Гран-при США. Миура и Кихара, Метелкина и Берулава, Павлова и Святченко, Ефимова и Митрофанов покажут короткие программы
19 октября на этапе Гран-при в США пары выступят с короткими программами.
1-й этап
Аллен, США
Пары
Короткая программа
Начало – 2:00 по московскому времени (19 октября), прямая трансляция – на ютуб-канале ISU.
Первая разминка
1. Кэти Макбет – Даниил Паркман (США)
2. Алиса Ефимова – Миша Митрофанов (США)
3. Милания Ваананен – Филиппо Клеричи (Финляндия)
4. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия)
Вторая разминка
5. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания)
6. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США)
7. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия)
8. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония)
Расписание Гран-при США по фигурному катанию: там выступят Малинин, Левито, Дэвис и Смолкин, Морозов и Чен, Чок и Бейтс
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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