  • Спортс
  • Шахматы
  • Новости
  • Сергей Карякин: «Сейчас шахматы конкурируют с киберспортом за внимание детей. Если у них будет альтернатива поиграть на телефоне не только в стрелялку – это тоже важно»
0

Сергей Карякин: «Сейчас шахматы конкурируют с киберспортом за внимание детей. Если у них будет альтернатива поиграть на телефоне не только в стрелялку – это тоже важно»

Карякин: сейчас шахматы конкурируют с киберспортом за внимание детей.

Российский гроссмейстер, претендент на звание чемпиона мира 2016 года Сергей Карякин порассуждал о конкуренции шахмат с киберспортом.

«Сейчас время меняется. Во-первых, сейчас мы конкурируем с киберспортом за внимание детей. Во-вторых, дети много времени проводят в гаджетах, нравится нам это или нет.

И если у них будет альтернатива и возможность поиграть на телефоне не только в стрелялку, а поиграть в шахматы, то это тоже важно.

Помимо этого, когда была пандемия, очень много шахматных турниров... по сути, наш вид спорта был спасен на пару лет за счет того, что у нас проводились онлайн-турниры, и мы играли, не выходя из дома. Этот формат тоже нужно развивать.

Я на самом деле не фанат онлайн-шахмат, но тем не менее я все равно понимаю, что это необходимо. Потому что нужно идти в ногу со временем», – сказал Карякин в интервью каналу «Москва 24».

Также гроссмейстер считает, что так называемые шахматы Фишера станут популярнее в будущем.

– Вы отмечали, что шахматы становятся менее романтическими. Что вы имели в виду?

– Да, есть такое. На самом деле это все последствия компьютеризации, искусственного интеллекта. Потому что огромное количество вариантов просто выхолащивается: те шахматные дебюты, которые были актуальны 10, 20, 30 лет назад, многие варианты просто закрываются.

Да, появляются новые варианты, но и они потом закрываются.

– Скорость изменений увеличилась?

– Да, сейчас очень легко с компьютером проанализировать интересующий тебя вариант и получить сильнейшие рекомендации в любой позиции. Поэтому очень сильно выросла нагрузка на память: нужно запоминать большое количество вариантов, все помнить и постоянно их повторять. То есть теряется элемент творчества.

Сейчас я вижу такую тенденцию, что очень много начинает проводиться турниров по фишеровским шахматам – там, где начальная расстановка фигур другая. Пешки стоят так же, а фигуры поменялись местами – и уже нужно с первого хода творить, уже позиция новая, неизведанная и так далее. Думаю, что в долгосрочной перспективе за этим будущее.

– Если они в этом смысле станут более романтическими, более творческими и свободными...

– Уже стали, да, – сказал Карякин.

Шахматы – главный киберспорт мира уже сейчас?

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoСергей Карякин
Шахматы Фишера

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
1. Шахматы в интернете мертвы. Абсолютно. Вся игра строго на честном слове. Поэтому хоть сколько значимых призовых там быть не может. Во всяком случае в массовом формате.
2. Тезис про конкуренцию с играми и комментировать не нужно. Сенатор-шахматист или вообще оторван от реальности, или нагло врёт. А может всё и сразу.
ОтветAlex Tarakanoff
1. Шахматы в интернете мертвы. Абсолютно. Вся игра строго на честном слове. Поэтому хоть сколько значимых призовых там быть не может. Во всяком случае в массовом формате. 2. Тезис про конкуренцию с играми и комментировать не нужно. Сенатор-шахматист или вообще оторван от реальности, или нагло врёт. А может всё и сразу.
Комментарий скрыт
Ответjxmazefan
Комментарий скрыт
На Карякина наплевать. А по поводу пунктов можно поподробнее? Почему не имеют смысла?
"Сейчас шахматы конкурируют с киберспортом за внимание детей. Если у них будет альтернатива поиграть на телефоне не только в стрелялку – это тоже важно"
Поэтому инициировал запрет самого популярного в мире шахматного сервиса в РФ с одним из самых удобных приложений для телефона
ОтветВасилий Максем
"Сейчас шахматы конкурируют с киберспортом за внимание детей. Если у них будет альтернатива поиграть на телефоне не только в стрелялку – это тоже важно" Поэтому инициировал запрет самого популярного в мире шахматного сервиса в РФ с одним из самых удобных приложений для телефона
О каком сервисе идет речь?
ОтветЗицпредседатель Фунт
О каком сервисе идет речь?
chess.сом
Как это "не играть в стрелялку"? Сейчас вся страна настраивает детей учиться стрелять, как-то тов. Карякин не следит за главным трендом...
Они конкурируют только в его безумной голове
ОтветlanesrA14
Они конкурируют только в его безумной голове
У меня сын занимается шахматами и играет в игры. И достаточно часто сам выбирает поиграть в шахматы на планшете
ОтветДжон Купер
У меня сын занимается шахматами и играет в игры. И достаточно часто сам выбирает поиграть в шахматы на планшете
Вы и ваш сын молодцы, без шуток.
Кто забыл: этот агитатор онлайн-шахмат расплакался и накляузничал в РКН на chess.com.

«Chess.com оповестил российского шахматиста Сергея Карякина, что он больше не может участвовать в турнирах с призовым фондом, поскольку отстранен от соревнований по решению ФИДЕ. При этом остальные игроки из России и Беларуси могут и дальше играть на Chess.com без ограничений (не считая флага).

