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Москвина о Бойковой и Козловском: «Когда смотришь, как у них что-то не получается, немного становится горько. Мы их учили, они были нашими детьми»

Тамара Москвина высказалась об ухудшении результатов пары Бойкова – Козловский.

– В 2023 году от вас ушли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. А в этом году у них проблемы. Как вы думаете, это связано?

– Каждый спортсмен свободен в выборе тренера. А вот как они катаются – это надо задавать вопросы им и их тренерам. Если бы я видела их тренировки каждый день, я могла бы сопоставить. И потом, в каждой паре есть сложности. Может, у них какие-то, не знаю. Может, они болели. Я даже не хочу догадываться. 

– Просто к тому, что вы их давно знаете. Все равно, мне кажется, сказать «вот ушли спортсмены, и я их больше не знаю» невозможно. Это все-таки часть твоей души. 

– Бойкову и Козловского мы с Артуром Минчуком тренировали шесть лет. Это наши ученики, и то, что мы старались в них вложить, чему научить – это при них. Поэтому, когда смотришь, что у них что-то на соревнованиях иногда не получается – немножечко становится горько. Потому что мы их учили, а у них что-то не получается. 

Что не получается? Они не всегда владеют собой. То, что у них наработано в тренировках, то, что показывают на разминках – а у них это идет хорошо, они прибавили – но вот реализовать это во время соревнований не получается. 

И поэтому у меня двоякое чувство. То, что ребята, которых мы продолжаем тренировать [Анастасия Мишина и Александр Галлямов] хорошо выступили, а вот относительно Бойковой и Козловского маленькая горечь. Ну почему они то, что делают на тренировках, на разминках, не могут реализовать?

Они же были нашими детьми, но они выбрали другой класс, другую школу, другой город. Ну и что? Они ушли в другой университет. 

– А если бы они попросились обратно к вам вернуться?

– Если бы да кабы – во рту выросли грибы. Спросите их.

– Просто есть слух, что...

– Слух... Неужели, такая серьезная передача, и вы пользуетесь слухами?

– Кто-то предполагает, что у ребят не клеится сезон, потому что есть межличностный разлад. Мы не знаем, мы просто наблюдатели со стороны. Опять-таки: слухи – не слухи, пресса – не пресса. Но сейчас не об этом, я хочу у вас спросить: если в паре ваших учеников происходит какой-то конфликт, как вы себя ведете? Это же такая сложная, тонкая материя – отношения людей.

– Если есть конфликты в паре, то я как тренер провожу работу, чтобы нейтрализовать эти конфликты и наладить взаимодействие. Потому что спортсмены уже вместе катаются много лет, и достаточно одной искры с одной или с другой стороны, чтобы возникло пламя. Зачем?

Пламя может раздуваться ими самими, прессой, родителями... Жалко, если дом вы построили, кирпичик один выпал – и рушится весь дом. А это шесть лет работы. Поэтому мое задание себе – сделать все возможное для того, чтобы сохранить коллектив, – сказала заслуженный тренер России Москвина в шоу «Каток» на ютуб-канале «ДоброFON». 

«Опять из-за меня проигрываем?» Слезы и отчаяние после прокатов – новая реальность Бойковой и Козловского 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
пары
logoсборная России
logoАлександра Бойкова
logoТамара Москвина
logoДмитрий Козловский
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