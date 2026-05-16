Grand Chess Tour. Бухарест. 3-й тур. Вашье-Лаграв сыграл вничью с Синдаровым, Каруана разошелся миром с Со, другие партии
16 мая в Бухаресте прошел третий тур этапа шахматной серии Grand Chess Tour.
Максим Вашье-Лаграв (Франция) – Жавохир Синдаров (Узбекистан) – 0,5:0,5
Аниш Гири (Нидерланды) – Алиреза Фируджа (Франция) – 1:0
Уэсли Со (США) – Фабиано Каруана (США) – 0,5:0,5
Рамешбабу Праггнанандха (Индия) – Винсент Каймер (Германия) – 0,5:0,5
Богдан-Даньел Дяк (Румыния) – Йорден ван Форест (Нидерланды) – 0:1
Турнирное положение: Вашье-Лаграв, Гири, Каймер, ван Форест, Праггнанандха – по 2, Каруана, Со – по 1,5, Синдаров – 1, Фируджа, Дяк – по 0,5.
ПРИМЕЧАНИЕ: турнир пройдет по круговой системе в 9 туров. Контроль времени – 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.