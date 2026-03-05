228

⛸️ Финал Гран-при-при России. КМС. Шешелева и Карнаухов победили, Ковязина и Мохов – 2-е, Касинс и Брегей – 3-и

Шешелева и Карнаухов победили в парах в финале Гран-при России среди юниоров.

5 марта спортивные пары показали произвольные программы в финале Гран-при России среди юниоров в Челябинске. Победу одержали Полина Шешелева и Егор Карнаухов.

Финал Гран-при России среди юниоров (Кубок Федерации)

Челябинск

Пары

Итоговое положение

1. Полина Шешелева – Егор Карнаухов – 201,88

2. Зоя Ковязина – Артемий Мохов – 193,73

3. София Диана Касинс – Александр Брегей – 186,06

4. Таисия Гусева – Даниил Овчинников – 185,04

5. Полина Сажина – Алексей Белкин – 180,45

6. Арина Парсегова – Матвей Богданов – 175,64

7. Ольга Сабада – Павел Астахов – 173,87

8. Кира Доможирова – Илья Вегера – 173,29

Произвольная программа

1. Полина Шешелева – Егор Карнаухов – 130,49

2. Зоя Ковязина – Артемий Мохов – 125,00

3. София Диана Касинс – Александр Брегей – 120,86

4. Арина Парсегова – Матвей Богданов – 118,72

5. Таисия Гусева – Даниил Овчинников – 117,62

6. Полина Сажина – Алексей Белкин – 112,96

7. Кира Доможирова – Илья Вегера – 107,20

8. Ольга Сабада – Павел Астахов – 102,90

Расписание финала Гран-при России в Челябинске

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Ничего не имею против Софии Дианы, она мне нравится (наверное, дело в ностальгии, Елена Бережная - та, с кого началось моё увлечение ФК), но на третьем месте сегодня должны были быть Гусева/Овчинников.
Ответ Kritichnaya
Ничего не имею против Софии Дианы, она мне нравится (наверное, дело в ностальгии, Елена Бережная - та, с кого началось моё увлечение ФК), но на третьем месте сегодня должны были быть Гусева/Овчинников.
Плюсую, тянули тянули и вытянули таки
Ответ Kritichnaya
Ничего не имею против Софии Дианы, она мне нравится (наверное, дело в ностальгии, Елена Бережная - та, с кого началось моё увлечение ФК), но на третьем месте сегодня должны были быть Гусева/Овчинников.
Однозначно.
Малышка Полина сегодня должна была вот так красиво выигрывать юниорский ЧМ. Спасибо большое Транькову с Морозовым за комментарии)
Как судьи бесстыдно расшатали эту пару. В начале сезона ГО выступали стабильно высоко, а после обнулений поддержек и прочих беспрецедентных снижений ребята стали волноваться. Сил и терпения ТШТ!
Ответ Lz+Lo
Как судьи бесстыдно расшатали эту пару. В начале сезона ГО выступали стабильно высоко, а после обнулений поддержек и прочих беспрецедентных снижений ребята стали волноваться. Сил и терпения ТШТ!
Всё так. И не просто так это делали.
Конечно, кто нас выпустит с каскадами 3-3-3, когда иностранные пары даже на Олимпиаде одинарные аксели не стеснялись прыгать.
Ответ Kritichnaya
Конечно, кто нас выпустит с каскадами 3-3-3, когда иностранные пары даже на Олимпиаде одинарные аксели не стеснялись прыгать.
не смотрела соревнования, к сожалению, не успеваю по времени. подскажите, кто сделал и какие прыжки! заранее благодарю)
Ответ kate_ko
не смотрела соревнования, к сожалению, не успеваю по времени. подскажите, кто сделал и какие прыжки! заранее благодарю)
Шешелева/Карнаухов прыгнули 3Л-3Т-3Т на небольшой минус. Ну и в целом, лутцев и флипов сегодня было много.
С детства за Парсегову/Богданова)
Этери Георгиевну разбанили или Максиму объяснили, что не надо так, как вчера?)
Ответ Kritichnaya
Этери Георгиевну разбанили или Максиму объяснили, что не надо так, как вчера?)
а может он вчера протестовал против линии партии таким образом?
Ответ Lenhen
а может он вчера протестовал против линии партии таким образом?
Вчера он ей как раз старательно следовал, а вот сегодня явно протест, на все деньги)
Комбинация 3 - 3 - 3 это вам не хухры-мухры
А вообще в группе Тарасова кто-то очень сильно любит рок музыку!
И Пинк Флойд, и Линкин Парк, и Депеш Мод, и Агата Кристи. Прям нравится!
Ответ Дарья Виноградова
А вообще в группе Тарасова кто-то очень сильно любит рок музыку! И Пинк Флойд, и Линкин Парк, и Депеш Мод, и Агата Кристи. Прям нравится!
Да, прикольно
Ответ Дарья Виноградова
А вообще в группе Тарасова кто-то очень сильно любит рок музыку! И Пинк Флойд, и Линкин Парк, и Депеш Мод, и Агата Кристи. Прям нравится!
И мне нравится
С нетерпением уже интересно что же придумают на след год?!
Арине и Матвею ставили такие низкие гое за элементы, как от сердца отрывали судьи- 0,3-0,4.
Ответ floret
Арине и Матвею ставили такие низкие гое за элементы, как от сердца отрывали судьи- 0,3-0,4.
Ух строгое судейство, всё как завещал пожухлый мандарин.
Ответ floret
Арине и Матвею ставили такие низкие гое за элементы, как от сердца отрывали судьи- 0,3-0,4.
Готовят к возвращению на международную арену:)
Траньков, видимо, читал перед сном комментарии на спортсе:)
Ответ Марина Григорьева_1117093282
Траньков, видимо, читал перед сном комментарии на спортсе:)
Прям как другой человек сегодня комментирует, забавно это наблюдать)
