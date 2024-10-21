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Гран-при США. Малинин, Аймо, Хигучи, Левито, Миура и Кихара, Чок и Бейтс, Фир и Гибсон выступят с показательными номерами

21 октября на этапе Гран-при в США фигуристы выступят с показательными номерами.

Гран-при по фигурному катанию

1-й этап

Skate America

Аллен, США

Показательные выступления

Начало – 2:45 по московскому времени, прямая трансляцияOkko.

Участники

Илья Малинин (США)

Кевин Аймо (Франция)

Као Миура (Япония)

Вакаба Хигучи (Япония)

Ринка Ватанабе (Япония)

Изабо Левито (США)

Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония)

Элли Кам – Дэнни О’Ши (США)

Алиса Ефимова – Миша Митрофанов (США)

Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)

Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)

Оливия Смарт – Тим Дик (Испания)

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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Миша Митрофанов
Тим Дик
Лайла Фир
Льюис Гибсон
Рику Миура
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Као Миура
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Ринка Ватанабе
Элли Кам
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