Карякина эта ситуация возмутила: «Что теперь делать? Забросать их жалобами. В идеале перейти на другие игровые площадки. Они сами сделали антироссийский выбор с дискриминацией российских шахматистов и запретом нашей государственной символики.

Также нужно направить жалобу в Роскомнадзор, чтобы они изучили деятельность сайта и приняли решение о его возможной блокировке. Считайте этот пост открытым обращением в Роскомнадзор!».

Роскомнадзор отреагировал через 10 дней – внес в список запрещенных сайтов две страницы Chess.com: ту самую статью про спецоперацию и статью с интервью украинских шахматистов. Однако из-за того, что Chess.com использует протокол https, заблокировать его отдельные страницы невозможно, а потому на территории России теперь недоступен весь сайт.

Сергей Карякин обрадовался блокировке: «Главный вопрос – действительно ли это большая потеря для русскоязычных пользователей? На мой взгляд, нет. Большинство спокойно перейдет на Lichess и другие платформы.»
Играю на личесс уже много лет. В большинстве своём народ честный, порядочный и дружелюбный. С читерством столкнулся пару-тройку раз. Нормальный сайт и дети там вполне прилично играют.
Я считаю нужно вводить преподавание шахмат как урока в школе, как в Армении, например. Тогда возможно и интерес у детей появится.
ОтветSerhio Roberto
Я считаю нужно вводить преподавание шахмат как урока в школе, как в Армении, например. Тогда возможно и интерес у детей появится.
Почему именно шахмат?
ОтветSerhio Roberto
Я считаю нужно вводить преподавание шахмат как урока в школе, как в Армении, например. Тогда возможно и интерес у детей появится.
У меня во втором классе были уроки шахмат. Мне поставили двойку за то, что я не принёс доску на урок. Так я разлюбил шахматы.
Сергей , вы видели стоимости платных кружков по шахматам в школах ? Все ок ?
ОтветAlex I
Сергей , вы видели стоимости платных кружков по шахматам в школах ? Все ок ?
Думаю, это вполне подъёмная цена для любого родителя. Тем более что никаких дополнительных расходов фактически нет.
Шахматы изучаются так быстро, что аж в последнем турнире претендентов было возможно рекордное количество результативных партий. И это класстка у элиты. Поэтому не вижу будущего у шахмат фишера поямо сейчас если даже элиты так часто ошибаются в классике. Будущее да и уже настоящее за рапидом, блицем.
Читайте новости шахмат в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Фируджа снялся с турнира Grand Chess Tour в Румынии. Ранее он получил травму лодыжки и играл лежа
56 минут назад
Grand Chess Tour. Бухарест. 6-й тур. Каруана сыграет с Синдаровым, Каймер встретится с Фируджей и другие партии
сегодня, 06:14
Grand Chess Tour. Бухарест. 5-й тур. Фируджа сыграл вничью с Синдаровым, Прагнанандха разошелся миром с Со, другие результаты
18 мая, 19:58
Фируджа получил травму лодыжки во время Grand Chess Tour в Румынии. Он продолжил играть в турнире, лежа на кровати
18 мая, 15:27Видео
Grand Chess Tour. Бухарест. 4-й тур. Синдаров сыграл вничью с Гири, Каймер обыграл Вашье-Лаграва, другие результаты
17 мая, 20:00
Grand Chess Tour. Бухарест. 3-й тур. Вашье-Лаграв сыграл вничью с Синдаровым, Каруана разошелся миром с Со, другие партии
16 мая, 19:49
Grand Chess Tour. Бухарест. 2-й тур. Вашье-Лаграв обыграл Фируджу, Синдаров уступил Прагнанандхе и другие партии
15 мая, 18:08
Выборы президента ФИДЕ пройдут в сентябре в Узбекистане
15 мая, 06:52
Grand Chess Tour. Бухарест. 1-й тур. Дяк сыграл вничью с Синдаровым, Со разошелся миром с Вашье-Лагравом, другие результаты
14 мая, 19:44
Аргентинский шахматист Фаустино Оро стал вторым самым молодым гроссмейстером в истории
10 мая, 14:46
Ко всем новостям
Последние новости
Киберспортивный клуб Vitality переподписал шахматиста Жавохира Синдарова
24 апреля, 07:38
Суперфинал чемпионата России (жен). Шухман одержала победу, Гарифуллина – 2-я
12 октября 2025, 18:28
Умерла мама Яна Непомнящего
9 июля 2025, 07:16
UzChess Cup. 3-й тур. Непомнящий сыграл вничью с Эригайси, Абдусатторов победил Раппорта и другие результаты
21 июня 2025, 20:18
Сергей Карякин: «В России много молодых талантливых шахматистов: Шогджиев, Землянский и другие. Мы должны поддерживать ребят и много работать с ними»
4 июня 2025, 08:06
Александр Ткачев: «Галицкий неплохо играет в шахматы, сеанс одновременной игры – обязательная часть при выпуске в его академии»
26 мая 2025, 06:32
Артемьев, Абдусатторов и Федосеев прошли на Esports World Cup по шахматам
22 мая 2025, 19:15Киберспорт
Жавохир Синдаров стал игроком киберспортивного клуба Vitality по шахматам
17 мая 2025, 14:55Киберспорт
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Анна Музычук победила, Чжу Цзиньэр – 2-я, Тань Чжунъи – 3-я
15 мая 2025, 18:13
Чемпионат Азии по шахматам-2025 (жен). Сун Юйсинь победила, Боднарук – 6-я, Гунина – 7-я
15 мая 2025, 17:16
Рекомендуем