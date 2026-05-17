Сергей Карякин: «Сейчас шахматы конкурируют с киберспортом за внимание детей. Если у них будет альтернатива поиграть на телефоне не только в стрелялку – это тоже важно»
Российский гроссмейстер, претендент на звание чемпиона мира 2016 года Сергей Карякин порассуждал о конкуренции шахмат с киберспортом.
«Сейчас время меняется. Во-первых, сейчас мы конкурируем с киберспортом за внимание детей. Во-вторых, дети много времени проводят в гаджетах, нравится нам это или нет.
И если у них будет альтернатива и возможность поиграть на телефоне не только в стрелялку, а поиграть в шахматы, то это тоже важно.
Помимо этого, когда была пандемия, очень много шахматных турниров... по сути, наш вид спорта был спасен на пару лет за счет того, что у нас проводились онлайн-турниры, и мы играли, не выходя из дома. Этот формат тоже нужно развивать.
Я на самом деле не фанат онлайн-шахмат, но тем не менее я все равно понимаю, что это необходимо. Потому что нужно идти в ногу со временем», – сказал Карякин в интервью каналу «Москва 24».
Также гроссмейстер считает, что так называемые шахматы Фишера станут популярнее в будущем.
– Вы отмечали, что шахматы становятся менее романтическими. Что вы имели в виду?
– Да, есть такое. На самом деле это все последствия компьютеризации, искусственного интеллекта. Потому что огромное количество вариантов просто выхолащивается: те шахматные дебюты, которые были актуальны 10, 20, 30 лет назад, многие варианты просто закрываются.
Да, появляются новые варианты, но и они потом закрываются.
– Скорость изменений увеличилась?
– Да, сейчас очень легко с компьютером проанализировать интересующий тебя вариант и получить сильнейшие рекомендации в любой позиции. Поэтому очень сильно выросла нагрузка на память: нужно запоминать большое количество вариантов, все помнить и постоянно их повторять. То есть теряется элемент творчества.
Сейчас я вижу такую тенденцию, что очень много начинает проводиться турниров по фишеровским шахматам – там, где начальная расстановка фигур другая. Пешки стоят так же, а фигуры поменялись местами – и уже нужно с первого хода творить, уже позиция новая, неизведанная и так далее. Думаю, что в долгосрочной перспективе за этим будущее.
– Если они в этом смысле станут более романтическими, более творческими и свободными...
– Уже стали, да, – сказал Карякин.
2. Тезис про конкуренцию с играми и комментировать не нужно. Сенатор-шахматист или вообще оторван от реальности, или нагло врёт. А может всё и сразу.
Поэтому инициировал запрет самого популярного в мире шахматного сервиса в РФ с одним из самых удобных приложений для телефона
«Chess.com оповестил российского шахматиста Сергея Карякина, что он больше не может участвовать в турнирах с призовым фондом, поскольку отстранен от соревнований по решению ФИДЕ. При этом остальные игроки из России и Беларуси могут и дальше играть на Chess.com без ограничений (не считая флага).
Карякина эта ситуация возмутила: «Что теперь делать? Забросать их жалобами. В идеале перейти на другие игровые площадки. Они сами сделали антироссийский выбор с дискриминацией российских шахматистов и запретом нашей государственной символики.
Также нужно направить жалобу в Роскомнадзор, чтобы они изучили деятельность сайта и приняли решение о его возможной блокировке. Считайте этот пост открытым обращением в Роскомнадзор!».
Роскомнадзор отреагировал через 10 дней – внес в список запрещенных сайтов две страницы Chess.com: ту самую статью про спецоперацию и статью с интервью украинских шахматистов. Однако из-за того, что Chess.com использует протокол https, заблокировать его отдельные страницы невозможно, а потому на территории России теперь недоступен весь сайт.
Сергей Карякин обрадовался блокировке: «Главный вопрос – действительно ли это большая потеря для русскоязычных пользователей? На мой взгляд, нет. Большинство спокойно перейдет на Lichess и другие платформы.»