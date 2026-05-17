Grand Chess Tour. Бухарест. 4-й тур. Синдаров сыграл вничью с Гири, Каймер обыграл Вашье-Лаграва, другие результаты
17 мая прошли партии четвертого тура классического этапа Grand Chess Tour в Бухаресте.
Grand Chess Tour
Бухарест, Румыния
4-й тур
Уэсли Со (США) – Богдан-Даньел Дяк (Румыния) – 0,5:0,5
Йорден ван Форест (Нидерланды) – Рамешбабу Праггнанандха (Индия) – 0,5:0,5
Винсент Каймер (Германия) – Максим Вашье-Лаграв (Франция) – 1:0
Жавохир Синдаров (Узбекистан) – Аниш Гири (Нидерланды) – 0,5:0,5
Фабиано Каруана (США) – Алиреза Фируджа (Франция) – партия перенесена
Турнирное положение: Каймер – 3, Гири, ван Форест, Праггнанандха – по 2,5, Со, Вашье-Лаграв – по 2, Каруана, Синдаров – по 1,5, Дяк – 1, Фируджа – 0,5.
ПРИМЕЧАНИЕ: турнир пройдет по круговой системе в 9 туров. Контроль времени – 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.
Комментарии