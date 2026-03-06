150

⚡ Чемпионат мира среди юниоров. Наката победил, Со Мин Гю – 2-й, Нишино – 3-й

Японский фигурист Наката одержал победу на юниорском чемпионате мира.

Японский фигурист Рио Наката выиграл золото чемпионата мира среди юниоров в Таллине. 

Чемпионат мира среди юниоров

Таллин, Эстония

Юноши

Итоговое положение 

1. Рио Наката (Япония) – 268,47

2. Со Мин Гю (Южная Корея) – 243,91

3. Тайга Нишино (Япония) – 241,23

4. Джейкоб Санчес (США) – 229,10

5. Чхве Ха Бин (Южная Корея) – 224,36

6. Лусиус Казанеки (США) – 219,36

7. Ли Чжэ Гын (Южная Корея) – 218,20

8. Янхао Ли (Новая Зеландия) – 217,58

Произвольная программа

1. Рио Наката (Япония) – 178,96

2. Тайга Нишино (Япония) – 160,09

3. Со Мин Гю (Южная Корея) – 157,58

4. Чхве Ха Бин (Южная Корея) – 148,58

5. Джейкоб Санчес (США) – 148,07

6. Генрих Гартунг (Германия) – 146,01

7. Лусиус Казанеки (США) – 144,47

8. Денис Круглов (Бельгия) – 141,48

Короткая программа

1. Рио Наката (Япония) – 89,51

2. Со Мин Гю (Южная Корея) – 86,33

3. Даийя Эбихара (Япония) – 81,53

4. Тайга Нишино (Япония) – 81,14

5. Джейкоб Санчес (США) – 81,03

6. Ли Чжэ Гын (Южная Корея) – 79,27

7. Янхао Ли (Новая Зеландия) – 77,18

8. Эан Вайлер (Швейцария) – 76,77

Полные результаты – здесь.

Расписание чемпионата мира по фигурному катанию среди юниоров-2026 в Таллине

Опубликовала: Мария Величко
Эх, там должны быть Федотов, Лазарев и многие другие наши прекрасные юниоры;(
Ответ Nastya163
Эх, там должны быть Федотов, Лазарев и многие другие наши прекрасные юниоры;(
Да, Лева и Арсений были бы очень к месту на ЮЧМ. И точно на пьедестале.
Какая постановка у Накаты - блеск! И сам парень очень интересный.
Кореец Ли прекрасен!
Какой мальчишечка ламбьелевский приятный - и прыги на месте, и перформанс отличный
Рио конечно такой неяпонский японец. Вроде на приземлениях с прыжков типичные мягкие японские колени, но как только начинает кататься, сразу мне почему-то напоминает парней Мишина))) еще и музыка с золотого диска
Тау он валлиец наполовину.
Рио конечно такой неяпонский японец. Вроде на приземлениях с прыжков типичные мягкие японские колени, но как только начинает кататься, сразу мне почему-то напоминает парней Мишина))) еще и музыка с золотого диска
Тау он валлиец наполовину.
Ответ elkagreenspiral
Рио конечно такой неяпонский японец. Вроде на приземлениях с прыжков типичные мягкие японские колени, но как только начинает кататься, сразу мне почему-то напоминает парней Мишина))) еще и музыка с золотого диска
Парней Мишина он совсем не напоминает. У него хороший конек.
Мин Гю и Наката поменялись местами, на ЮФГП кореец победил с чистыми прокатом, здесь наоборот Рио выдал чистый прокат и заслуженно победил. Но моим любимцем среди иностранных юниоров остается Мин Гю. Жаль, что сорвал 4S. Завораживает его музыкальность.
Рио прекрасен.
Вообще никто не впечатлил. После российского гранпри смотреть было скучно. Изумили только надбавки за компоненты японцам. За что? Никакими гениальными прокатами там и не пахло.
Ответ Theodor Dobzhansky
Вообще никто не впечатлил. После российского гранпри смотреть было скучно. Изумили только надбавки за компоненты японцам. За что? Никакими гениальными прокатами там и не пахло.
Согласна с вами. Удивительно то, что даже здесь сидит "япо-лобби", минусующее любое не восторженное мнение о "микропрыгунах".
Было понятно, что Мин Гю и Наката разыграют два первых места, они лидеры среди юниоров.
Ну Рио, просто вау!
