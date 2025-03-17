Волосожар о возможном допуске россиян к Олимпиаде: «Всегда верю во все хорошее. Надеюсь, что и этот путь мы пройдем и выйдем победителями»

Татьяна Волосожар выразила надежду на допуск российских фигуристов к Играм-2026.

Волосожар награждала победителей чемпионата Москвы среди любителей, который прошел на прошлой неделе.

– Как получается совмещать выступления с тремя маленькими детьми?

– Сложно, но, как оказывается, возможно. Конечно, мне помогают наши замечательные бабушки. Иногда попеременно, иногда вдвоем. Сейчас удалось найти в помощь девушку, которая любит фигурное катание до безумия, помогает нам в качестве няни.

– Тренируетесь обычно только перед выступлениями?

– Грубо говоря, да. Если готовлюсь к определенному событию, то тренируюсь, а так, конечно, ежедневных тренировок у меня нет. Если не грядут выступления или проекты, то позволяю себе расслабиться.

– Недавно прошли соревнования в вашу честь. Какие ощущения?

– Конечно, очень приятно, что помнят, потому что в нашей стране огромная плеяда чемпионов. Когда берут автографы уже сейчас, спустя столько лет после выигранных медалей, безусловно, приятно. Но меня больше радует, что любят фигурное катание, выступают.

Приятно приносить эмоции, добавлять, что это не просто соревнования города или чего-то, а какое‑то имя поддерживается. Тем более у меня есть центр фигурного катания. Сейчас я учредитель любительского лиги фигурного катания. Приятно, что мой любимый вид спорта остается со мной, развивается, и я двигаюсь параллельно с ним.

– С какими эмоциями восприняли новость о том, что нас могут допустить до Олимпиады? Верите в это?

– Я всегда верю во все хорошее. Поэтому очень надеюсь, что и этот путь мы пройдем и выйдем победителями, – сказала двукратная олимпийская чемпионка.