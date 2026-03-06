⚡ Чемпионат мира среди юниоров. Наката победил, Со Мин Гю – 2-й, Нишино – 3-й
Японский фигурист Рио Наката выиграл золото чемпионата мира среди юниоров в Таллине.
Чемпионат мира среди юниоров
Таллин, Эстония
Юноши
Итоговое положение
1. Рио Наката (Япония) – 268,47
2. Со Мин Гю (Южная Корея) – 243,91
3. Тайга Нишино (Япония) – 241,23
4. Джейкоб Санчес (США) – 229,10
5. Чхве Ха Бин (Южная Корея) – 224,36
6. Лусиус Казанеки (США) – 219,36
7. Ли Чжэ Гын (Южная Корея) – 218,20
8. Янхао Ли (Новая Зеландия) – 217,58
Произвольная программа
1. Рио Наката (Япония) – 178,96
2. Тайга Нишино (Япония) – 160,09
3. Со Мин Гю (Южная Корея) – 157,58
4. Чхве Ха Бин (Южная Корея) – 148,58
5. Джейкоб Санчес (США) – 148,07
6. Генрих Гартунг (Германия) – 146,01
7. Лусиус Казанеки (США) – 144,47
8. Денис Круглов (Бельгия) – 141,48
Короткая программа
1. Рио Наката (Япония) – 89,51
2. Со Мин Гю (Южная Корея) – 86,33
3. Даийя Эбихара (Япония) – 81,53
4. Тайга Нишино (Япония) – 81,14
5. Джейкоб Санчес (США) – 81,03
6. Ли Чжэ Гын (Южная Корея) – 79,27
7. Янхао Ли (Новая Зеландия) – 77,18
8. Эан Вайлер (Швейцария) – 76,77
Полные результаты – здесь.
Расписание чемпионата мира по фигурному катанию среди юниоров-2026 в Таллине