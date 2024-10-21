Гран-при США. Малинин, Аймо, Хигучи, Левито, Миура и Кихара, Чок и Бейтс, Фир и Гибсон выступят с показательными номерами
21 октября на этапе Гран-при в США фигуристы выступят с показательными номерами.
Гран-при по фигурному катанию
1-й этап
Skate America
Аллен, США
Показательные выступления
Начало – 2:45 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
Участники
Илья Малинин (США)
Кевин Аймо (Франция)
Као Миура (Япония)
Вакаба Хигучи (Япония)
Ринка Ватанабе (Япония)
Изабо Левито (США)
Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония)
Элли Кам – Дэнни О’Ши (США)
Алиса Ефимова – Миша Митрофанов (США)
Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)
Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)
Оливия Смарт – Тим Дик (Испания)
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости