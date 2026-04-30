Матч за шахматную корону между Гукешем и Синдаровым пройдет с 23 ноября по 17 декабря

Матч за шахматную корону между Доммараджу Гукешем из Индии и представителем Узбекистана Жавохиром Синдаровым пройдет с 23 ноября по 17 декабря 2026 года.

Об этом сообщила Международная шахматная федерация (ФИДЕ).

Гукеш – действующий чемпион мира. Синдаров завоевал право на участие в матче, выиграв турнир претендентов.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
Слишком все недооценивают Гукеша, после хорошего турнира Синдарова.
Он в плохой форме это понятно . Если к матчу сможет собраться то думаю сохранит титул . Но придется конечно показать все 100%
