  • Спортс
  • Шахматы
  • Новости
  • Grand Chess Tour. Варшава. Ниманн, Со, Федосеев, Каруана, Синдаров, Вашье-Лаграв сыграют в турнире по блицу
0

Grand Chess Tour. Варшава. Ниманн, Со, Федосеев, Каруана, Синдаров, Вашье-Лаграв сыграют в турнире по блицу

Синдаров и Гукеш выступят на турнире Grand Chess Tour в Варшаве.

В Варшаве стартовал первый этап шахматной серии Grand Chess Tour.

5-7 мая будет сыграно 9 туров в рапиде, 8-9 мая – 18 туров в блице. 

Grand Chess Tour

1-й этап

Варшава, Польша

Начало партий – 15.00 по московскому времени (8 мая).

После 9 туров рапида

1. Ханс Ниманн (США) – 13

2. Уэсли Со (США) – 12

3. Владимир Федосеев (Словения) – 11

4-6. Фабиано Каруана (США) - 9

4-6. Гукеш Доммараджу (Индия) – 9

4-6. Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) – 9

7-8. Максим Вашье-Лаграв (Франция) – 8

7-8. Жавохир Синдаров (Узбекистан) – 8

9. Алиреза Фируджа (Франция) – 6

10. Радослав Войташек (Польша) – 5

ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени в рапиде – 25 минут + 10 секунд на ход, контроль времени в блице – 5 минут + 2 секунды на ход.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
logoФабиано Каруана
logoМаксим Вашье-Лаграв
logoУэсли Со
Гукеш Доммараджу
Жавохир Синдаров
logoХанс Ниманн
Ян-Кшиштоф Дуда
Владимир Федосеев
результаты
Grand Chess Tour
Алиреза Фируджа
logoРадослав Войташек
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости шахмат в любимой соцсети
Материалы по теме
Рейтинг ФИДЕ. Карлсен лидирует, Непомнящий поднялся на 18-е место
31 марта, 20:25
Рейтинг ФИДЕ. Карлсен лидирует, Непомнящий поднялся на 22-е место
31 января, 20:12
Карлсен стал лучшим по призовым в шахматах за год – почти $1,5 млн. Больше всего он заработал за победу на киберспортивном Кубке мира
6 января, 11:48
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат России по шахматам. Команда Бочарова победила, команда Землянского – 2-я, команда Ростовцева – 3-я
6 мая, 20:37
Магнус Карлсен, Хикару Накамура и Алиреза Фируджа сыграют на ЧМ по киберспорту вместо Grand Chess Tour
3 мая, 16:36
Матч за шахматную корону между Гукешем и Синдаровым пройдет с 23 ноября по 17 декабря
30 апреля, 19:53
11-летний российский шахматист Шогджиев победил на чемпионате мира по блицу U18
20 апреля, 18:13
Чемпионат Европы по шахматам. Дегтярев победил, Абасов – 2-й, Сулейманлы – 3-й
19 апреля, 21:24
Российские шахматисты взяли 10 медалей на чемпионат мира по рапиду среди кадетов, юношей и девушек
17 апреля, 20:50
Шувалова о призовых на «Аэрофлот Опен»: «Три миллиона рублей у мужчин, 150 тысяч у женщин. Грустно видеть такую большую разницу»
17 апреля, 13:17
Грищук о Накамуре: «Складывается впечатление, что он вообще не готовился к турниру претендентов. Его игра на Кипре была просто никакой»
16 апреля, 18:16
Сергей Смагин: «Результат Горячкиной вроде бы и неплохой, но по качеству игры это явно не ее турнир. У нее совсем ничего не получилось»
15 апреля, 20:54
Сергей Смагин: «Синдаров за год из среднего гроссмейстера превратился в кандидата на звание чемпиона мира. И никто не удивится, если он осенью чемпионом мира станет»
15 апреля, 20:44
Ко всем новостям
Последние новости
Киберспортивный клуб Vitality переподписал шахматиста Жавохира Синдарова
24 апреля, 07:38
Суперфинал чемпионата России (жен). Шухман одержала победу, Гарифуллина – 2-я
12 октября 2025, 18:28
Умерла мама Яна Непомнящего
9 июля 2025, 07:16
UzChess Cup. 3-й тур. Непомнящий сыграл вничью с Эригайси, Абдусатторов победил Раппорта и другие результаты
21 июня 2025, 20:18
Сергей Карякин: «В России много молодых талантливых шахматистов: Шогджиев, Землянский и другие. Мы должны поддерживать ребят и много работать с ними»
4 июня 2025, 08:06
Александр Ткачев: «Галицкий неплохо играет в шахматы, сеанс одновременной игры – обязательная часть при выпуске в его академии»
26 мая 2025, 06:32
Артемьев, Абдусатторов и Федосеев прошли на Esports World Cup по шахматам
22 мая 2025, 19:15Киберспорт
Жавохир Синдаров стал игроком киберспортивного клуба Vitality по шахматам
17 мая 2025, 14:55Киберспорт
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Анна Музычук победила, Чжу Цзиньэр – 2-я, Тань Чжунъи – 3-я
15 мая 2025, 18:13
Чемпионат Азии по шахматам-2025 (жен). Сун Юйсинь победила, Боднарук – 6-я, Гунина – 7-я
15 мая 2025, 17:16
Рекомендуем