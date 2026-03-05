Расписание финала Гран-при России в Челябинске

Расписание финала Гран-при России по фигурному катанию в Челябинске.

С 4 по 9 марта в Челябинске пройдут финал Гран-при России по фигурному катанию и Кубок Федерации среди юниоров.

Гран-при России по фигурному катанию

Финал

Челябинск

Расписание соревнований

4 марта, среда

17:00 – танцы на льду, юниоры, ритм-танец / результаты

18:25 – пары, юниоры, короткая программа / результаты

5 марта, четверг

12:00 – танцы на льду, юниоры, произвольный танец / результаты

13:45 – пары, юниоры, произвольная программа / результаты

15:25 – девушки, короткая программа / результаты

17:00 – юноши, короткая программа / результаты

6 марта, пятница

11:00 – девушки, произвольная программа / результаты

13:00 – юноши, произвольная программа / результаты

16:30 – пары, короткая программа / результаты

18:00 – танцы на льду, ритм-танец / результаты

7 марта, суббота

13:00 – женщины, короткая программа

15:00 – мужчины, короткая программа

8 марта, воскресенье

13:00 – пары, произвольная программа

14:40 – танцы на льду, произвольный танец

9 марта, понедельник

13:00 – женщины, произвольная программа

15:10 – мужчины, произвольная программа

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямые трансляции покажет официальный сайт Первого канала.

Предварительные составы юниоров