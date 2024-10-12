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Гран-при среди юниоров. Эллиана и Итан Пил, Нгуен и Джианг, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман покажут произвольные танцы

12 октября на Гран-при среди юниоров в Уси дуэты выступят с произвольными танцами.

Гран-при среди юниоров

7-й этап

Уси, Китай

Танцы на льду 

Произвольный танец

Начало – 7:15 по московскому времени.

Третья разминка

9. Луиз Дюпре – Таори Таддеи-Дюг (Франция)

10. Юй Синьи – Лю Тяньи (Китай)

11. Виттория Петракки – Даниэль Базиль (Италия) 

12. Эшли Слэттер – Атл Онгай-Перес (Великобритания) 

13. Лилия Шуберт – Никита Ремешевский (Германия)

Четвертая разминка

14. Оливия Илин – Дилан Кейн (США) 

15. Сара Кишимото – Ацухико Тамура (Япония)

16. Амбр Перрье-Джанезини – Самюэль Бланк-Клаперман (Франция) 

17. Хлоя Нгуен – Брендан Джианг (Канада) 

18. Эллиана Пил – Итан Пил (США)

Положение после ритм-танца

1. Эллиана Пил – Итан Пил (США) – 65,31

2. Хлоя Нгуен – Брендан Джианг (Канада) – 60,55

3. Амбр Перрье-Джанезини – Самюэль Бланк-Клаперман (Франция) – 58,74

4. Сара Кишимото – Ацухико Тамура (Япония) – 58,59

5. Оливия Илин – Дилан Кейн (США) – 56,58

6. Лилия Шуберт – Никита Ремешевский (Германия) – 56,11

7. Эшли Слэттер – Атл Онгай-Перес (Великобритания) – 55,62

8. Виттория Петракки – Даниэль Базиль (Италия) – 53,73

9. Юй Синьи – Лю Тяньи (Китай) – 51,87

10. Луиз Дюпре – Таори Таддеи-Дюг (Франция) – 51,57

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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logoГран-при среди юниоров
Эллиана Пил
Итан Пил
Хлоя Нгуен
Брендан Джианг
Дилан Кейн
Оливия Илин
Сара Кишимото
Ацухико Тамура
Амбр Перрье-Джанезини
Самюэль Бланк-Клаперман
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