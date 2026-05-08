Grand Chess Tour. Варшава. Ниманн, Со, Федосеев, Каруана, Синдаров, Вашье-Лаграв сыграют в турнире по блицу
Синдаров и Гукеш выступят на турнире Grand Chess Tour в Варшаве.
В Варшаве стартовал первый этап шахматной серии Grand Chess Tour.
5-7 мая будет сыграно 9 туров в рапиде, 8-9 мая – 18 туров в блице.
Grand Chess Tour
1-й этап
Варшава, Польша
Начало партий – 15.00 по московскому времени (8 мая).
После 9 туров рапида
1. Ханс Ниманн (США) – 13
2. Уэсли Со (США) – 12
3. Владимир Федосеев (Словения) – 11
4-6. Фабиано Каруана (США) - 9
4-6. Гукеш Доммараджу (Индия) – 9
4-6. Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) – 9
7-8. Максим Вашье-Лаграв (Франция) – 8
7-8. Жавохир Синдаров (Узбекистан) – 8
9. Алиреза Фируджа (Франция) – 6
10. Радослав Войташек (Польша) – 5
ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени в рапиде – 25 минут + 10 секунд на ход, контроль времени в блице – 5 минут + 2 секунды на ход.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
