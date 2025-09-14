Фигуристка Мария Захарова рассказала, почему не соревновалась долгое время.

Сегодня Захарова заняла третье место на Мемориале Рабер, набрав 191,77 балла за две программы.

– Это первый старт в сезоне, поэтому неплохо, дальше будет больше, надеюсь. Конечно же, довольна не всем, хотелось бы сделать четверной тулуп, но, надеюсь, что на следующих стартах я уже все сделаю и покажу, что могу. Я уже полностью восстановилась и восстановила четверной тулуп. Сейчас пока новые четверные не изучаю, остановилась на тулупе, чтобы он был хорошим и стабильным.

– Куда вы пропадали?

– Я выпала где‑то на два сезона. Первый год у меня была травма — стрессовый перелом с некрозом. Я лечилась долго, в гипсе ходила. А во второй год я сделала сильный упор на учебу. Мне ЕГЭ нужно было сдавать, я экстерном пошла в школу. Тоже были какие‑то мелкие травмы, хотелось долечиться, сдать все спокойно и уже наконец‑таки пойти на старты выступать. Поступила в университет на тренера.

– Не было ли мыслей о завершении карьеры за это время?

– Конечно же, были, особенно, когда случилась травма. Я уже долго сидела, мне сказали, что нельзя будет выходить на старты какой‑то промежуток времени. Я очень сильно расстроилась, уже хотела завершить, но спасибо моим тренерам, маме, которая меня поддерживала, друзья, всем. Я восстановилась, начинаю сейчас выходить на соревнования. Конечно, мысли такие проскакивали.

На этот и следующий сезоны я пока планирую все стабильно делать, в особенности тулуп. Пропадать не планирую, честно, не хотелось бы больше, ха-ха. Цели – стабильно кататься и выступать. Конечно, надеюсь, что новые четверные буду изучать. Но пока хотя бы все стабильно делать.

Обе программы новые, но в произвольной сейчас выступала в платье из прошлого сезона, потому что пока не успели сшить, но вроде к следующему старту уже буду в новом, – сказала Захарова.