Матч за шахматную корону между Гукешем и Синдаровым пройдет с 23 ноября по 17 декабря
Матч между Гукешем и Синдаровым пройдет с 23 ноября по 17 декабря.
Матч за шахматную корону между Доммараджу Гукешем из Индии и представителем Узбекистана Жавохиром Синдаровым пройдет с 23 ноября по 17 декабря 2026 года.
Об этом сообщила Международная шахматная федерация (ФИДЕ).
Гукеш – действующий чемпион мира. Синдаров завоевал право на участие в матче, выиграв турнир претендентов.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Слишком все недооценивают Гукеша, после хорошего турнира Синдарова.
Слишком все недооценивают Гукеша, после хорошего турнира Синдарова.
Он в плохой форме это понятно . Если к матчу сможет собраться то думаю сохранит титул . Но придется конечно показать все 100%
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем