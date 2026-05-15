Выборы президента ФИДЕ пройдут в сентябре в Узбекистане.

Выборы нового президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ) пройдут в сентябре в Узбекистане.
Сейчас пост занимает Аркадий Дворкович – он был избран в 2018 году и переизбран в 2022-м.
Конгресс запланирован на 20-27 сентября. Заседание генеральной ассамблеи, в рамках которого пройдут выборы президента, вице президента и других руководителей ФИДЕ, состоится 26-27 сентября.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
Надеюсь вредителей Дворковича и Сутовского уберут
