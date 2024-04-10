Тарасова о Бахе: «Нормальный руководитель приложил бы все усилия, чтобы на Олимпиаде выступали сильнейшие спортсмены из всех стран. Сейчас все наоборот»
Татьяна Тарасова назвала главу МОК Томаса Баха плохим руководителем.
«Бах плохо справляется с обязанностями президента Международного олимпийского комитета. Одни двойные стандарты при нем.
А нормальный руководитель приложил бы все усилия, чтобы на Олимпиаде выступали сильнейшие спортсмены из всех стран. Сейчас же делают все наоборот», – сказала заслуженный тренер СССР.
Слова про команду иноагентов – позор для Олимпийского комитета России
И Россия, между прочим, за них тоже голосовала.
По их версии, которую они с утра до ночи долбят. Ну что тут поделать. Обязаны.
Методичка.
что по-службе, что по-жызни,
на основании их плюсов/минусов - главный косяк сайта)
понятно, что часть заводится самим сайтом для кормления своих акул пирА)
но хотелось бы оградить себя от клинических идиотов,
оставив для гапа пусть с десяток,
но тру сапиенсов...