Сергей Карякин: «Сейчас шахматы конкурируют с киберспортом за внимание детей. Если у них будет альтернатива поиграть на телефоне не только в стрелялку – это тоже важно»

Карякин: сейчас шахматы конкурируют с киберспортом за внимание детей.

Российский гроссмейстер, претендент на звание чемпиона мира 2016 года Сергей Карякин порассуждал о конкуренции шахмат с киберспортом.

«Сейчас время меняется. Во-первых, сейчас мы конкурируем с киберспортом за внимание детей. Во-вторых, дети много времени проводят в гаджетах, нравится нам это или нет.

И если у них будет альтернатива и возможность поиграть на телефоне не только в стрелялку, а поиграть в шахматы, то это тоже важно.

Помимо этого, когда была пандемия, очень много шахматных турниров... по сути, наш вид спорта был спасен на пару лет за счет того, что у нас проводились онлайн-турниры, и мы играли, не выходя из дома. Этот формат тоже нужно развивать.

Я на самом деле не фанат онлайн-шахмат, но тем не менее я все равно понимаю, что это необходимо. Потому что нужно идти в ногу со временем», – сказал Карякин в интервью каналу «Москва 24».

Также гроссмейстер считает, что так называемые шахматы Фишера станут популярнее в будущем.

– Вы отмечали, что шахматы становятся менее романтическими. Что вы имели в виду?

– Да, есть такое. На самом деле это все последствия компьютеризации, искусственного интеллекта. Потому что огромное количество вариантов просто выхолащивается: те шахматные дебюты, которые были актуальны 10, 20, 30 лет назад, многие варианты просто закрываются.

Да, появляются новые варианты, но и они потом закрываются.

– Скорость изменений увеличилась?

– Да, сейчас очень легко с компьютером проанализировать интересующий тебя вариант и получить сильнейшие рекомендации в любой позиции. Поэтому очень сильно выросла нагрузка на память: нужно запоминать большое количество вариантов, все помнить и постоянно их повторять. То есть теряется элемент творчества.

Сейчас я вижу такую тенденцию, что очень много начинает проводиться турниров по фишеровским шахматам – там, где начальная расстановка фигур другая. Пешки стоят так же, а фигуры поменялись местами – и уже нужно с первого хода творить, уже позиция новая, неизведанная и так далее. Думаю, что в долгосрочной перспективе за этим будущее.

– Если они в этом смысле станут более романтическими, более творческими и свободными...

– Уже стали, да, – сказал Карякин.

