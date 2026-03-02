Татьяна Тарасова: «Несправедливо, что МОК не отстраняет американских спортсменов. Непонятно, почему за все должны отвечать мы»
Тарасова: несправедливо, что МОК не отстраняет американских спортсменов.
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает несправедливым отсутствие санкций в отношении американских спортсменов.
«Несправедливо, что МОК не отстраняет американских спортсменов. Непонятно, почему за все должны отвечать мы.
Как будто другие страны не участвуют в конфликтах. Тот же Израиль взять. Это несправедливо», – сказала Тарасова.
МОК не ответил на вопрос о возможных санкциях к Израилю и США из-за начала боевых действий против Ирана
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
Но, если серьезно, то надо не отстранять, а возвращать всех с флагами и гимнами. Потому что спортсмены не отвечают за действия лидеров своей страны, независимо из какой они страны.
Потому что если человек что-то делает против США или его граждан, то он может вообще не проснуться либо проснуться в амриканской тюрьме из который выйдет лет через 300.
Потому что если человек что-то делает против России или его граждан, то реакции либо не будет никакой, либо будут сопли и слезы и робкая попытка договориться.
Потому что американский чиновник это наглое быдло, а российских чиновник это терпило.
В России единственный чиновник в спорте, кто смеет что-то говорить как есть это Вяльбе. Остальные только ноют и плачу и выражают надежду.
- Джо, деpжу паpи на сто доллаpов, что ты мое говно не съешь.
- Съем, - отвечает тот.
Поспоpили. Джо съел, Биллу пpишлось выложить сто доллаpов.
Скачут дальше. Джо стало обидно за себя он и говоpит:
- Билл, деpжу паpи на сто доллаpов, Что ты мое говно не съешь.
- Съем.
Поспоpили. Билл съел, Джо выложил сто доллаpов.
Скачут дальше. Вдpуг Билл говоpит:
- Джо, сдается мне, что мы с тобой говна бесплатно наелись.
Джо:
-Зато, мы подняли ВВП страны на 200 долларов
Там Кар Карыч и Лосяш поспорили на рояль, что Лосяш не сможет съесть кусок мыла.
А потом Кар Карыч таким же образом забрал свой рояль назад.
И фраза была примерно такой: а вам не кажется, что каждый остался при своем, но при этом каждый наелся мыла?🤣