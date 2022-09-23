«Сплошная линия наших пальцев как бы говорит – мы одно целое». Волосожар и Траньков сделали парные татуировки

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Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар рассказала, что вместе с мужем – Максимом Траньковым – они сделали парные татуировки. 

«Это безымянный палец правой руки, где обычно носят кольцо, но мы с Максимом в парном катании и редко надеваем кольца.

Мы увидели вариант такой татуировки, и именно здесь, в Сочи, ее получилось сделать», – сказала Волосожар.

По словам Волосожар, татуировки, сложенные вместе, образуют одну сплошную линию.

«Сплошная линия наших пальцев как бы говорит – мы одно целое», – отметила спортсменка. 

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