Татьяна Тарасова: «Несправедливо, что МОК не отстраняет американских спортсменов. Непонятно, почему за все должны отвечать мы»

Тарасова: несправедливо, что МОК не отстраняет американских спортсменов.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает несправедливым отсутствие санкций в отношении американских спортсменов.

«Несправедливо, что МОК не отстраняет американских спортсменов. Непонятно, почему за все должны отвечать мы.

Как будто другие страны не участвуют в конфликтах. Тот же Израиль взять. Это несправедливо», – сказала Тарасова.

МОК не ответил на вопрос о возможных санкциях к Израилю и США из-за начала боевых действий против Ирана