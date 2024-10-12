Гран-при среди юниоров. Эллиана и Итан Пил, Нгуен и Джианг, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман покажут произвольные танцы
Гран-при среди юниоров
7-й этап
Уси, Китай
Танцы на льду
Произвольный танец
Начало – 7:15 по московскому времени.
Третья разминка
9. Луиз Дюпре – Таори Таддеи-Дюг (Франция)
10. Юй Синьи – Лю Тяньи (Китай)
11. Виттория Петракки – Даниэль Базиль (Италия)
12. Эшли Слэттер – Атл Онгай-Перес (Великобритания)
13. Лилия Шуберт – Никита Ремешевский (Германия)
Четвертая разминка
14. Оливия Илин – Дилан Кейн (США)
15. Сара Кишимото – Ацухико Тамура (Япония)
16. Амбр Перрье-Джанезини – Самюэль Бланк-Клаперман (Франция)
17. Хлоя Нгуен – Брендан Джианг (Канада)
18. Эллиана Пил – Итан Пил (США)
Положение после ритм-танца
1. Эллиана Пил – Итан Пил (США) – 65,31
2. Хлоя Нгуен – Брендан Джианг (Канада) – 60,55
3. Амбр Перрье-Джанезини – Самюэль Бланк-Клаперман (Франция) – 58,74
4. Сара Кишимото – Ацухико Тамура (Япония) – 58,59
5. Оливия Илин – Дилан Кейн (США) – 56,58
6. Лилия Шуберт – Никита Ремешевский (Германия) – 56,11
7. Эшли Слэттер – Атл Онгай-Перес (Великобритания) – 55,62
8. Виттория Петракки – Даниэль Базиль (Италия) – 53,73
9. Юй Синьи – Лю Тяньи (Китай) – 51,87
10. Луиз Дюпре – Таори Таддеи-Дюг (Франция) – 51,57
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