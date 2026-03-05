Расписание финала Гран-при России в Челябинске
С 4 по 9 марта в Челябинске пройдут финал Гран-при России по фигурному катанию и Кубок Федерации среди юниоров.
Гран-при России по фигурному катанию
Финал
Челябинск
Расписание соревнований
4 марта, среда
17:00 – танцы на льду, юниоры, ритм-танец / результаты
18:25 – пары, юниоры, короткая программа / результаты
5 марта, четверг
12:00 – танцы на льду, юниоры, произвольный танец / результаты
13:45 – пары, юниоры, произвольная программа / результаты
15:25 – девушки, короткая программа / результаты
17:00 – юноши, короткая программа / результаты
6 марта, пятница
11:00 – девушки, произвольная программа / результаты
13:00 – юноши, произвольная программа / результаты
16:30 – пары, короткая программа / результаты
18:00 – танцы на льду, ритм-танец / результаты
7 марта, суббота
13:00 – женщины, короткая программа
15:00 – мужчины, короткая программа
8 марта, воскресенье
13:00 – пары, произвольная программа
14:40 – танцы на льду, произвольный танец
9 марта, понедельник
13:00 – женщины, произвольная программа
15:10 – мужчины, произвольная программа
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямые трансляции покажет официальный сайт Первого канала.
"Петросян к сожалению не обладает возможностями побед без ультра си" - а кто обладает без уси? Разве что Валиева после Пекина побеждала с полировкой льда и заоблачными баллами за прогу без уси.