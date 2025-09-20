  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Дегтярев поздравил Петросян с отбором на Олимпиаду: «Отличный результат подтверждает, что наша школа остается одной из сильнейших в мире»
17

Дегтярев поздравил Петросян с отбором на Олимпиаду: «Отличный результат подтверждает, что наша школа остается одной из сильнейших в мире»

Михаил Дегтярев поздравил Аделию Петросян с отбором на Олимпийские игры.

Российская фигуристка одержала победу на квалификационном турнире в Пекине, выступив в нейтральном статусе.

«Аделия Петросян блестяще справилась с задачей и завоевала олимпийскую квоту в фигурном катании. Это отличный результат, подтверждающий ее высокий уровень, а также то, что наша школа фигурного катания остается одной из сильнейших в мире, несмотря на несправедливые ограничения против наших спортсменов.

Уверен, что впереди у Аделии новые яркие выступления, и вся Россия будет поддерживать ее на Играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо», – сказал министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Дегтярев.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoОлимпийская сборная России
logoАделия Петросян
logoОлимпиада-2026
Министерство спорта России
logoМихаил Дегтярев
logoсборная России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
ISU: «Аделия Петросян показала выступление, отражающее дух чемпиона»
1614 минут назад
«Вышли и показали, кто в доме хозяин». Чайковская о победе Петросян на олимпийском отборе
821 минуту назад
Медведева – Петросян: «Аделия, с выходом на Олимпиаду! От всей души желаю тебе пройти этот путь до конца»
1132 минуты назад
Леонова об олимпийской квалификации: «Судьи оценивали женский турнир нормально, никому не завышали и не занижали»
1040 минут назад
Яна Рудковская: «Петросян откатала очень достойно обе программы. Россия сложно, тяжело, но возвращается на международную арену, сметая всех на своем пути»
2844 минуты назад
Анастасия Губанова: «Хочу поздравить всех девочек, которые отобрались на Олимпиаду. Это было тяжело морально»
946 минут назад
Хендрикс об олимпийском отборе: «Хочу поздравить всех пятерых фигуристок, которые получили квоты»
753 минуты назад
⚡ Олимпийская квалификация в Пекине. Петросян победила и отобралась на Олимпиаду, Губанова – 2-я, Хендрикс – 3-я, Сафонова – 4-я
132453 минуты назад
Александр Жулин: «Думаю, к Олимпиаде Петросян восстановит сложный контент и будет там главным претендентом на золотую медаль»
2сегодня, 14:49
Тарасова о победе Петросян: «Аделия – умница, в очень тяжелой обстановке каталась. Важный успех для всей команды России»
8сегодня, 14:40
Ко всем новостям
Последние новости
«Думаю, Гуменник и Петросян могут смело бороться за олимпийское золото». Ишмуратова о фигуристах
1 минуту назад
Наталья Бестемьянова: «Петросян показала замечательный прокат. Можно только поздравить с тем, что теперь у нее есть квота на Олимпийские игры»
9 минут назад
Алексей Ягудин: «Петросян выполнила основную задачу – отбор на Олимпиаду. Сможет ли бороться за золото? Любой человек всегда может»
25 минут назад
Максим Траньков: «Я не сомневался в Петросян. С тренером она, без тренера – это очень сильная спортсменка, готовая и ментально, и технически»
132 минуты назад
Алиев об отборе Петросян на Олимпиаду: «Достойно уважения и низкого поклона! Пусть этот путь будет только с яркими и потрясающими эмоциями»
137 минут назад
Илья Авербух: «Сомнений, что Петросян пройдет отборочный турнир, ни у кого не было. Но было важно в том числе и победить»
2сегодня, 14:23
Навка о победе Петросян: «Это просто замечательно! Поздравляю команду и Адель. Будем ждать Олимпиады с нетерпением»
сегодня, 14:17
Катарина Гербольдт: «Гуменник – огромный молодец, учитывая ситуацию, в которой выступают наши ребята. Моральное давление все равно присутствует»
сегодня, 12:27
Траньков – на вопрос о судействе: «Фигурное катание – это не метры и секунды. Это всегда человеческий фактор»
1сегодня, 11:42
Наталья Бестемьянова: «Гуменник катался роскошно. Он сам себе конкурент»
сегодня, 11:20