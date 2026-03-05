32

Расписание финала Гран-при России в Челябинске

Расписание финала Гран-при России по фигурному катанию в Челябинске.

С 4 по 9 марта в Челябинске пройдут финал Гран-при России по фигурному катанию и Кубок Федерации среди юниоров.

Гран-при России по фигурному катанию

Финал

Челябинск

Расписание соревнований

4 марта, среда

17:00 – танцы на льду, юниоры, ритм-танец / результаты

18:25 – пары, юниоры, короткая программа / результаты

5 марта, четверг

12:00 – танцы на льду, юниоры, произвольный танец / результаты

13:45 – пары, юниоры, произвольная программа / результаты

15:25 – девушки, короткая программа / результаты

17:00 – юноши, короткая программа / результаты

6 марта, пятница

11:00 – девушки, произвольная программа / результаты

13:00 – юноши, произвольная программа / результаты

16:30 – пары, короткая программа / результаты

18:00 – танцы на льду, ритм-танец / результаты

7 марта, суббота

13:00 – женщины, короткая программа

15:00 – мужчины, короткая программа

8 марта, воскресенье

13:00 – пары, произвольная программа

14:40 – танцы на льду, произвольный танец

9 марта, понедельник

13:00 – женщины, произвольная программа

15:10 – мужчины, произвольная программа

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямые трансляции покажет официальный сайт Первого канала.

Предварительные составы юниоров

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
танцы на льду
мужское катание
расписание турниров
пары
logoСерия Гран-при России
женское катание
32 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Очень жду и желаю всем только удачи. Сегодня пересмотрела прокаты Лизы с Дарио на ЧР, это было волшебно, слёзы прямо с первых минут ПТ. Постоянно смотрю юниорские пары, это непередаваемый восторг и счастье видеть такие выступления. Очень хочется чистого исполнения всех ультра-си и у пар, и у всех. Потому что это оочень круто.
Ну как там Леночка, все с полного нуля очередная преодолевашка с любимым Гением?
Ответ refrabelle
Ну как там Леночка, все с полного нуля очередная преодолевашка с любимым Гением?
Странно,--2 дня всего осталось, а пиар Леночки ещё даже не начался... А ведь нам должны рассказать, сколько всего преодолеть пришлось!)))
Ответ Алёна Вода
Странно,--2 дня всего осталось, а пиар Леночки ещё даже не начался... А ведь нам должны рассказать, сколько всего преодолеть пришлось!)))
Надо же. Ждут не только выступлений, но и пиара Леночки)
Подарок на выходные и праздник любителям ФК в виде ФГП. Будет что посмотреть и на кого. Всем здоровья, удачных и успешных прокатов !
Вот он живой, настоящий спорт!
ого, а билетов-то уже и нет! с одной стороны, досадно, что я так поздно очнулась, с другой - радостно, что наши прекрасные фигуристы так востребованы у публики)
Наконец то неделя праздника для души! Всем гладкого льда и прекрасного настроения!
Всем удачи!
Любителю_ФК, который отключил комменты:
"Петросян к сожалению не обладает возможностями побед без ультра си" - а кто обладает без уси? Разве что Валиева после Пекина побеждала с полировкой льда и заоблачными баллами за прогу без уси.
Мне интересен ледовый терминатор Лена Костылева,а из взрослых Маша Захарова.
какое прекрасное время, в отличие от ои- днем в выходные 👍
