые тоже. И мы покажем кто мы», – сказал Плющенко.

Сихарулидзе о допуске фигуристов: «По юниорам вопрос, думаю, будет решаться до лета. Но делать однозначные выводы преждевременно»

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
logoЕвгений Плющенко
logoсборная России
отстранение и возвращение России
75 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Мне кажется, все эти планы на выход юниоров в следующем сезоне оторваны от реальности. :)
Ну Плющенко можно понять. Пока Костылева скачет, у него есть возможность покозырять тренерством.
Это ему кум нашептал ? А потом будет новость "ИСУ на своем конгрессе не затрагивал тему допуска российских юниоров", как не раз уже было.
Точно в Горках своя Олимпиада будет ,со своим гимном и флагом )
Ответ АНтошка
Точно в Горках своя Олимпиада будет ,со своим гимном и флагом )
Горки - это при Ленине, а сейчас Геленджик.
Почему тогда Петросян даже в нейтральном статусе не может поехать на ЧМ? это прежде всего к федре вопрос.
Ответ squarefly
Почему тогда Петросян даже в нейтральном статусе не может поехать на ЧМ? это прежде всего к федре вопрос.
Нашей федерации и так хватает плюшек в виде коммерческих турниров мне кажется им этот недопуск выгоден, вот и поют нам в уши что мол они общаются с ИСУ и всё будет хорошо, а когда ? Вопрос..
Это инсайдт или интрёп?
Ответ Тотли Тауэрс
Это инсайдт или интрёп?
Это сказки Плющенко, глава 10. Из неизданного.
Ответ Тотли Тауэрс
Это инсайдт или интрёп?
Интреп
ISU просто в очередной раз проигнорирует рекомендации МОК - и еще минус сезон. Это же не те рекомендации, в которых о необходимости бана говорилось - те были выполнены мгновенно, даже без созыва конгресса.
Как же хочется Плющенко посидеть с Костылевой на МС, погордится за её счёт своим тренерством.
Ответ floret
Как же хочется Плющенко посидеть с Костылевой на МС, погордится за её счёт своим тренерством.
Кто ж его пустит на соревнования. Да, детей-спортсменов возможно допустят до соревнований, но тренеров будут наверняка проверять на нейтральность. И вот тут Плю и поплывет со своей поддержкой, патриотизмом и доверенным лицом🫠
Ответ Jul__ver
Кто ж его пустит на соревнования. Да, детей-спортсменов возможно допустят до соревнований, но тренеров будут наверняка проверять на нейтральность. И вот тут Плю и поплывет со своей поддержкой, патриотизмом и доверенным лицом🫠
Это вполне возможно.
Если нас допустят, я считаю доля помощи от иностранных болельщиков в этом будет, сколько они настрочили в социальных сетях МОК и ИСУ по поводу отстранения России, там не перечитать за неделю.
И вот там я развернусь, подумал плю. Закаточная машинка в помощь.
Ответ Lennuci
И вот там я развернусь, подумал плю. Закаточная машинка в помощь.
Сразу вспоминаю гениальную Раневскую в Золушке... "Жаль королевство маловато...Разгуляться негде"
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Евгений Плющенко: «Сейчас так воспитываю своих сыновей, спортсменов: не получилось выиграть – ничего страшного, завтра получится»
2 марта, 11:27
Плющенко о своей школе: «Я многодетный папа. У меня много детей, родных и неродных»
2 марта, 11:08
Евгений Плющенко: «Я не хотел быть тренером. Я мечтал создать свою школу, управлять, но не тренировать»
2 марта, 10:59
Рекомендуем
Главные новости
Тарасова о критике в адрес Лью: «Как травлю можно считать адекватной? Не может быть такого, чтобы она не проходила допинг-контроль»
вчера, 20:06
Финал Гран-при России. Степанова и Букин, Кагановская и Некрасов, Пасечник и Чиризано покажут ритм-танцы
вчера, 19:55
⛸️ Чемпионат мира среди юниоров. Кемп и Елизаров победили в парах, Дерошер и Трэшер – 2-е, Эррера и Хобта – 3-и
вчера, 19:38
Финал Гран-при России. Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов, Чикмарева и Янченков представят короткие программы
вчера, 19:36
Финал Гран-при-при России. КМС. Лазарев, Федотов, Лукин, Самбуев, Солодников, Ленков выйдут на лед с произвольными программами
вчера, 19:22
Финал Гран-при-при России. КМС. Дзепка, Стрельцова, Принева, Ореховская, Смагина, Плескачева выступят с произвольными программами
вчера, 19:12
Лев Лазарев: «Не был уверен, что откатаю короткую программу чисто. Утром переезжал из одного отеля в другой»
вчера, 18:24
Тутберидзе на вопрос, ограничивает ли себя в еде: «Конечно, это же мое тело. Если бы это было тело соперницы – обожралась бы сразу»
вчера, 17:03
Этери Тутберидзе: «Когда Липницкая не переносила Медведеву, мы сделали график без выходных, чтобы они не пересекались. Потом была похожая ситуация с Алиной и Женей»
вчера, 16:54
Этери Тутберидзе: «Загитову нужно было выводить предельно серьезно. А с Медведевой наоборот, всегда шутки»
вчера, 16:45
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат мира среди юниоров. Абоян и Веселухин, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман, Подгайная и Коваль покажут ритм-танцы
вчера, 21:17
Чемпионат мира среди юниоров. Наката, Со Мин Гю, Эбихара, Нишино, Санчес выступят с произвольными программами
вчера, 21:05
Тутберидзе о дочери Диане Дэвис: «Она во многом сильнее меня. Хотя в быту до сих пор многое я решаю»
вчера, 19:03
Алдар Самбуев: «Сегодня было тяжело. Прокатом недоволен, не получил того кайфа, который обычно получается»
вчера, 18:33
Марк Лукин: «Этот сезон для меня тяжелый, активно готовлюсь к экзаменам, нужно было попадать в сборную... Очень ответственно ко всему подходил»
вчера, 18:29
Этери Тутберидзе: «Когда я была спортсменкой, конечно, мечтала, что буду олимпийской чемпионкой»
вчера, 16:22
Зоя Ковязина: «Хотим кататься стабильно на каждых соревнованиях и быть на лидирующих позициях»
вчера, 14:55
Губернатор Челябинской области: «Мы готовы достойно принять финал российского сезона и показать, что по праву являемся одним из центров зимних видов спорта в стране»
4 марта, 12:13
Шайдоров станет знаменосцем Казахстана на церемонии закрытия Олимпийских игр-2026
22 февраля, 16:43
«Вы могли видеть, как Валиева исполняет четверной. У Петросян нет такого силового выхода». Чемпион мира Бушков сравнил технику прыжков у фигуристок
22 февраля, 10:17
Рекомендуем