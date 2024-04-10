Тарасова о Бахе: «Нормальный руководитель приложил бы все усилия, чтобы на Олимпиаде выступали сильнейшие спортсмены из всех стран. Сейчас все наоборот»

Теги Татьяна Тарасова МОК Париж-2024 Фигурное катание

Татьяна Тарасова назвала главу МОК Томаса Баха плохим руководителем.

«Бах плохо справляется с обязанностями президента Международного олимпийского комитета. Одни двойные стандарты при нем.

А нормальный руководитель приложил бы все усилия, чтобы на Олимпиаде выступали сильнейшие спортсмены из всех стран. Сейчас же делают все наоборот», – сказала заслуженный тренер СССР.

Слова про команду иноагентов – позор для Олимпийского комитета России

15 комментариев
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Ответ Не теннисист
Откуда взять новые спортивные таланты? Спецы мне сразу скажут: Не надо заниматься евгеникой, это противоречит такой псевдонауке как телегония. Все равно скажу. Пусть в меня первым кто-то кинет камень, отвечу… Думаю, это хорошая тема для депутатов и Олимпийского комитета. Кстати, в США эта тема уже активно используется. У наших выдающихся спортсменов-мужчин как правило хорошее здоровье и хорошая генетическая наследственность. Это с одной стороны. С другой стороны, в России много одиноких интеллигентных женщин, которые хотят детей, но не имеют возможности найти нормального генетического отца для того, чтобы стать матерью. Так вот почему бы не организовать при государственной поддержке банк генетического материала наших выдающихся борцов, пловцов, лыжников, легкоатлетов и других спортсменов, от которых матери будущих олимпийских чемпионов могли бы родить детей с хорошими спортивными задатками. А потом дать этим детишкам дорогу в большой спорт, например через систему спортивных интернатов. Дело в том, что не все, но многие характеристики человеческого тела являются врожденными. Кстати, это одновременно частично решило бы проблему повышения уровня рождаемости, так как женщины не готовы рожать от кого попало. А при минимальной поддержке государства и без ущерба для нравственности могло бы принести России большую пользу. Отец в свидетельстве о рождении видимо фигурировать не должен, а могло бы быть некое кодовое слово. Здесь не будет претензий на отцовство или наследство, но будет прямая польза стране и спорту. Возможно, законодателям имеет смысл подумать на эту тему. Кстати, такие дети наверняка в любом случае будут вести здоровый образ жизни. Написал в Инстаграм нашей пловчихе Юлии Ефимовой, что жду ее перехода в статус многодетной мамы будущих чемпионов. Молчит… Думаю, что нужно поощрять множество потомков у наших спортсменов-лидеров. Берите пример с природы, где альфа-самец имеет всё и всех. Что скажете?
о, спортс запустил ещё одного аниматора...)
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Нормальный руководитель страны тоже бы сделал все возможное, чтобы не стать изгоем в большинстве стран. Но об этом Тарасова скромно умолчит.
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Сейчас эпоха коньюктурщиков.
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Теперь им нужны не сильные, а скажем так «свои»
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Просто Тарасова не знает что есть Правила МОК.
И Россия, между прочим, за них тоже голосовала.
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Самаранч по Тарасовой - тоже плохой руководитель .....ОИ 80 и 84 прошли без участия всех сильнейших....
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Я же говорю, во всем виноват Бах.
По их версии, которую они с утра до ночи долбят. Ну что тут поделать. Обязаны.
Методичка.
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Олимпийское движение окончательно превратилось в борьбу спонсоров: каждый спонсор желает иметь своего чемпиона . Просто бизнес, никакого спорта, WADA им в помощь.
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А разве Бах что-то делает для запрета нашим спортсменам соревноваться. вопрос к нашим чиновникам, их он не приглашает.
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На олимпиаде выступают сильнейшие атлеты не из стран, а из Олимпийских комитетов, признанных МОК, под флагами стран. Не признанные - не выступают (де-юре это INA , которые вне конкурса и не в статистику, их имена отражены в олимпийской истории не будут) или выступают под флагом МОК
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как по-мне, то невозможность банить идиотов,
что по-службе, что по-жызни,
на основании их плюсов/минусов - главный косяк сайта)
понятно, что часть заводится самим сайтом для кормления своих акул пирА)
но хотелось бы оградить себя от клинических идиотов,
оставив для гапа пусть с десяток,
но тру сапиенсов...
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Ответ frol92
Нормальный руководитель страны тоже бы сделал все возможное, чтобы не стать изгоем в большинстве стран. Но об этом Тарасова скромно умолчит.
в БОЛЬШИНСТВЕ стран? серьезно?
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Ответ Не теннисист
Откуда взять новые спортивные таланты? Спецы мне сразу скажут: Не надо заниматься евгеникой, это противоречит такой псевдонауке как телегония. Все равно скажу. Пусть в меня первым кто-то кинет камень, отвечу… Думаю, это хорошая тема для депутатов и Олимпийского комитета. Кстати, в США эта тема уже активно используется. У наших выдающихся спортсменов-мужчин как правило хорошее здоровье и хорошая генетическая наследственность. Это с одной стороны. С другой стороны, в России много одиноких интеллигентных женщин, которые хотят детей, но не имеют возможности найти нормального генетического отца для того, чтобы стать матерью. Так вот почему бы не организовать при государственной поддержке банк генетического материала наших выдающихся борцов, пловцов, лыжников, легкоатлетов и других спортсменов, от которых матери будущих олимпийских чемпионов могли бы родить детей с хорошими спортивными задатками. А потом дать этим детишкам дорогу в большой спорт, например через систему спортивных интернатов. Дело в том, что не все, но многие характеристики человеческого тела являются врожденными. Кстати, это одновременно частично решило бы проблему повышения уровня рождаемости, так как женщины не готовы рожать от кого попало. А при минимальной поддержке государства и без ущерба для нравственности могло бы принести России большую пользу. Отец в свидетельстве о рождении видимо фигурировать не должен, а могло бы быть некое кодовое слово. Здесь не будет претензий на отцовство или наследство, но будет прямая польза стране и спорту. Возможно, законодателям имеет смысл подумать на эту тему. Кстати, такие дети наверняка в любом случае будут вести здоровый образ жизни. Написал в Инстаграм нашей пловчихе Юлии Ефимовой, что жду ее перехода в статус многодетной мамы будущих чемпионов. Молчит… Думаю, что нужно поощрять множество потомков у наших спортсменов-лидеров. Берите пример с природы, где альфа-самец имеет всё и всех. Что скажете?
В таком случае надо выводить и породу людей умеющих сеять,строить, учить,лечить....потому что без них зачем нужно все это Альфа -потомство ?
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Ответ Agura
Олимпийское движение окончательно превратилось в борьбу спонсоров: каждый спонсор желает иметь своего чемпиона . Просто бизнес, никакого спорта, WADA им в помощь.
Большего спон ора, чем Россия быть не может. Все включено. все за счет государства.
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