Бестемьянова о Трусовой: «Не думаю, что возвращение в профессиональный спорт возможно. Думаю, она не захочет восстанавливать четверные»

Наталья Бестемьянова не верит в возвращение Александры Трусовой в спорт.

Трусовой 21 год, она призер чемпионата мира и Олимпийских игр по фигурному катанию. В августе у нее родился сын.

«Не думаю, что возвращение Александры Трусовой в профессиональный спорт возможно. Сейчас очень много молодых девушек, которые набирают форму. Саше будет трудно. Ей нужно будет восстанавливать четверные, а, думаю, этого она не захочет. Трусовой будет непросто в плане конкуренции.

Тут же все зависит не от физических данных, а от головы. Все наши победы от наших мыслей. Но я не знаю, какие у нее мысли. Так что я пока не могу представить Трусову в соревновательном режиме», – сказала олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Бестемьянова .