Grand Chess Tour. Варшава. Ниманн, Со, Федосеев, Каруана, Синдаров, Вашье-Лаграв сыграют в турнире по блицу

Синдаров и Гукеш выступят на турнире Grand Chess Tour в Варшаве.

В Варшаве стартовал первый этап шахматной серии Grand Chess Tour.

5-7 мая будет сыграно 9 туров в рапиде, 8-9 мая – 18 туров в блице.

Grand Chess Tour

1-й этап

Варшава, Польша

Начало партий – 15.00 по московскому времени (8 мая).

После 9 туров рапида

1. Ханс Ниманн (США) – 13

2. Уэсли Со (США) – 12

3. Владимир Федосеев (Словения) – 11

4-6. Фабиано Каруана (США) - 9

4-6. Гукеш Доммараджу (Индия) – 9

4-6. Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) – 9

7-8. Максим Вашье-Лаграв (Франция) – 8

7-8. Жавохир Синдаров (Узбекистан) – 8

9. Алиреза Фируджа (Франция) – 6

10. Радослав Войташек (Польша) – 5

ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени в рапиде – 25 минут + 10 секунд на ход, контроль времени в блице – 5 минут + 2 секунды на ход.