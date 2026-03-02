  • Спортс
  • Татьяна Тарасова: «Несправедливо, что МОК не отстраняет американских спортсменов. Непонятно, почему за все должны отвечать мы»
87

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает несправедливым отсутствие санкций в отношении американских спортсменов.

«Несправедливо, что МОК не отстраняет американских спортсменов. Непонятно, почему за все должны отвечать мы.

Как будто другие страны не участвуют в конфликтах. Тот же Израиль взять. Это несправедливо», – сказала Тарасова.

МОК не ответил на вопрос о возможных санкциях к Израилю и США из-за начала боевых действий против Ирана

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
87 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Потому что США великая держава, с которой считаются все остальные страны, включая и сверхдержаву по версии Первого Канала. Поэтому - да, им можно, а другим нельзя.
Там надысь ваша сверхдержава за несколько часов потеряла три F-15, и лепит, что это был дружественный огонь со стороны Кувейта. Выглядит очень потешно.
Комментарий скрыт
Вы не понимаете, это другое!
Но, если серьезно, то надо не отстранять, а возвращать всех с флагами и гимнами. Потому что спортсмены не отвечают за действия лидеров своей страны, независимо из какой они страны.
Они так и говорят - не отвечают. Но наши почему-то пятый год дома сидят.
Вот и мне интересно.
Потому что деньги руководителей МОК и международных федераций хранятся в американских банках.

Потому что если человек что-то делает против США или его граждан, то он может вообще не проснуться либо проснуться в амриканской тюрьме из который выйдет лет через 300.

Потому что если человек что-то делает против России или его граждан, то реакции либо не будет никакой, либо будут сопли и слезы и робкая попытка договориться.

Потому что американский чиновник это наглое быдло, а российских чиновник это терпило.

В России единственный чиновник в спорте, кто смеет что-то говорить как есть это Вяльбе. Остальные только ноют и плачу и выражают надежду.
Лучше она молчала со своей бомбой на лондон. Абсолютно недалекая, тоже мне героиня
Вообще-то российский чиновник тоже самое, что американский, только для своих, для иностранцев - он большой друг, организатор самых крутых вечеринок (см. русский дом на ОИ) и вообще угодник за счёт российского налогоплательщика.
как говорится в известном фильме, кто его посадит, он же памятник
"А виноват ты в том, что хочется мне кушать!" - сказал и в темный лес ягненка поволок. (с)
Это шедевр на все времена.
Т.е. вас беспокоит то что не отстранят США, не то что мы не участвуем? Вам что спать легче станет, если еще из пары стран спортсмены не смогут учавствовать в соревнованиях? Добиваетесь полного возвращения нашей страны, а не нойте почему кого-то не отстраняют!
Чел, она говорит о том просто, что работают двойные стандарты. За (с большоооой натяжкой одно и то же) Нам пинка под жопу, а кому-то "добро пожаловать, милости просим".
Комментарий скрыт
Простой факт в США 4 региона с ВВП большим чем у РФ - Калифорния, НЙ, Техас и Флорида. Это абсолютный гегемон, кто ж его будет отстранять. А если даже и отстранят, там все не ограничится рисованием коричневых линий, лаем и визгами из Госдепа, да и если они захотят, то проведут спортивный турнир на который поедет большинство спортсменов, а организация и освещение затмит Олимпиаду и уж тем более такое позорище как "игры дружбы".
Два ковбоя скачут по пpеpии. Один дpугому говоpит:
- Джо, деpжу паpи на сто доллаpов, что ты мое говно не съешь.
- Съем, - отвечает тот.
Поспоpили. Джо съел, Биллу пpишлось выложить сто доллаpов.
Скачут дальше. Джо стало обидно за себя он и говоpит:
- Билл, деpжу паpи на сто доллаpов, Что ты мое говно не съешь.
- Съем.
Поспоpили. Билл съел, Джо выложил сто доллаpов.
Скачут дальше. Вдpуг Билл говоpит:
- Джо, сдается мне, что мы с тобой говна бесплатно наелись.
Джо:
-Зато, мы подняли ВВП страны на 200 долларов
В Смешариках была такая серия.
Там Кар Карыч и Лосяш поспорили на рояль, что Лосяш не сможет съесть кусок мыла.
А потом Кар Карыч таким же образом забрал свой рояль назад.
И фраза была примерно такой: а вам не кажется, что каждый остался при своем, но при этом каждый наелся мыла?🤣
Танюш, МОК — американская контора. Это все равно, что РФС Зенит отстранит.
Тарасиха спасалась в Америке , в 90х . А не в Иране или в Венесуэле.
США не отстранят по принципу: Quod licet Iovi (Jovi), non licet bovi (с лат. — «Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку») — крылатое латинское выражение, смысл которого в том, что если нечто разрешено человеку или группе людей, то оно совершенно не обязательно разрешено всем остальным.
Это все знают
