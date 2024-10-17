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Гран-при США. Миура и Кихара, Метелкина и Берулава, Павлова и Святченко, Ефимова и Митрофанов покажут короткие программы

19 октября на этапе Гран-при в США пары выступят с короткими программами.

Гран-при по фигурному катанию

1-й этап

Skate America

Аллен, США

Пары

Короткая программа

Начало – 2:00 по московскому времени (19 октября), прямая трансляция – на ютуб-канале ISU.

Первая разминка

1. Кэти Макбет – Даниил Паркман (США)

2. Алиса Ефимова – Миша Митрофанов (США)

3. Милания Ваананен – Филиппо Клеричи (Финляндия)

4. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия)

Вторая разминка

5. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания)

6. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США)

7. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия)

8. Рику МиураРюичи Кихара (Япония)

Расписание Гран-при США по фигурному катанию: там выступят Малинин, Левито, Дэвис и Смолкин, Морозов и Чен, Чок и Бейтс

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
результаты
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пары
Рюичи Кихара
сборная Грузии
Дэнни О’Ши
Алиса Ефимова
Даниил Паркман
Алексей Святченко
Миша Митрофанов
Рику Миура
Мария Павлова
Лука Берулава
Анастасия Метелкина
Кэти Макбет
Анастасия Вайпан-Ло
Люк Дигби
Элли Кам
Милания Ваананен
Филиппо Клеричи
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