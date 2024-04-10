Тарасова о Бахе: «Нормальный руководитель приложил бы все усилия, чтобы на Олимпиаде выступали сильнейшие спортсмены из всех стран. Сейчас все наоборот»

Татьяна Тарасова назвала главу МОК Томаса Баха плохим руководителем.

«Бах плохо справляется с обязанностями президента Международного олимпийского комитета. Одни двойные стандарты при нем.

А нормальный руководитель приложил бы все усилия, чтобы на Олимпиаде выступали сильнейшие спортсмены из всех стран. Сейчас же делают все наоборот», – сказала заслуженный тренер СССР.

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