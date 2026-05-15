Grand Chess Tour. Бухарест. 2-й тур. Вашье-Лаграв обыграл Фируджу, Синдаров уступил Прагнанандхе и другие партии
15 мая в Бухаресте прошел второй тур этапа шахматной серии Grand Chess Tour.
Grand Chess Tour
Бухарест, Румыния
2-й тур
Фабиано Каруана (США) – Аниш Гири (Нидерланды) – 0,5:0,5
Жавохир Синдаров (Узбекистан) – Рамешбабу Праггнанандха (Индия) – 0:1
Винсент Каймер (Германия) – Богдан-Даньел Дяк (Румыния) – 1:0
Йорден ван Форест (Нидерланды) – Уэсли Со (США) – 0,5:0,5
Алиреза Фируджа (Франция) – Максим Вашье-Лаграв (Франция) – 0:1
Турнирное положение: Вашье-Лаграв, Праггнанандха, Каймер – по 1,5 очка, Каруана, Со, Гири, ван Форест – по 1, Синдаров, Фируджа, Дяк – по 0,5.
ПРИМЕЧАНИЕ: турнир пройдет по круговой системе в 9 туров. Контроль времени – 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.