«Сплошная линия наших пальцев как бы говорит – мы одно целое». Волосожар и Траньков сделали парные татуировки

Двукратная олимпийская чемпионка рассказала, что вместе с мужем – – они сделали парные татуировки.

«Это безымянный палец правой руки, где обычно носят кольцо, но мы с Максимом в парном катании и редко надеваем кольца.

Мы увидели вариант такой татуировки, и именно здесь, в Сочи, ее получилось сделать», – сказала Волосожар.

По словам Волосожар, татуировки, сложенные вместе, образуют одну сплошную линию.

«Сплошная линия наших пальцев как бы говорит – мы одно целое», – отметила спортсменка.