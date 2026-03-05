⛸️ Финал Гран-при-при России. КМС. Шешелева и Карнаухов победили, Ковязина и Мохов – 2-е, Касинс и Брегей – 3-и
5 марта спортивные пары показали произвольные программы в финале Гран-при России среди юниоров в Челябинске. Победу одержали Полина Шешелева и Егор Карнаухов.
Финал Гран-при России среди юниоров (Кубок Федерации)
Челябинск
Пары
Итоговое положение
1. Полина Шешелева – Егор Карнаухов – 201,88
2. Зоя Ковязина – Артемий Мохов – 193,73
3. София Диана Касинс – Александр Брегей – 186,06
4. Таисия Гусева – Даниил Овчинников – 185,04
5. Полина Сажина – Алексей Белкин – 180,45
6. Арина Парсегова – Матвей Богданов – 175,64
7. Ольга Сабада – Павел Астахов – 173,87
8. Кира Доможирова – Илья Вегера – 173,29
Произвольная программа
1. Полина Шешелева – Егор Карнаухов – 130,49
2. Зоя Ковязина – Артемий Мохов – 125,00
3. София Диана Касинс – Александр Брегей – 120,86
4. Арина Парсегова – Матвей Богданов – 118,72
5. Таисия Гусева – Даниил Овчинников – 117,62
6. Полина Сажина – Алексей Белкин – 112,96
7. Кира Доможирова – Илья Вегера – 107,20
8. Ольга Сабада – Павел Астахов – 102,90
