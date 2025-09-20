Дегтярев поздравил Петросян с отбором на Олимпиаду: «Отличный результат подтверждает, что наша школа остается одной из сильнейших в мире»

Михаил Дегтярев поздравил Аделию Петросян с отбором на Олимпийские игры.

Российская фигуристка одержала победу на квалификационном турнире в Пекине, выступив в нейтральном статусе.

«Аделия Петросян блестяще справилась с задачей и завоевала олимпийскую квоту в фигурном катании. Это отличный результат, подтверждающий ее высокий уровень, а также то, что наша школа фигурного катания остается одной из сильнейших в мире, несмотря на несправедливые ограничения против наших спортсменов.

Уверен, что впереди у Аделии новые яркие выступления, и вся Россия будет поддерживать ее на Играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо», – сказал министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Дегтярев .